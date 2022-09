A 448 Bochum: Weitere Sperrungen wegen neuer Lärmschutzwände

Bochum. Der Einbau von Lärmschutzwänden an der A 448 in Bochum erfordert zwei Sperrungen. Dies sind die genauen Stellen.

Wegen der Montage der Alu-Elemente an der neuen Lärmschutzwand in der Überleitung von Opelring und Nordhausenring auf die A 448 in Bochum sind Sperrungen erforderlich.

Die Autobahn GmbH riegelt ab Mittwoch (28.9.) um 8 Uhr bis voraussichtlich Dienstag (4.10.) die Verbindung vom Opelring auf die A 448 in Fahrtrichtung Essen ab.

Umleitung führt über den Bochumer Opelring

Die Umleitung führt über den Opelring zur A 448 in Richtung Witten, so dass die Verkehrsteilnehmenden im Kreuz Bochum/Witten zurück auf die A 448 Richtung Essen geleitet werden.

Zudem wird die Verbindung vom Nordhausenring auf die A 448 in Fahrtrichtung Essen ab voraussichtlich Mittwoch (5.10.) um 9 Uhr bis Montag (10.10.) gesperrt. Die Umleitung führt ebenfalls über den Opelring.

