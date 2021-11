Landtag NRW zur 2G-Regel: Wüst stellt Planungen vor

Der NRW-Landtag kommt am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen: In NRW soll bald flächendeckend die 2G-Regel eingeführt werden. Ministerpräsident will das Plenum über die Planungen informieren.

Essen/Düsseldorf. Die 2G-Regel soll in NRW im gesamten Freizeitbereich kommen. Ministerpräsident Wüst unterrichtet am Mittwoch den Landtag in einer Sondersitzung.

Die 2G-Regel in NRW kommt flächendeckend im Freizeitbereich. Das erklärte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Am Mittwoch unterrichtet der neue NRW-Ministerpräsident den NRW-Landtag über die weiteren Schritte.

Wie Wüst erklärte, setze die Landesregierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf drei Maßnahmen: "Vorsicht, impfen und testen". Zur Vorsicht gehöre die Einführung der 2G-Regel im Freizeitbereich. Diese betreffe unter anderem die Gastronomie, Weihnachtsmärkte und Fußballspiele. "Unser Anspruch als Landesregierung ist es, vor der Lage zu bleiben."

Landtag NRW zur 2G-Regel: Zeitpunkt noch unklar

In Bereichen mit hohem Infektionsrisiko soll bald eine 2G-Plus-Regel gelten. Als Beispiel nannte Wüst Diskotheken oder Karnevalsfeiern. Weitere Ausführungen machte der Ministerpräsident am Dienstag nicht.

Unklar ist auch noch, ab wann die strengeren Regeln gelten. Darüber wolle Wüst zeitnah informieren.

