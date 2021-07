Unwetter Heftiger Regen in NRW: Keller und Straßen in Hagen geflutet

Essen/Hagen. Heftiger Regen zieht weiter über NRW: Besonders betroffen ist Hagen, wo hunderte Keller voll gelaufen sind. Autobahnen wegen Hochwasser gesperrt.

Wetter in NRW: Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis Donnerstagmorgen vor Unwettern mit Gewittern, Hagel und Starkregen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis Donnerstagmorgen vor mit Gewittern, Hagel und Starkregen. Besonders betroffen ist Hagen: Dort sind einige Stadtteile wegen überfluteter Straßen nicht befahrbar.

Der Rheinpegel ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen.

ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. "Wetterextreme werden wir noch öfter erleben", sagt NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU).

Weite Teile Nordrhein-Westfalens sind in der Nacht zu Mittwoch von heftigem Dauerregen heimgesucht worden. Die Unwetter halten auch am Morgen noch an. Betroffen ist vor allem der Süden, aber auch das Ruhrgebiet, das Sauer- und Siegerland sowie das südliche Münsterland. Der Deutsche Wetterdienst hat entsprechende amtliche Warnungen veröffentlicht. Für einige Kreise im Südwesten gilt sogar die höchste Warnstufe.

Unwetter in Hagen: Viele Ortsteile nicht befahrbar, Schlammmassen auf Straßen

Besonders hart getroffen hat es Hagen, besonders den Stadtteil Hohenlimburg: dort liefen unzählige Keller voll und wurden mehrere Straßen geflutet. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums am frühen Mittwochmorgen mitteilte, gingen über Nacht Hunderte Notrufe bei der Feuerwehr ein. „Die Leute sind verzweifelt“, sagte der Sprecher in Hinblick auf die Vielzahl an vollgelaufenen Kellern in der Stadt. Außerdem seien aufgrund der überspülten Straßen stellenweise Fahrzeuge ins Rutschen gekommen. Verletzte Personen waren nicht bekannt.

Von Hängen wurden zudem Schlammmassen auf Straßen gespült, viele Ortsteile waren daher nicht befahrbar. Wegen Gerölls auf den Straßen können einige Ortsteile selbst von Einsatzfahrzeugen der Polizei und Feuerwehr nicht befahren werden, wie der Sprecher weiter mitteilte.

Land unter in Hagen und Umgebung Das Unwetter hat den Stadtteil Hohenlimburg zu einem reißenden Fluss gemacht. Die Feuerwehr war machtlos gegen die enormen Wassermassen.

Der Holthauser Bach überschwemmte die Hohenlimburger Straße (hier an der Hünenpforte).

Die Feuerwehr zählte mehrere Hundert Einsätze. Die Stadt Hagen berief ihren Krisenstab ein.

Wassermassen überfluteten Straßen, Keller und Gebäude.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fielen über die Nacht zu Mittwoch 100 Liter Regen pro Quadratmeter - mehr als im ganzen Monat Juli üblich.

Auch Bäume wurden durch die Wassermengen entwurzelt und stürzten um.

Land unter in Hagen und Umgebung Extremer Regen hat in der Nacht zu Mittwoch Teile von Hagen unter Wasser gesetzt. Straßen wurden überflutet, Keller und Gebäude liefen voll mit Wasser. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Land unter in Hagen und Umgebung Extremer Regen hat in der Nacht zu Mittwoch Teile von Hagen unter Wasser gesetzt. Straßen wurden überflutet, Keller und Gebäude liefen voll mit Wasser. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Land unter in Hagen und Umgebung Gullys liefen voll. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Starkregen löste eine Gerölllawine aus, die sich auf die Unternahmerstraße in Hagen ergoss.

Videos und Fotos auf Twitter zeigen, wie sich Straßen in Hagen und Hohenlimburg in Sturzbäche verwandeln. "Die Feuerwehr kann nichts machen. Es wird gerade alles überflutet", schreibt ein Nutzer in der Nacht:

Video aus #Hagen (Hohenlimburg). Und der #Regen wird gerade stärker.



Die Feuerwehr kann nichts machen.

Es wird gerade alles überflutet.



