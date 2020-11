Am Samstagmorgen sind mehrere Hundert vor dem „Wunderland“ in Kalkar, um gegen die AfD zu protestieren.

Kalkar. Gegen den AfD-Parteitag in Kalkar werden größere Proteste erwartet. Bereits am Freitag versammeln sich vor dem Wunderland rund 200 Demonstranten.

Am Wochenende findet in Kalkar am Niederrhein der AfD-Bundesparteitag im „Wunderland“ statt.

Gut 600 Delegierte wollen am Wochenende kommen, eine Klage geg en die Maskenpflicht wurde abgewiesen. Auch eine Gegendemonstration ist geplant.

Mit einem friedlichen Protest haben hunderte Menschen am Samstagmorgen gegen den Bundesparteitag der AfD im Wunderland Kalkar demonstriert. Bereits am Freitagabend hatten sich Demonstranten sich vor dem klotzigen Gebäude versammelt, das einmal ein Kernkraftwerk war.

Die Leute, die sich an diesem Abend vor dem weitläufigen Gelände mit seinem Freizeitpark, Hotels, Restaurants und Tagungshallen versammelt haben, wollen den Delegierten des Parteitags einen „unfreundlichen Empfang“ bescheren. Es sind Gewerkschafter, Jusos, Aktivisten von Fridays for Future und andere Antifaschisten, auf ihren Plakaten steht: „Rassismus ist keine Alternative“ oder Hass ist keine Meinung“.

Willy K., einer der Teilnehmer, zeigt auf die Wiese gegenüber der Straße. „Da haben wir damals gestanden und gegen die Atomkraft demonstriert.“ Er tippt an seine Maske und lacht: „Damals durften wir uns nicht vermummen, jetzt müssen wir es.“ Damals, das war in den frühen achtziger Jahren , als der Schnelle Brüter gebaut wurde, ein Kernkraftwerk, das nie ans Netz ging und zu einem Milliardengrab wurde.

„Von dem, was da jetzt am Wochenende in dem Ding stattfinden soll, geht mehr Gefahr aus, als vom Schnellen Brüter“, schimpft K. bevor er sich das Mikrofon greift und sich darüber empört, dass der AfD-Parteitag überhaupt im Wunderland stattfinden kann. „Da sollte man nie wieder einen Fuß hineinsetzen.“

Großes Polizeiaufgebot sichert den AfD-Parteitag

Am Samstag ist die große Kundgebung gegen den Parteitag geplant, zu ihr werden etwa 1000 Demonstranten erwartet. „Lasst uns Flagge zeigen gegen die Partei der Superspreader von Hass und Coronaviren“, ruft die junge Frau.

Tatsächlich bekommen viele der anreisenden Parteitags-Delegierten nur von Ferne etwas von dem Protest mit. Die Polizei, die mit einem großen Aufgebot vor Ort ist, leitet die meisten von der anderen Seite her zum Eingangsbereich des Wunderlands. Auf dem Gelände checkt ein Großaufgebot von Ordnern, ob diejenigen, die hineinfahren, tatsächlich Delegierte oder akkreditierte Journalisten sind. Draußen bleibt die Stimmung friedlich. Die Polizei, die mit mehreren Hunderschaften und großem Gerät vor Ort ist, hat bisher wenig zu tun.

Bürgermeisterin von Kalkar: Die AfD handelt unverantwortlich

Die Bürgermeisterin der Stadt Kalkar , Britta Schulz, hatte den geplanten AfD-Präsenzparteitag mit 600 Delegierten und Gästen zuvor als „ verantwortungslos “ kritisiert. Die Stadt könne die Veranstaltung aber nicht verbieten, weil die Corona-Schutzverordnung für solche Parteiveranstaltungen ausdrücklich Ausnahmen vorsehe. „Sie ist zulässig und darf nicht verboten werden“, sagte Schulz, die einem lokalen Wahlbündnis angehört. „Das gehört zu den Dingen, die die Demokratie aushalten muss“, so Schulz.

Nach einer Begehung des Veranstaltungsortes hatte die Stadt das mehrfach nachgebesserte Hygienekonzept der AfD am Donnerstagabend endgültig genehmigt, wie Ordnungsamtschef Andreas Stechling am Freitag sagte.

Das Ordnungsamt werde die Veranstaltung am Samstag mit fünf Mitarbeitern in der Halle überwachen, sagte Stechling, 15 weitere Mitarbeiter würden draußen die Gegendemonstration im Auge behalten. Wer gegen die Hygieneregeln verstoße, werde entfernt. Das gelte auch für Parteitagsdelegierte, betonte der Ordnungsamtschef. Notfalls könnten die Behörden auch einen Abbruch durchsetzen, aber alle Maßnahmen müssten natürlich verhältnismäßig sein.

Meuthen verteidigt AfD-Präsenzparteitag in Kalkar

Die AfD hatte zuvor beim nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht (OVG) gegen die generelle Maskenpflicht beim Bundesparteitag geklagt – ohne Erfolg. „Das haben wir untersagt bekommen“, bestätigte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen im Deutschlandfunk.

Rüdiger Lucassen, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der AfD Nordrhein-Westfalen,hat die Delegierten vor dem umstrittenen Präsenz-Bundesparteitag in Kalkar aufgerufen, die Corona-Auflagen einzuhalten. Foto: Fabian Strauch / dpa

Trotz der generellen Kritik der AfD an den staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat ihr Bundesvorstand die Delegierten bereits ermahnt, sich während des Parteitages an die für die Veranstaltung geltenden Hygiene-Vorschriften zu halten. Denn groß ist die Sorge, der Parteitag könne sonst von den Behörden vorzeitig abgebrochen werden. „Die Auflagen sind hart. Das wird schwierig, sie für volle zwei Tage durchzuhalten“, sagte der NRW-Vorsitzende Rüdiger Lucassen am Freitag im Radiosender Bayern 2. „Aber wir müssen an die Disziplin unserer Parteimitglieder appellieren. Sonst scheitern wir.“

Trotzdem steht die AfD-Führung weiter hinter der Entscheidung zu einem Präsenzparteitag mit 600 Delegierten. „Ich bin überzeugt, dass sich Diskussionen über politische Inhalte am besten in einer Präsenzveranstaltung führen lassen“, sagte der Parteivorsitzende Jörg Meuthen der Deutschen Presse-Agentur. Das habe auch der digitale Grünen-Parteitag am vergangenen Wochenende gezeigt. (mit dpa)