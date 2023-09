Das Maskentheater „Rinderwahnsinnige“ für Zuschauer ab 13 Jahren eröffnet am Donnerstag, 14. September, um 17 Uhr im Theaterrevier in Bochum den Wettbewerb um den Fritz-Wortelmann-Preis.

Theaterpreis 130 Künstler, vier Bühnen: Theaterfestival in Bochum beginnt

Bochum. Das Rennen um den Fritz-Wortelmann-Preis wird auf vier Bühnen in ganz Bochum ausgetragen. Mit dabei: Figurentheater in all seiner Vielfalt.

Das Rennen um den „Fritz“ kann beginnen: Der Fritz-Wortelmann-Preis, Bochums ältester Kulturpreis, bringt vom 14. bis 17. September vielfältige Figurentheater-Produktionen aus dem ganzen Bundesgebiet in die Stadt. Der Wettbewerb um die begehrte Trophäe wird bereits zum 48. Mal ausgetragen, eine Jury kürt am Ende die überzeugendsten Aufführungen in drei Kategorien: professioneller Nachwuchs, Amateure und Jugendclubs/Schultheater. Die Siegertrophäe aus Holz zeigt „Tatort“-Schauspieler Dietmar Bär.

Theatergruppen aus ganz Deutschland kommen nach Bochum

„Wir waren überrascht, wie viele Bewerbungen uns nach der langen Corona-Phase erreicht haben“, sagt Festivalleiterin Annette Dabs vom Forum für Figurentheater und Puppenspiel. Aus 40 Anmeldungen wählte eine Jury 20 Beiträge für den Wettbewerb aus. Über 130 Künstler aus sieben Bundesländern werden zum Festival reisen, darunter auch viele Schüler.

Der Wettbewerb steht allen Besuchern offen. Freuen darf man sich auf die ganze Vielfalt des Figurentheaters: von Stabpuppen über Maskentheater, Clownerie bis zum Marionettenspiel. Gezeigt werden die Inszenierungen im Prinz-Regent-Theater, dem Theaterrevier, im Thealozzi und im Zeitmaul-Theater. Das Festivalzentrum an der Ko-Fabrik, Stühmeyerstraße 33, lädt zum Verweilen ein.

Eröffnung mit Bochumer Performerin Julia Nitschke

Eröffnet wird der „Fritz“ am Donnerstag, 14. September, um 17 Uhr im Theaterrevier (Prinz-Regent-Straße 50-60) mit dem Maskentheater „Rinderwahnsinnige“, gespielt von Schauspielstudenten der Ernst-Busch-Hochschule in Köln. Die Bochumerin Julia Nitschke zeigt ihre Objekttheater-Performance „Kostka“ um 21 Uhr ebenfalls im Theaterrevier. Bereits für Kinder ab drei Jahren ist das Objekttheater „Hopp“ am Samstag, 16. September, um 12 Uhr im Prinz-Regent-Theater. (sw)

Eintritt frei. Reservierung erforderlich unter karten@fidena.de Das komplette Programm: fidena.de

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum