Auf diesem neuen Asphalt der A448 in Bochum (rechts im Bild) sollen ab Mittwochabend alles Fahrzeuge in Richtung Wattenscheid fahren. Das Foto zeigt Projektleiter Karsten Uhrig (re.) und Geologe Christopher Spickhoff von der Autobahn Westfalen.

Autobahnbau A 448 in Bochum: Ab Mittwoch ändert sich die Verkehrsführung

Bochum. Auf der A 448 in Bochum ändert sich ab Mittwoch eine Menge. Der Verkehr wird teilweise umverlegt. Und eine Sperrung gibt es auch.

Viele Tausend Kraftfahrer werden ab Mittwoch (8.) auf der A 448 in Bochum auf eine andere Fahrbahn umgeleitet. Es geht um den einige Hundert Meter langen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Altenbochum (Nordhausenring) und Wiemelhausen (Universitätsstraße) in Fahrtrichtung Wattenscheid.

Ab Mittwochabend sollen die Fahrzeuge, die jetzt noch auf der Südseite der Autobahn in Richtung Wattenscheid fahren, auf die nagelneu asphaltierte und bisher noch unbenutzte Nordseite umgeleitet, auf zwei Spuren. Für rund zwei Stunden werden am Mittwochabend auch die Abfahrt und Auffahrt Unistraße in Richtung Wattenscheid gesperrt.

Bereits am Mittwochmorgen beginnen die Umbauarbeiten für die Verkehrsverlegung. Das führt zu Verkehrsbehinderungen.

Autobahn Westfalen wartete erst trockenes Wetter ab

Die Autobahn Westfalen hat dafür erst eine kurze Trockenphase abgewartet, weil nur dann die Markierungsmittel dauerhaft auf dem Asphalt halten.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Witten bleibt vorläufig noch auf der Südseite. Denn wenn jetzt der Verkehr Richtung Wattenscheid auf der Nordseite verlegt worden ist, wird erst sechs bis acht Wochen lang ein komplett neuer Mittelstreifen gebaut. Erst wenn dieser fertig ist, wird auch der Verkehr Richtung Witten von der Südseite auf die Nordseite verlegt, auf ebenfalls zwei Spuren.

Danach wird die komplette Südseite ganz neu gebaut. Ist diese fertig, wird der Verkehr Richtung Witten von der Nordseite wieder zurück auf die Südseite verlegt. Wir gehen von Spätsommer aus“, sagt Projektleiter Karsten Uhrig.

