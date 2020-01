2020 ist ein schwieriges Jahr für die NRW-SPD

Glaubt man aktuellen Umfragen, dann dürfte 2020 ein schwieriges Jahr werden für die NRW-SPD. Die Kommunalwahl wirft ihre Schatten voraus. Sollten die Sozialdemokraten in für sie so wichtigen Städten wie Dortmund und Düsseldorf verlieren und sollten – landesweit gesehen – die Grünen der SPD im Herbst den Rang ablaufen, dann wird es unruhig in der SPD. Auch und gerade für ihr Spitzenpersonal. Es muss nicht so kommen, und die Lage ist in jeder Stadt, in jedem Kreis wieder anders. Aber wo ist das Licht am Ende des Tunnels?

Der Kern des Problems: Die SPD weiß immer noch nicht so recht, wo sie steht. Sie rückt in NRW deutlich nach links und möchte mit der Schröder-Ära brechen („Rot pur“), schafft es aber nicht, sich aus der Großen Koalition im Bund zu befreien. Sie ist hin- und hergerissen zwischen den Interessen von Energiekonzernen und Bergleuten auf der einen und den Klima-Aktivisten auf der anderen Seite. Der aufkeimende Streit um Datteln 4 kann die SPD zerreißen. Grüne und CDU haben diese Sorgen nicht. Sie kennen ihre Lager, haben einen klaren Kompass.

Ob die Sozialdemokraten ihre Probleme bis zur Kommunalwahl lösen können, ist ungewiss. Danach muss sie sich sputen, fast schon neu erfinden, denn in dieser Verfassung kann sie nicht in die Landtagswahl 2022 ziehen.