Marl. Das „gemäßigte“ Lager setzt sich beim Parteitag in Marl durch. Es waren aber auch radikale Töne zu hören. Gegendemo warnt vor „Nazis“.

Der „Showdown“ beim AfD-Landesparteitag zwischen dem sich selbst als gemäßigt einstufenden Lager um Landesparteichef Martin Vincentz und den völkisch-nationalistischen Kräften blieb aus. Vincentz erhielt am Samstag 78,3 Prozent der Stimmen und kann damit den Landesverband der AfD relativ unangefochten weiterführen. Gemessen an früheren Landesparteitagen lief das Treffen in Marl konfliktfrei ab.

AfD in NRW: Zahl der Mitglieder steigt deutlich

Vincentz hatte zuvor eine positive Bilanz seiner Vorstandsarbeit gezogen. Die Landespartei habe ihre Mitgliederzahl in nur einem Jahr von rund 4800 auf aktuell 7050 erhöht. Fast 2000 Mitgliedanträge befänden sich noch im Aufnahmeverfahren. Die Finanzen der Landes-AfD hätten sich deutlich verbessert, der Landesverband zeige sich unter seiner Führung geschlossener als früher.

Der 37-jährige Landtagsabgeordnete vermied bei seiner Bewerbungsrede Provokationen wie zuletzt beim Neujahrsempfang der AfD in Duisburg. Im Januar hatte er dort einen rassistischen Witz gerissen. In Marl ließ Vincentz durchblicken, dass er womöglich noch Karrierepläne in der AfD hat. Partei-Landessprecher in NRW sei der „zweitschönste Job der Welt nach dem von Alice Weidel und Tino Chrupalla“. Das sind die Bundesvorsitzenden der AfD. Es heißt, der Arzt aus Tönisvorst habe bundespolitische Ambitionen und könne zum Gegenspieler der Ultrarechten um den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke werden.

AfD-Landesparteitag: „Nazipartei“-Vorwurf von Wüst zeigt Wirkung

Vinzentz schwor die rund 650 Delegierten auf die Wahljahre 2024 und 2025 ein. Die Partei werde „nicht in die Knie gehen“ vor den

Demonstrierenden, die seit Wochen gegen die AfD und den Rechtsextremismus auf die Straßen gehen Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ hatte zu einer Demo in der Essener City aufgerufen, tausende Menschen kamen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Die bundesweite Initiative Zusammen gegen Rechts versammelt sich am Sonntag , 18.Februar.2024, am Berliner Platz in Essen zu einer Demonstration durch die Innenstadt in Essen unter dem Motto Demokratischer Wiederstand-Überall gegen AfD. Foto : Kai Kitschenberg/FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative Zusammen gegen Rechts versammelt sich am Sonntag , 18.Februar.2024, am Berliner Platz in Essen zu einer Demonstration durch die Innenstadt in Essen unter dem Motto Demokratischer Wiederstand-Überall gegen AfD. Foto : Kai Kitschenberg/FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg Die bundesweite Initiative Zusammen gegen Rechts versammelt sich am Sonntag , 18.Februar.2024, am Berliner Platz in Essen zu einer Demonstration durch die Innenstadt in Essen unter dem Motto Demokratischer Wiederstand-Überall gegen AfD. Foto : Kai Kitschenberg/FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg 1 / 36

. Der Einschätzung von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), die AfD sei eine „Nazipartei“, widersprach er. Seine Partei sei „das Gegenteil davon“.

Einige Parteitagsdelegierte blinkten deutlich sichtbarere als Vincentz nach Rechtsaußen. Rüdiger Lucassen, Bundestagsabgeordneter und früherer AfD-Landesvorsitzender in NRW, forderte den Parteitag zur „Solidarität“ mit der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei-Nachwuchsorganisation „Junge Alternative“ (JA) auf. Bei dem, was der frühere Bundeswehroffizier in Marl sagte, dürften jene, die ein Verbot der AfD fordern, hellhörig werden: „Der Verfassungsschutz darf für uns kein Maßstab sein“, sagte Lucassen. Es gehe darum, gegen den „politisch instrumentalisierten Verfassungsschutz eine Front zu machen.“

AFD-Bundesvize Stefan Brandner, ein Rechtsaußen aus Thüringen, forderte Ministerpräsident Wüst auf, auf, „die Klappe zu halten“. Den Journalisten von „Correctiv“, die das Potsdamer Geheimtreffen zur millionenfachen Ausweisung von Bürgern öffentlich machte, warf er vor, die Wahrheit zu verfälschen.

Gegendemonstranten warnen vor einem Erstarken der Rechtspopulisten

Demo gegen den AfD-Parteitag in Marl. Laut der Polizei kamen „in der Spitze“ etwa 2000 Demonstrierende zur Kundgebung des DGB Emscher-Lippe. © DPA Images | Christoph Reichwein

Die Anti-AfD-Demo vor dem „Eventzentrum.NRW“ in Marl-Sinsen bliebt kleiner als erwartet. „In der Spitze“ versammelten sich rund 2000 Teilnehmer vor der Halle, so die Polizei.

Zu den Rednern gehörten neben Marls Bürgermeister Werner Arndt (SPD) und Landrat Bodo Kimpel (CDU) Ruhr-Staatssekretär Josef Hovenjürgen (CDU). Er interpretiert die AfD – wie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst -- als „Naziparte“. Hovenjürgen sagte wörtlich: „Wer Nazis duldet, macht deutlich, dass man Nazis hinnimmt. Dann ist man Nationalsozialist.“

Der frühere Schul-Staatssekretär Matthias Richter (FDP) warnte: „Wenn die AfD nur einen Teil der Macht hat, dann wird sie sofort damit beginnen, unsere Demokratie zurückzubauen.“