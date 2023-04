NRW-Schulministerin Feller entschuldigt sich für Abi-Panne

Archivbild. Die für diesen Mittwoch geplanten Prüfungs-Aufgaben konnten am Dienstag nicht heruntergeladen werden. Die Klausuren wurden auf Freitag verschoben. Das sorgt für Frust. NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) entschuldigte sich am Mittwochmorgen für Panne und den damit verbundenen Ärger.

Düsseldorf. Die kurzfristige Verlegung der Abi-Klausuren auf Freitag wegen einer Download-Panne führt zu reichlich Frust aus Schulen und in Schülerschaft.

Wegen einer massiven technischen Störung sind die für diesen Mittwoch geplanten Abitur-Klausuren beim Zentralabitur in NRW kurzfristig verlegt worden. Am Freitag sollen die Klausuren unter anderem in den Fächern Biologie, Chemie, Physik und Informatik nachgeholt werden, teilte das NRW-Schulministerin am Dienstagabend mit. Das löst Frust und Kritik aus, aus mehreren Gründen.

In einem am Mittwoch verbreiteten Statement, mit dem sich NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) besonders an Abiturientinnen und Abiturienten richtet, entschuldigte sie sich für die Panne und „alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind.“ Feller erklärte, sie könne verstehen, wenn nun viele Menschen „richtig sauer“ auf „uns“ sind, und sagte, „auch ich bin sehr, sehr sauer und sehr bewegt.“

Den Lehrerinnen und Lehrern dankte Feller „für ihre Geduld“. Man habe „alles versucht, um zu vermeiden, dass wir die Klausuren verschieben müssen“, versicherte die Ministerin. Doch am späten Dienstabend erst sei dann klar geworden, dass es keine andere Möglichkeit gegeben habe, als die Klausuren zu verschieben. Man habe „bis zum Schluss“ gehofft, eine Lösung zu finden, sagte die Ministerin. Feller versicherte, die Ursache der Panne werde aufgeklärt, analysiert und man werde über das Ergebnis informieren.

Download-Panne bei Abi-Klausuren: Ärger über Verlegung auf Freitag

Manche Abituriennten dürften sich bereits auf ihre Nachtruhe eingestellt haben, da erst hatte das Schulministerium am Dienstagabend die Panne bekannt gegeben und mitgeteilt, das die Klausuren der betreffenden Abi-Fächer auf diesen Freitag verschoben werden müssen.

Schon der Tag löst Kritik aus, schreiben Nutzer auf der Facebook-Seite des Ministeriums, denn für diesen Freitag hat die Eisenbahngewerkschaft EVG im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Abiturientinnen und Abiturienten, die auf die Bahn angewiesen sind, drohen Schwierigkeiten, Ihre Schule zeitnah zu erreichen.

Ebenfalls als problematisch eingeschätzt wird von Nutzern auf Facebook, dass Muslime an diesem Freitag ihr Zuckerfest feiern - also den feierlichen Ausklange des Fastenmonats Ramadan. So manche Schülerinnen und Schüler hätten sich nach Aussage von Fackebook-Nutzern an diesem Tag, der eigentlich prüfungsfrei hätte sein sollen, aus religiösen Gründen beurlauben lassen.

NRW-Schulministerium hatten keinen „Plan B"

Sehr viel Ärger löst aber auch aus, dass die genannten Server-Probleme beim Download der Abi-Klausuren das NRW-Schulministerium offenkundig unvorbereitet getroffen hätten: Einen „Plan B“ gab es offenbar nicht, die Abitur-Klausurthemen auf anderem Wege am Tag vor den geplanten Prüfungen den Schulen zu übermitteln.

Das Ministerium hatte am Dienstagabend nur mitgeteilt, dass „die technische Störung (...) im Laufe des heutigen Tages nicht mehr rechtzeitig behoben werden (konnte)“, und der Klausurtermin in den genannten Fächer habe „verschoben werden müssen.“ Auf Facebook kritisieren Nutzer, mit Server-Problemen „muss man immer rechnen“. Und eine Nutzerin stellt die Frage: „Wann gab es die ersten IT-Probeläufe mit welchem Ergebnis?“ - womöglich zu spät?

„Das Ministerium ist eine ausführliche Stellungnahme schuldig“, fordert die Nutzerin. Und sie erwartet „eine offizielle Entschuldigung“ durch die Schulministerin.

