In NRW gibt es Verdachtsfälle der Corona-Variante Omikron. Wie gefährlich diese ist, sei „noch völlig unklar“, so Virologe Dittmer.

Corona Wüst: Noch in dieser Woche Kontaktreduzierungen in NRW

Düsseldorf. Das Landeskabinett wird noch am Dienstag über Kontaktbeschränkungen in NRW beraten. Wüst drängt außerdem auf eine vorgezogene Bund-Länder-Runde.

Noch in der ersten Dezemberwoche sollen in NRW strengere Kontaktregeln greifen.

Das Kabinett tagt dazu am Dienstag, 30. November. Im Anschluss haben Wüst und sein Stellvertreter Stamp um 12 Uhr zu einer Pressekonferenz geladen, bei der die Regeln erläutert werden sollen.

Wüst spricht sich außerdem für eine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz aus.

Angesichts der sprunghaft steigenden Corona-Zahlen will Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) noch in dieser Woche weitere Kontaktreduzierungen umsetzen. „Die Wissenschaft mahnt uns dazu, Kontaktreduzierungen zu verschärfen und da deutlich besser aufzupassen“, sagte Wüst am Montag im Radiosender WDR 2. „Das werden wir noch in dieser Woche umsetzen.“

Wie die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf aus Regierungskreisen erfuhr, wird das Landeskabinett an diesem Dienstag über weitere kontaktreduzierende Maßnahmen beraten. Um 12 Uhr wollen sich Ministerpräsident Wüst und sein Stellvertreter und Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag zu den strengeren Regeln in NRW äußern.

Wüst sprach sich zudem für ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern aus. „Das Thema Kontaktreduktion müssen wir möglichst gemeinsam und einheitlich ausgestalten“, sagte Wüst, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist. Er drängte erneut auf ein vorgezogenes Bund-Länder-Treffen noch in dieser Woche. (dpa)

