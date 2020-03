Düsseldorf/Bochum. Während der Corona-Krise will die LEG auf Mieterhöhungen und Räumungsklagen verzichten. Auch die Vonovia will ihren Mietern entgegenkommen.

Nordrhein-Westfalens größter Vermieter LEG kommt seinen Kunden in der Corona-Krise entgegen. Der börsennotierte Düsseldorfer Immobililienkonzern kündigte am Wochenende an, alle geplanten Mieterhöhungen und Kündigungen auszusetzen und auf die Räumung von Wohnungen zu verzichten.

„In Zeiten von Corona ist unser Zuhause der wichtigste Rückzugsort, den wir haben“, sagte Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender der LEG. In dieser „schweren Krise“ wolle das Unternehmen deshalb seinen Kunden „ein lebenswertes und sicheres Zuhause bieten“ und seinen Beschäftigten einen „sicheren Arbeitsplatz“. Der Konzern hat deshalb einen ganzen Maßnahmenkatalog auf den Weg gebracht.

„Ab sofort werden vorerst keine Mietanpassungsschreiben mehr verschickt. Damit möchten wir ein Zeichen der Solidarität und gesellschaftlichen Verantwortung in Zeiten der Corona-Pandemie setzen und unsere Kunden entlasten“, heißt es in einer am Wochenende verbreiteten Erklärung. Danach verzichtet die LEG zudem auf Zahlungs- und Räumungsklagen, damit in Bedrängnis geratene Mieter in ihren Wohnungen bleiben können.

„Mit Mietern, die aufgrund der Corona-Krise ihre Miete nicht zahlen können, werden wir Ratenzahlungsvereinbarungen schließen, die aktuell eine Stundung von bis zu sechs Monaten vorsehen“, kündigte das Unternehmen an. Ein spezielles Kompetenzteam soll den LEG-Kunden dabei helfen, die von der Bundesregierung angekündigten Hilfen in Anspruch zu nehmen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte gegenüber der WAZ angekündigt, es solle niemand seine Wohnung verlieren, „weil er infolge der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist“. Das Gleiche gelte für die Versorgung mit Strom und Wasser. Einen entsprechenden Gesetzesvorstoß will das Bundeskabinett am Montag auf den Weg bringen.

Kiosken, Cafés, Frisören und Lebensmittelhändlern, die ihre Läden in LEG-Immobilien angemietet haben, will das Unternehmen angesichts wegbrechender Einnahmen durch „kukulante Stundungsregelungen und individuelle Entlastungsangebote“ entgegenkommen.

Auch der Bochumer Immobilienkonzern Vonovia will seinen Mietern entgegenkommen. „Wenn unsere Kunden wegen des Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wollen wir ihnen ihre Sorgen um die Bezahlbarkeit ihrer Wohnung nehmen. Wir werden eine gemeinsame Lösung finden“, sagte Vorstandschef Rolf Buch unserer Redaktion. „Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen nun gemeinsam pragmatische Lösungen entwickeln, um Kriseneffekte für die Menschen abzumildern. Bei den Auswirkungen des Coronavirus auf die Menschen stehen wir selbstverständlich bereit, um weitergehende Programme mit staatlichen Stellen zu vereinbaren.“