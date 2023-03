A 448: Nur ein Fahrstreifen frei ab Bochum-Wiemelhausen

Wiemelhausen/Süd. Am Mittwoch kommt es auf der A 448-Baustelle in Bochum zu Arbeiten. Zwischen Bochum-Wiemelhausen und Bochum-Süd ist nur ein Fahrstreifen frei.

Auf Autofahrerinnen und Autofahrer warten am Mittwoch (8.) temporäre Arbeiten in der Baustelle auf der Autobahn 448 in Bochum. In der Zeit von 8 bis 12 Uhr ist nur ein Fahrstreifen frei. Zwischen dem Teilstück Wiemelhausen und Bochum-Süd in Fahrtrichtung Essen wird eine Lücke in der niedrigen Betonabgrenzung an der Baustelle geschlossen.