Straßen haben sich in Flüsse verwandelt.#StarkRegen #DauerRegen pic.twitter.com/a1O0RbD4Qu — 𝙎 𝘼 𝙆 𝙄 🤍 (@saki_statement) July 13, 2021

Starkregen in NRW: Autobahnen A46 und A52 überflutet

Mehrere Autobahnen waren am frühen Morgen wegen Überflutungen gesperrt: Die A46 war um 4.35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Haan-Ost und Wuppertal-Sonnborn in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt. Die Sperrung werde voraussichtlich bis mindestens 7 Uhr bleiben und betreffe nur die Fahrtrichtung Wuppertal.

Ebenfalls überflutet war am Morgen die A52 kurz vor dem Mörsenbroicher Ei in Düsseldorf. Zeitweise waren der Bereich in beide Fahrtrichtungen gesperrt, teilte die Leitstelle der Autobahnpolizei am Morgen mit. Um 5.35 Uhr wurde in Fahrtrichtung Essen eine Fahrspur freigegeben, um 5.50 Uhr war die Autobahn in beide Richtungen wieder frei.

180 Feuerwehr-Einsätze in Düsseldorf

In Düsseldorf selbst war am Morgen auch im Stadtteil die Unterführung vor der Rampe auf die Theodor-Heuss-Brücke in beide Fahrtrichtungen gesperrt, teilte die Polizei mit. Grund: Wasser auf den Fahrbahnen. Aufgrund des Starkregens ist die Feuerwehr in Düsseldorf zu rund 180 Einsätzen ausgerückt. In der Nacht zum Mittwoch seien Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden, teilte die Feuerwehr mit.

Mit den Wassermassen kämpft auch die Deutsche Bahn am Morgen: So muss der RB 52 ohne Halt in Hagen umgeleitet werden. Der Bahnhof in Hohenlimburg steht ebenfalls komplett unter Wasser und kann nicht angefahren werden.

Auch der Märkische Kreis ist von den starken Regenfällen wieder betroffen: Besonders trifft es die Stadt Altena. Dort musste unter anderem die B236 (ab Einsal) sowie weitere Straßen gesperrt werden. Auch in Werdohl bzw. Neuenrade und in Iserlohn sind zahlreiche Straßen gesperrt. In Iserlohn mussten nach einem Dammbruch mehrere Gebäude geräumt werden.

Immer wieder starke Regenfälle bis Donnerstagmorgen

Bis Donnerstagmorgen sind immer wieder starke Regenfälle möglich, dazwischen gibt es nur kurze Regenpausen. Bis Donnerstagmorgen halten die Meteorologen 80, regional auch bis zu 130 Liter Regen für möglich. Punktuell seien auch 200 Liter denkbar, hieß es in einer Mitteilung. „Der Schwerpunkt liegt wahrscheinlich in einem Bereich von der Mitte bis in den Südwesten von NRW“, hieß es. Der DWD betonte am Dienstagnachmittag, dass es noch größere Modellunsicherheiten gebe. Für weite Teile des Landes gilt am Mittwoch sogar die höchste Warnstufe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bis in die Nacht soll örtlich Starkregen fallen. Die Nachmittagstemperaturen erreichen 20 bis 24 Grad, in Hochlagen 17 bis 20 Grad. Ganz vereinzelt können starke bis stürmische Böen auftreten.

Das Landesumweltamt erwartet entsprechende Hochwasserlagen in zahlreichen Gewässern Nordrhein-Westfalens. „Wir rechnen damit, dass nicht nur die kleineren Gewässer, sondern auch die größeren ab Mittwoch beginnen, Warnwerte zu überschreiten“, sagte der Leiter des Hochwasserinformationsdienstes des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv), Bernd Mehlig, in Duisburg. Als Beispiele nannte er die Rur, die Erft und die Sieg. „Wir sprechen nicht nur von erhöhtem Wasserständen“, so Mehlig weiter. Aufgrund der angekündigten Wassermengen könne es eine ernstzunehmende Situation werden. „Wir gucken mit Aufmerksamkeit hin.“

