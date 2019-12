Carsharing führt im Ruhrgebiet ein Nischendasein

Essen. Carsharing-Angebote spielen im Verkehrsgeschehen der Ruhrgebietsstädte weiterhin eine eher untergeordnete Rolle. Im Städteranking 2019 des Bundesverbandes Carsharing belegen Essen (Rang 81), Bochum (82) und Dortmund (100) abgeschlagene Plätze. Gelsenkirchen ist unter den 151 gelisteten Städten vorletzter. Oberhausen kommt auf Rang 142, Duisburg auf Platz 130.

Deutschlands Carsharing-Hauptstadt ist Karlsruhe. Auf 1000 Einwohner kommen dort 3,2 Carsharing-Fahrzeuge. Die Zahl der Fahrzeuge sei dort seit der letzten Erhebung im Jahr 2017 um 21 Prozent gewachsen, teilte der Verband am Montag mit. Das Karlsruher Carsharing-Angebot wird vor allem von einem stationsbasierten Anbieter getragen, der seit 2019 zusätzlich Fahrzeuge im so genannten Free-floating-Carharing bereitstellt. Bei diesem Modell kann der Nutzer das Fahrzeug an einer beliebigen Stelle im Stadtgebiet abstellen, ohne es an eine feste Station zurückbringen zu müssen.

Auf den Plätzen zwei, drei und vier folgen im Ranking hinter Karlsruhe die drei Millionenstädte München (vorher Platz 6), Hamburg (vorher Platz 10) und Berlin (vorher Platz 12). Alle drei Städte konnten ihre Position gegenüber 2017 also deutlich verbessern. Das liegt laut Verband vor allem daran, dass hier neue Anbieter von Free-floating-Modellen mit großen Flotten in den Markt eingestiegen sind. In München stehen derzeit pro 1000 Einwohner 2,1 Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung, in Berlin sind es 1,6 Fahrzeuge.

Spitzenreiter in NRW ist Köln (Platz 6) mit einer Carsharing-Dichte von 1,42, gefolgt von Düsseldorf (Rang 14 / 1,11) und Münster (Rang 19 / 0,72). In der bestplatzierten Ruhrgebietsstadt Essen sind es hingegen nur 0,11, in Gelsenkirchen magere 0,01 Fahrzeuge.

Im Carsharing-Städteranking werden nach Angaben des Branchenverbandes alle deutschen Städte mit mindestens 50.000 Einwohnern berücksichtigt, in denen es derzeit ein Carsharing-Angebot gibt. Insgesamt sind 151 Städte im Ranking vertreten, sieben mehr als im letzten Ranking aus dem Jahr 2017.