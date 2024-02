Witten. Fünfter Saisonsieg der Amouchi-Elf im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause. Warum der SSV Rhade II vom Anpfiff weg ein Problem hat.

Etwas verfrüht sind die Fußballerinnen des Hammerthaler SV in die Restserie der Bezirksliga gestartet. Und das ziemlich erfolgreich: Das Team von Trainer Mehdi Amouchi holte drei wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib durch ein 4:1 (1:0) über die Zweitvertretung des SSV Rhade. Doch ein Fakt spielte den Wittenerinnen kräftig in die Karten.

„Rhade ist hier nur mit zehn Spielerinnen angekommen“, berichtete der HSV-Coach. Doch die zahlenmäßige Überlegenheit wirkte sich nicht direkt positiv aus für den HSV, der zwar mehr Spielanteile hatte, aber Schwierigkeiten hatte, sich gute Möglichkeiten zu erarbeiten. Erst in der 18. Minute brachte eine flüssige Kombination Chiara von Kölln auf den Weg, die prompt das 1:0 markierte. „Bis zur Pause passierte dann nicht mehr viel. In der Kabine gab‘s schon ein paar deutliche Worte“, ließ Amouchi wissen.

Mehr zum Wittener Fußball

Einwechslung von Nadine Ader ein Glücksgriff für Hammerthaler SV

Anfangs war von mehr Schwung im Hammerthaler Spiel dann aber noch nicht viel zu sehen. Erst, als Nadine Ader eingewechselt wurde, die man in den vergangenen Wochen schmerzlich vermisste, wurden die Angriffe des HSV druckvoller. In der 67. Minute sorgte Annabell-Sophie Frohn mit dem 2:0 für ein wenig Erleichterung bei den Gastgeberinnen. Nadine Ader erhöhte dann per Doppelpack (73., 84.) entscheidend auf 4:0. Kurz darauf kassierte man aber noch den Ehrentreffer der Dorstenerinnen.

HSV: Hantke; Weitzel, Dahlhaus, Benking (55. Ader), Ringens, Dorsch, Gutbrod, Frohn, Sell, Suka, von Kölln. Torfolge: 1:0 von Kölln (18.), 2:0 Frohn (67.), 3:0, 4:0 Ader (73., 84.), 4:1 (86.).

Die Fußballerinnen des SV Bommern 05, die erst am kommenden Sonntag wieder ins Punkterennen einsteigen, bestritten derweil eine Testpartie bei den SF Sölderholz, gewannen diese glatt mit 3:0 (2:0). Zunächst unterlief den Gastgeberinnen ein Eigentor (12.), danach trafen Mandy Hoang (33.) und Jenny Hoang (63.) zum Endstand.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Witten lesen Sie hier!