Niederschläge wie zuletzt 2007 an der Ruhr erwartet

Das wetterbestimmende Tiefdruckgebiet sei sehr lagestabil. In solch einer Ausprägung sei dies eher selten. „In den letzten 15 Jahren gab es das nicht.“ Auch die Regenmengen hält er für ungewöhnlich: „Derart großflächige Niederschlagsmengen hatten wir in Nordrhein-Westfalen zuletzt 2010 im Münsterland und 2007 an der Ruhr.“

Schon jetzt haben die Regenfälle der vergangenen Tage im Einzugsgebiet des Rheins den Wasserstand in Köln seit vergangenem Samstag deutlich steigen lassen. Im Stadtteil Deutz schwappte das Wasser am Dienstag auf die Uferpromenade. Der Pegelstand lag in Köln am Dienstagnachmittag bei 5,39 Metern - mit langsam steigender Tendenz, wie die Stadtentwässerungsbetriebe mitteilten.

Rhein bei Köln noch ein Stück von der Hochwassermarke entfernt

Von der sogenannten Hochwassermarke I (6,20 Meter) lag der Wasserstand damit aber noch ein Stück entfernt. Ab dieser Marke gelten erste Einschränkungen für den Schiffsverkehr. Schiffe dürfen dann nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und in der Mitte des Flusses fahren, um Beschädigungen der Ufer zu vermeiden.

In den kommenden Tagen rechnen die Behörden mit weiter steigenden Wasserständen. Die Experten der Hochwasserschutzzentrale der Stadt Köln gingen am Dienstag von einem Anstieg in den kommenden Tagen auf bis zu sieben Meter aus.

NRW-Umweltministerin warnt vor häufigen Wetterextremen

Angesichts der erneuten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Starkregen in Nordrhein-Westfalen fordert NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) die Städte auf, sich so gut wie möglich auf eine zunehmende Zahl extremer Wetterereignisse vorzubereiten. „Das Wetter, das wir heute erleben, ist zumindest der Vorbote des Klimawandels. Extremereignisse wie Hitze, langandauernde Trockenheit oder eben Starkregen werden unseren Alltag künftig stärker bestimmen. Wetterextreme werden wir noch öfter erleben. Daher müssen wir uns gemeinschaftlich das Ziel setzen, NRW klimafester zu machen“, sagte sie der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Mit fortschreitenden Klimaänderungen drohten große ökologische und ökonomische Schäden und nicht zuletzt Gefahren für Leib und Leben. Die Bewältigung des Klimawandels werde von Jahr zu Jahr aufwendiger. „Der Klimawandel ist Realität und vor unserer Haustür angekommen“, so die Ministerin.

Gewitter und Starkregen richteten große Schäden im Land an

Da half nur Geduld: Die A42 stand am Abend zwischen Herne und Gelsenkirchen-Bismarck so sehr unter Wasser, dass Autos nicht mehr weiterkamen. Foto: Arnulf Stoffel/dpa

Bereits in der vergangenen Woche hatten Gewitter und Starkregen große Schäden im Land angerichtet - allerdings waren die gemessenen Regenmengen lange nicht so groß, wie sie nun erwartet werden. In Teilen von Herne und Gelsenkirchen, wo unter anderem die A42 mehrere Stunden unter Wasser stand, wurden am Donnerstag bis zu 80 Liter Regen je Quadratmeter errechnet, in Wetter/Ruhr und im Bereich Wermelskirchen bis Gummersbach jeweils 50 bis 80 Liter Regen je Quadratmeter.

Gewitter in NRW: Regen weicht Deichkrone in Fröndenberg auf - Überflutung drohte

Stark getroffen von dem Starkregen war vergangene Woche auch Fröndenberg worden: Starkregen hatte einen 80 mal 60 Meter großen Angelteich oberhalb des Ortsteils Westick volllaufen lassen und die Deichkrone aufgeweicht. Nach Angaben des Kreises Unna befanden sich in dem Teich mindestens 5000 Kubikmeter Schlamm, der mit Wasser durchsetzt war. Ein Deichbruch konnte nicht vollständig ausgeschlossen werden. Rund 700 Menschen mussten deshalb ihre Häuser zeitweise verlassen. (red/dpa)

