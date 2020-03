NRW wird offenbar immer sicherer. Bei vielen Kriminalitätsdelikten sank die Zahl der polizeilich festgestellten Straftaten im Jahr 2019 deutlich, zum Beispiel bei den Wohnungseinbrüchen (minus 10,2 Prozent), bei der Straßenkriminalität (minus 6,8 Prozent) und bei den Gewalttaten (minus 2,4 Prozent). „Das sind Delikte, die das Sicherheitsgefühl der Menschen prägen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag bei der Vorstellung der jüngsten Kriminalstatistik.

Die Zahl der Straftaten sank insgesamt um 4,3 Prozent auf rund 1,23 Millionen Fälle – der niedrigste Wert seit 30 Jahren. Mehr als die Hälfte (53,3 Prozent) der Straftaten wurden aufgeklärt. Laut Reul ist das der „zweitbeste jemals gemessene Wert, nur übertroffen von dem im vergangenen Jahr mit 53,7 Prozent. Die Null-Toleranz-Strategie der Landesregierung wirke, so Reul. Dies könne man an der guten Entwicklung ablesen.

Mehr Ermittlung und daher mehr Fälle von Kindesmissbrauch festgestellt

Deutlich ansteigend sind die Zahlen bei den Fällen von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch. So wurden 2018 insgesamt 2805 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern erfasst, 383 Fälle mehr als im Vorjahr. Reul nannte dies aber einen „echten Fortschritt“. Die Polizei ermittele mehr, also finde sie auch mehr. Ziel sei, dass jeder Täter jederzeit Angst haben müsse gefasst zu werden.

Anlass zur Sorge gibt die Entwicklung bei Drogendelikten. Hier wurde der höchste Stand der letzten 20 Jahre gemessen. Der Anstieg betrifft vor allem Cannabis und Kokain. „bei dem Thema gibt es nichts zu bagatellisieren“, sagte Reul. Es gebe leider eine Tendenz in der Gesellschaft, den Drogenkonsum als „lässliches Laster wie das Bier nach Feierabend“ einzuschätzen.

Zunahme bei Mord und Totschlag

Ebenfalls Besorgnis erregend: ein Anstieg bei den Tötungsdelikten um 30 Fälle auf 412. Etwa jeder dritte Mord oder Totschlag ist ein „Partnerschafts-Delikt“. 149 Opfer wurden von ihren Ehepartnern getötet. Die Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten liege zwar bei 96 Prozent. Dennoch hinterlasse jede einzelne dieser taten „unfassbar viel Schmerz“.

Deutliche Worte fand Reul zur Entwicklung der „Ausländerkriminalität“. Von 447.847 Tatverdächtigen im vergangenen Jahr hatten rund ein Drittel – 154.389 Menschen-- keinen deutschen Pass. Der Anteil von Ausländern an der Gesamtbevölkerung in NRW liege aber bei nur 13,3 Prozent. Ausländische Tatverdächtige tauchten also überdurchschnittlich häufig in der Krininalstatistik auf, insbesondere bei der Gewaltkriminalität. Flüchtlinge, Asylbewerber und „Geduldete“ zählten auffallend häufig zu den Tatverdächtigen.

"Unangenehme Wahrheit" über Ausländerkriminalität

„Wir müssen diese unangenehmen Wahrheiten über die Ausländerkriminalität sagen. Verheimlichen und unter den Teppich kehren geht nicht.Es geht um Fakten. Wir müssen jetzt eine Debatte darüber anstoßen und sehen, wie Staat und Gesellschaft reagieren könnten“, sagte Reul. Wer aber diese Daten heranziehe, um Hass und Vorurteile zu bestärken, der solle sich schämen.

In der Kriminalstatistik tauchen auch immer mehr Straftaten gegen Senioren auf, zum Beispiel das Abzocken per „Enkeltrick“. 4556 Fälle wurden 2019 landesweit gezählt. Meist blieb es beim Versuch, oftmals wurden aber ältere Menschen „um die Früchte ihrer Lebensleistung gebracht“, so Reul. Der Minister sprach in diesem Zusammenhang von „außerordentlich niederträchtigen“ Delikten.

Messerattacken werden neu in der Kriminalstatistik erfasst. Die Behörden zählten im vergangenen Jahr 5780 Taten mit 7109 Opfern. Diese Taten würden oftmals auf der Straße begangen.