Duisburg. Bei Thyssenkrupp Steel warnen Arbeitnehmervertreter vor Einschnitten bei den Beschäftigten – und drohen mit Protestaktionen.

Angesichts der Stahlkrise warnen führende Betriebsräte die Thyssenkrupp-Konzernleitung vor Einschnitten bei der Belegschaft. „Wir halten fest an der Beschäftigungssicherung bis März 2026“, heißt es in einem Flugblatt der IG Metall, in dem sich unter anderem Gesamtbetriebsratschef Tekin Nasikkol zu Wort meldet. Das Produktionsnetzwerk der Thyssenkrupp-Stahlsparte von sieben Standorten und den Tochtergesellschaften müsse ebenfalls erhalten bleiben.