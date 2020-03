Coronavirus: NRW gibt Druck nach, Schulen werden geschlossen

Düsseldorf. Die NRW-Landesregierung schließt wegen des Coronavirus’ in der kommenden Woche bis zu den Osterferien alle Schulen.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus’ werden auch in NRW alle Schulen geschlossen. Das hat die Landesregierung am Freitagmittag beschlossen. Zuvor hatten bereits mehrere andere Bundesländer, darunter Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Berlin, ähnliche Pläne angekündigt.

Der Druck auf die Landesregierung war bereits am Donnerstag immer stärker geworden. Neben politischen Forderungen aus NRW, diesen Schritt konsequent zu tun, schafften da bereits mehrere europäische Nachbarn Tatsachen. Als zweites skandinavisches Land nach Dänemark schließt Norwegen wegen der Coronavirus-Krise seine Bildungseinrichtungen. Schulen und Kindergärten bleiben vorerst auch in Irland und Polen zu.

Serdar Yüksel (SPD) forderte unterdessen als erster Landtagsabgeordnete die Landesregierung auf, sofort alle Kitas, Schulen und Universitäten in NRW zu schließen. Anders sei die Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr, wie gewünscht, zu verlangsamen. „Wir werden in der kommenden Woche in einer anderen Republik leben als heute“, sagte Yüksel im Landtag. „Herr Minister Laumann, ich kann Sie daher nur bitten und ermahnen: Schließen Sie die Kindergärten, die Schulen und die Universitäten, um die Infektionsketten zu verlangsamen und zu unterbrechen.“

„Schulschließungen dürfen kein Tabu sein“

In ein paar Tagen dürfte es dafür schon zu spät sein. Man könne das Thema Schulschließung nicht allein den Gesundheitsämtern vor Ort überlassen, sagte der Wattenscheider, der selbst als Intensivpfleger in einer Klinik im Ruhrgebiet gearbeitet hat. Der Virologe Christian Drosten habe laut Yüksel die Corona-Gefahr mit einem Grill und einem Heuballen verglichen. Die Funken des Grills versuchten auf den Heuballen überzutreten. „Jetzt können wir die Funken noch austreten“, so Yüksel.

„Schulschließungen dürfen kein Tabu sein“, hatten am Donnerstag auch die drei größten Lehrerorganisationen in NRW erklärt: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Verband Bildung und Erziehung (VBE) und Philologenverband. „Unsere Schulleiter sind weder Juristen noch Virologen. Schulträger und Gesundheitsbehörden entscheiden, ob eine Schule geschlossen werden muss. Im Notfall dürfte die Schulleitung eine Schule schließen. Hierfür brauchen die Schulleiter Handlungssicherheit und Beratung“, sagte GEW-Landeschefin Maike Finnern.

Lehrkräfte sollten geschützt werden

Stefan Behlau, Vorsitzender des VBE NRW, sagte da: „Das Land NRW als Arbeitgeber muss Lehrkräfte bestmöglich schützen. Sie sorgen sich natürlich um ihre persönliche Gesundheit und die ihrer Familie.“

Die Gewerkschaften verlangen unter anderem, die „sanitären Mängel“ an vielen Schulen zu beheben. Vielerorts fehlten Seife, Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher. Die drei Vorsitzenden erwarten von der Kultusministerkonferenz außerdem klare Entscheidungen zur Sicherstellung der Durchführung des Abiturs und der zentralen Prüfungen.

Serdar Yüksel: Der SPD-Landtagsabgeordnete sieht die Landesregierung in der Pflicht. Die Entscheidung über die Schulschließung dürfe nicht nur in der Verantwortung der jeweiligen Gesundheitsämter liegen. Foto: Ingo Otto

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) haben die landesweite Schließung von Kitas, Schulen und Universitäten bislang abgelehnt.