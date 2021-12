Autobahnbau A448 in Bochum: Abfahrt auf Nordhausenring ab Freitag frei

Bochum. Am Freitag wird die neue Abfahrt von der A448 in Bochum auf den Nordhausenring freigegeben. Der Verkehr fließt durch den neuen „Unterflieger“.

Premiere an der A448 in Bochum: Am Freitag (17.) wird der „Unterflieger“ für jedermann freigegeben. Das erklärte die Autobahn GmbH auf WAZ-Anfrage.

Der Unterflieger ist eine neue Unterführung, durch die der Verkehr, der auf der A448 aus Richtung Wattenscheid/Weitmar kommt, unter der Autobahn hindurch auf den Nordhausenring und den Opelring abfließt. Seit August war dies nicht mehr möglich, weil die Verbindung ganz neu gebaut wurde.

Bohrarbeiten für Fundamente der Lärmschutzwand an der A448 in Bochum haben sich verzögert

So sah der A448-“Unterflieger“ in Bochum noch Anfang November 2021 aus – ohne Fahrbahn. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Während die Abfahrt von der A448 an diesem Knotenpunkt nun möglich ist, bleibt die Auffahrt vom Nordhauenring auf die A448 entgegen der letzten Terminplanungen noch bis Mitte Januar weiter gesperrt. Die Bohrarbeiten für die Fundamente der Lärmschutzwände haben länger gedauert. Auch vom Opelring aus kann erst Mitte Januar auf die A448 aufgefahren werden.

„Abschließende Arbeiten an der A448 selbst werden noch bis Mitte 2022 dauern“, teilte die Autobahn GmbH mit. Der Verkehr soll aber bis dahin durchgehend fließen können, wenn auch teilweise noch durch den Baustellenbereich. Danach wird dann die Brücke Universitätsstraße über der A448 erneuert - mehrere Jahre lang.

