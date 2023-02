Essen. Mehr als zwei Drittel der Menschen in NRW nutzen Online-Shopping. Diese Produkte werden von Männer und Frauen am liebsten im Internet bestellt.

Online-Shopping in NRW: Mehr als zweit Drittel der Menschen im Bundesland haben 2022 im Netz bestellt.

Doch was sind die liebsten Online-Shopping-Produkte bei Frauen und Männern in NRW?

Online-Shopping: IT.NRW hat die Daten für Frauen und Männer im Alter von 16 bis 74 Jahren ausgewertet.

Für viele Menschen in Deutschland und in NRW ist das Online-Shopping nicht mehr wegzudenken. Nicht nur durch die Corona-Krise bestellen weiter viele im Internet: Neben Produkten wie Kleidung oder Technik kommen auch immer häufiger Lebensmittel per Lieferdienst. Doch welche Produkte und Artikel haben die Menschen in NRW 2022 am liebsten bestellt? Gibt es da einen Unterschied zwischen Männer und Frauen? Der Landesbetrieb für Statistiken und Technik (IT.NRW) hat die wichtigsten Zahlen zusammengestellt.

Online-Shopping in NRW: Mehr als zwei Drittel kaufen im Netz ein

Mehr als zwei Drittel der 16- bis 74-Jährigen shoppt online. 67,5 Prozent der Männer und Frauen haben im Jahr 2022 mindestens ein Mal online Waren bestellt. Dabei bestellten Männer und Frauen in etwa gleich viel im Netz. Am liebsten bestellten beide - fast 74 Prozent der Online-Käufe: Kleidung und Sportartikel.

Etwas abgeschlagen auf Rang zwei: Fast 50 Prozent kauften Filme und Musik. Hier zählen auch die digitalen Versionen. Beinahe gleich beliebt bei beiden Geschlechtern: Bücher, Zeitschriften und Zeitungen (31 Prozent), Lebensmittel und Getränke (29 Prozent) und Unterkünfte in Hotels oder Privatpersonen (29 Prozent).

Auch in NRW shoppen die Menschen fleißig online. Doch welche Produkte wurden am liebsten eingekauft? Foto: Shutterstock / mrmohock

Online-Shopping in NRW: Diese Produkte bestellten Frauen am liebsten

1. Kleidung und Sportartikel: 82,0 Prozent

2. Filme und Musik (inklusive der digital Version): 42,0 Prozent

3. Lebensmittel, Getränke und Güter des täglichen Bedarfs (ohne Lieferung von Restaurants und Co.): 36,6 Prozent

4. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften (inklusive digitaler Produkte): 33,6 Prozent

5. Unterkünfte in Hotels oder Privatpersonen: 27,6 Prozent

Online-Shopping in NRW: Mehr als zwei Drittel der Menschen kaufen Produkte auch im Internet - und nicht mehr nur in der Fußgängerzone (Symbolbild). Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Online-Shopping in NRW: Diese Produkte bestellten Männer am liebsten

1. Kleidung und Sportartikel: 65,8 Prozent

2. Filme und Musik inklusive der digital Version): 52,5 Prozent

3. Unterkünfte in Hotels oder Privatpersonen: 29,9 Prozent

4. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften (inklusive digitaler Produkte): 28,1 Prozent

5. Lebensmittel, Getränke und Güter des täglichen Bedarfs (ohne Lieferung von Restaurants und Co.): 22,3 Prozent

Erhoben wurden von IT.NRW die Daten von privaten Haushalten. "Die Befragung wurde bis zum Jahr 2020 als eigenständige Erhebung durchgeführt und ist seit 2021 als freiwillige Unterstichprobe in den Mikrozensus integriert", erklärt der Statistik-Dienstleister.

