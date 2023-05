A 448 in Bochum: Verkehr Richtung Witten wird umverlegt

Bochum. Auf der A 448 in Bochum wird der Verkehr erheblich umgeleitet. Betroffen ist die Fahrtrichtung Witten. Nächste Woche geht’s los.

Die Verkehr im Baustellenbereich der A 448 in Bochum wird in der kommenden Woche erheblich geändert. Am 23. Mai (Dienstag) fahren alle Fahrzeuge in Richtung Witten nicht mehr auf der südlichen Seite der Autobahn, sondern vorübergehend auf der Nordseite, wo gleichzeitig der Verkehr in Richtung Wattenscheid fließt.

Die Fahrbahn der Südseite wird nach dieser Umverlegung ganz neu gebaut. Wenn dies in einigen Monaten fertig ist, wird der Verkehr Richtung Witten wieder zurück auf die Südseite verlegt.

Zwei Anschlussstellen an der A 448 in Bochum werden einige Stunden gesperrt

Die Umverlegung führt zu Einschränkungen zwischen den Anschlussstellen Bochum-Süd (Königsallee) und Altenbochum (Bereich Opelring). Am Freitag (19.5.) ist dort in Fahrtrichtung Witten von 8 bis 16 Uhr nur ein Fahrstreifen frei. Am Dienstag (23.5.) – am Tag der Umverlegung – steht dem Verkehr auf der Nordseite von 8 bis 16 Uhr in beiden Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Danach werden in beiden Richtungen je zwei Spuren benutzbar sein.

Am 23. Mai wird tagsüber auch die Anschlussstelle Bochum-Süd in Fahrtrichtung Witten für einige Stunden gesperrt, ebenso wie die Auffahrt Altenbochum vom Opelring in Fahrtrichtung Essen.

In den vorigen Monaten wurde die neue Entwässerung am Mittelstreifen gebaut, die für den lärmmindernden offenporigen Asphalt (OPA) notwendig ist.

