Schalke: So denkt Schneider über die Miranda-Leihe

Gelsenkirchen. Ist der FC Barcelona unzufrieden, weil die Leihe von Juan Miranda zu Schalke 04 nicht so läuft wie geplant? Die Schalker sehen das anders.

Er kam mit so vielen Hoffnungen im August zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 - nun ist Ende November, und Linksverteidiger Juan Miranda (19) wartet immer noch auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz für die Königsblauen. Er kommt an Bastian Oczipka einfach nicht vorbei. Miranda, U21-Nationalspieler Spaniens, war auf Leihbasis vom FC Barcelona gekommen.

Angeblich, so ist immer wieder in Spanien zu lesen, sei Barcelona unzufrieden mit der Leihe und würde darüber nachdenken, Miranda bereits im Winter zurückzuholen und an einen Verein weiterzureichen, der eine Spielgarantie geben könnte. Barcas Jugendleiter Patrick Kluivert sagte laut "Mundo Deportivo": „Es ist schade, es tut mir leid, dass Miranda nicht spielt. Wir müssen sicherstellen, dass ein Spieler auch spielt, wenn er verliehen wird. Denn wenn sie das nicht tun, müssen sie auch nicht gehen.“ Auf der rechten Abwehrseite klappt es bei Jonjoe Kenny (22) besser. Kenny, ausgeliehen vom FC Everton aus der Premier League, ist aus Schalkes Startelf momentan nicht wegzudenken.

Schneider: "Schalke spielt anders Fußball als Barcelona"

Doch sind Miranda und Barcelona wirklich unzufrieden? Trainer David Wagner hatte dies bereits vor einer Woche in einer Pressekonferenz auf Nachfrage von Funke Sport bestritten. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte Sportvorstand Jochen Schneider am Sonntag: „Wir hatten vor drei Wochen einen Termin mit dem Sportdirektor von Barca bei uns und haben uns ausgetauscht über Juan Miranda. Juan ist zum ersten Mal raus aus Spanien, es ist ein anderer Fußball, der ein Stück körperlicher ist. Schalke 04 spielt anders Fußball als Barcelona, auch anders als die Jugendmannschaften des FC Barcelona. Da muss er sich umstellen."

Obwohl diese Umstellung noch andauert, ist Schalke zufrieden mit Mirandas Entwicklung. "Auch die Verantwortlichen aus Barcelona sehen das so. Wir haben die Leihe auf zwei Jahre angelegt, nicht auf vier oder fünf Monate“, sagte Schneider am Sonntag. Das klingt nicht danach, als würde Miranda die Königsblauen im Winter schon wieder verlassen.