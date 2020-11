NRW steht im Fokus türkischer Spionage

Kritiker der türkischen Regierung laufen in NRW Gefahr, in den Blick türkischer Spione zu geraten. "Der türkische Nachrichtendienst MIT widmet sich in hohem Maße der Ausspähung von

Oppositionellen. Dabei gehören Deutschland und insbesondere Nordrhein-Westfalen zu

seinen vorrangigen Aufklärungszielen außerhalb der Türkei", schreibt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in seiner Antwort auf eine Anfrage des Wattenscheider SPD-Landtagsabgeordneten Serdar Yüksel (SPD).

Im Fokus stehen demnach Gruppierungen, die von der türkischen Regierung als extremistisch oder terroristisch definiert werden. Dazu zählen laut NRW-Innenministerium die „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK), die „Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front“ (DHKP-C), die „Marxistische Leninistische Kommunistische Partei“ (MLKP) sowie die sogenannte Gülen-Bewegung. Darüber hinaus bestehe ein großes Aufklärungsinteresse an Vereinigungen und Einzelpersonen, die in tatsächlicher oder mutmaßlicher Opposition zur gegenwärtigen türkischen Regierung stehen.

Türkei verfügt über viele Möglichkeiten, in NRW Druck auf Oppositionelle auszuüben

Yüksel hatte sich bei der Landesregierung nach der Sicherheitslage türkeistämmiger Exilanten erkundigt. Insbesondere Wissenschaftler und Kulturschaffende berichteten, sie würden unter Druck gesetzt, wenn sie den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seine Regierung kritisierten, so der SPD-Politiker. Er erinnert in seiner Anfrage an Professor Burak

Çopur von der Universität Duisburg Essen, der dem türkischen Geheimdienst vorgeworfen haben soll, Druck auf seine Familie in der Türkei auszuüben, um regierungskritische Äußerungen zu unterdrücken.

Das NRW-Innenministerium erklärt, es lägen ihr "aktuell keine belastbaren Erkenntnisse vor, nach denen der türkische Nachrichtendienst Millî İstihbarat Teşkilâtı (MIT) oder von ihm beauftragte Kräfte in NRW unter Einsatz von Gewalt gegen türkeistämmige Oppositionelle vorgingen. Dies könne aber auch nicht ausgeschlossen werden. Unabhängig vom MIT verfüge der türkische Staat aufgrund der hier vertretenen Diaspora-Organisationen wie der Union of International Democrats (UID), der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) oder der nationalistischen Ülkücü-Bewegung über vielfältige Möglichkeiten der politischen Einflussnahme.

Imame als Spione der Türkei?

So sei belegt, dass Imame, die in Moscheen der „Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für

Religion e.V.“ (DITIB) tätig waren beziehungsweise sind, "von der staatlichen türkischen

Religionsbehörde Diyanet über die türkischen Generalkonsulate beauftragt wurden,

Informationen zu Gülen-Angehörigen in ihrer Gemeinde zu übermitteln." Dieser Aufforderung

sind laut NRW-Innenministerium zumindest einige Imame gefolgt.