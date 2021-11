Quarantäne an NRW-Schulen: Wann sich Kinder isolieren müssen

Wann müssen Schülerinnen und Schüler in NRW in Quarantäne? Die Regeln in der Übersicht.

Essen. Die Corona-Zahlen steigen weiter an, vor allem in den jüngeren Altersklassen. Wann müssen Schulkinder in Quarantäne? Die Regeln in der Übersicht.

Die Schülerinnen und Schüler in NRW sind zurück in ihren Klassenräumen. Der Unterricht findet weiter in Präsenz statt und seit 2. November entfällt für alle Altersklasse das Tragen einer Maske im Unterricht.

Doch vor allem in den jüngeren Altersklassen sind die Inzidenzen hoch. Wie zum Beispiel in Duisburg: Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe von 5 bis 14 Jahre bei 233,6. Betroffen sind also vor allem Kinder, für die derzeit noch keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) vorliegt.

Quarantäne an NRW-Schulen: Regelmäßige Tests in den Klassenräumen

In den Klassenräumen wird regelmäßig getestet: In den Grundschulen zwei Mal die Woche und in den weiterführenden Schulen drei Mal die Woche. "Damit erwischen wir im Grunde alle Infektionen in diesem Bereich", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche. Bis mindestens zu den Weihnachtsferien sollen diese Tests fortgesetzt werden.

Denn grundsätzlich gilt: "Am Unterricht sowie allen anderen schulischen und außerschulischen Nutzungen in Schulgebäuden dürfen nur immunisierte oder getestete Personen teilnehmen", heißt es in der Betreuungsverordnung des Landes NRW. Ausnahmen können nur Schulleiterinnen und Schulleiter gewähren.

Karl-Josef Laumann (CDU), NRW-Gesundheitsminister, erklärte, dass die Pool-Testungen in den Schulen bis zu den Weihnachtsferien fortgeführt werden. Foto: Fabian Strauch/dpa

Doch was passiert, wenn eine Schülerin oder ein Schüler positiv auf Corona getestet wird? Wer muss alles in Quarantäne? Die Regeln in der Übersicht:

Folgende Schülerinnen und Schüler müssen in NRW in Quarantäne:

Schüler, die sich nach einem positiven Test – also auch einem Test in der Klasse – einem PCR-Test (Kontrolltest) unterzogen haben und auf das Ergebnis warten. Nach einem positiven Pool-Test im Klassenraum informiert die Schulleitung den Schüler oder die Eltern.

Schülerinnen und Schüler mit einem positiven PCR-Test-Ergebnis

Schülerinnen und Schüler, die als Kontaktperson eines positiv getesteten Schülers gelten, die nicht immunisiert sind.

Wann kann die Quarantäne in NRW vorzeitig beendet werden?

Schülerinnen und Schüler, die sich nach einem positiven PCR-Test in Quarantäne begeben musste, können – wenn sie frei von Symptomen und vollständig geimpft sind – am fünften Tag durch einen negativen PCR-Test die Quarantäne beenden.

Welche Schülerinnen und Schüler müssen in NRW nicht mehr in Quarantäne?

Schülerinnen und Schüler, die als Kontaktperson eines positiv getesteten Schülers gelten, aber gegen Corona immunisiert sind. Die Voraussetzung ist, es treten keine Symptome auf.

> Lesen Sie auch: Müssen geimpfte Kontaktpersonen in NRW noch in Corona-Quarantäne?

Ausnahmen dieser Regeln können nur durch das örtliche Gesundheitsamt beschlossen werden. So muss ein Schüler als Kontaktperson in einigen Städten und Kreisen nicht in Quarantäne, wenn der- oder diejenige eine Maske getragen hat. Viele Fragen sind noch nicht geklärt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Corona NRW