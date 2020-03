Newsblog Coronavirus in NRW: Land fordert, "bleiben Sie zuhause!"

Düsseldorf. Die Zahl der Infizierten in NRW ist auf über 2700 gestiegen. Viele weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben. Die Infos im Newsblog:

Die NRW-Landesregierung stoppt nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote und verbietet alle öffentlichen Veranstaltungen - auch Demos. Land startet übergreifende Hotline zum Coronavirus.

und - auch Demos. Land startet übergreifende zum Coronavirus. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind alle Schulen und Kitas in NRW bis zu den Osterferien (19. April) geschlossen . Zudem verschiebt sich der Semesterstart an den Universitäten auf den 19. April. >> Das müssen Eltern jetzt wissen.

in NRW bis zu den Osterferien (19. April) . Zudem an den Universitäten auf den 19. April. >> Das müssen Eltern jetzt wissen. 2744 Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet , alleine im Kreis Heinsberg 690. Die Zahl der gesundeten Corona-Fälle wird zurzeit nicht flächendeckend erfasst.

, alleine im Kreis Heinsberg 690. Die Zahl der gesundeten Corona-Fälle wird zurzeit nicht flächendeckend erfasst. In NRW sind bis dato acht Menschen an dem Coronavirus gestorben.

Die bundesweite und internationale Entwicklung begleiten wir in diesem Newsblog.

>>> Direkt zu den aktuellsten NRW-Meldungen

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



8:12 Uhr: In Duisburg ist ein mobiles "Corona-Testzentrum" errichtet worden. Es soll helfen, Krankenhäuser und Arztpraxen zu entlasten und wurde am Montag von Feuerwehr und Duisburger Hilfsorganisationen errichtet. Das Fieberzentrum wird täglich von 8 bis 20 Uhr bereit sein, um Personen bei begründetem Verdacht auf eine COVID-19-Infektion zu testen. "Wichtig: nur der Arzt entscheidet, ob eine Testung erforderlich ist", sagt die Stadt. Wer befürchtet, infiziert zu sein, muss zunächst seinen Hausarzt kontaktieren oder, etwa nachts, den kassenärztlichen Notdienst unter der Rufnummer 116 117.

8:04 Uhr: Der Flughafen Düsseldorf stellt auf Notbetrieb um. Die jüngst angekündigte Schließung der EU-Grenzen, wirft die bisherigen Prognosen zu Flugausfällen über den Haufen. 650 Flugbewegungen zählt der Flughafen Düsseldorf am Tag - normalerweise. Es werde geprüft, inwieweit für die insgesamt etwa 2300 Beschäftigen nun Kurzarbeit "eine Option" sei bzw. der Abbau von Gleitzeit- oder Überstunden angeraten werde, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

7:37 Uhr: Die Stadt Bochum hat das Personal des Ordnungsdienstes kurzfristig verdoppelt. Die Mitarbeiter sollen kontrollieren, ob sich Kneipen, Cafès, Bars oder Freizeiteinrichtungen wie Wettbüros oder Fitness-Studios an die Schließungs-Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus halten. Wer den Erlass der Landesregierung nicht umsetzte und weiterhin öffne, "muss mit Ahndung rechnen", mahnt die Stadt.

7:29 Uhr: In Essen dürfen ab heute Einkaufszentren, wie etwa der Limbecker Platz und Einrichtungshäuser nur noch unter Auflagen betreten werden. Zudem hat die Stadt Essen die Versammlungsregeln massiv verschärft. Weitere Informationen:

7:23 Uhr: Die Landesregierung rechnet mit „außergewöhnlichen Belastungen“ für die Krankenhäuser in den kommenden Wochen. Um Kapazitäten zu schaffen, werden unter anderem viele planbare Operationen verschoben. Damit sollen Intensiv-Betten und Beatmungsgeräte für die Behandlung schwer kranker Coronavirus-Patienten frei gehalten werden. Am Mittwoch wollen Vertreter von Krankenkassen, der Krankenhausgesellschaft NRW mit Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann das Nötige regeln.

7:05 Uhr: Die Stadt Köln schließt im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus von heute an Restaurants und Gaststätten in der Stadt. Man gehe damit über den Erlass des Landes NRW hinaus, erklärte Stadtdirektor Stephan Keller. Das Land hat für Restaurants strenge Auflagen vorgesehen - unter anderem einen Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Tischen. „Wir haben gesagt, diese Auflagen zu kontrollieren, deren Einhaltung zu überprüfen, ist schlicht und ergreifend nicht möglich“, sagte Keller. Man halte eine generelle Schließung für „praktikabler“.

7:01 Uhr: Das NRW-Justizministerium berät sich heute mit Vertretern der Gerichte, wie die Justiz auf die Ausbreitung des Virus reagieren soll. Ziel aller Maßnahmen müsse die Aufrechterhaltung rechtsstaatlicher Verfahrensgrundsätze bei gleichzeitiger Minimierung der Ansteckungsgefahr sein, erklärte ein Sprecher. Einzelheiten will das Ministerium nach dem Treffen in Düsseldorf mitteilen.

6:44 Uhr: Apotheker und die Stadt Duisburg haben strenge Regeln für den Kundenkontakt erarbeitet: Apotheken dürfen in Duisburg erst nach Aufforderung betreten werden. Die Maßnahme gehört zu einem sechsstufigen Plan, der das Ziel hat, „die Gefahr einer Infizierung mit dem Coronavirus für Kunden und Mitarbeiter zu reduzieren“, sagt Dr. Christoph Herrmann, Verbandssprecher und Vorstand vom Apothekerverband Duisburg.

6:32 Uhr: Die Stadt Düsseldorf hat einen Unterstützungsfond eingerichtet. Er soll Düsseldorfer Unternehmen helfen, kurfristige materielle Notlagen zu überbrücken, teilt die Stadt mit. Es stünden 500.000 Euro zur Verfügung, die zum Beispiel helfen sollen, Geschäfte vor Insolvenz zu bewahren. Ein Ersatz für die von Bund und Land NRW in Aussicht gestellten Hilfen sei dieser städtische Hilfs-Fonds nicht.

6:00 Uhr: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, müssen sich die NRW-Bürger auf weitere drastische Einschränkungen im Alltag einstellen: Geschäfte sollen schließen, Gottesdienste verboten und Spielplätze gesperrt werden, so wurde es am Montag bekannt gegeben. Am Dienstag wird dazu ein neuer Erlass erwartet.

5:00 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eindringlich an die Bürger appelliert, die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie ernst zu nehmen. „Bleiben Sie soweit es geht zuhause und vermeiden Sie soziale Kontakte, die nicht notwendig sind“, mahnte Laschet in einer Videobotschaft. „So sehr diese Situation für viele Menschen Opfer und Einschränkungen bedeutet, so wichtig sind diese Schritte für unsere Gemeinschaft.“ Er sprach von einer „noch nie da gewesenen Ausnahmesituation“.

4:00 Uhr: Die Städte könnten kommunale Spielplätze grundsätzlich sperren, um das Infektionsrisiko zu senken, erklärt der Geschäftsführer des Städtetages NRW, Helmut Dedy: „In jedem Fall gelten für das Spielen im Freien die gleichen Verhaltensregeln zum Infektionsschutz wie überall. Es geht darum, unnötige soziale Kontakte zu vermeiden.“

0.00 Uhr: Fast täglich wird das alltägliche Leben in NRW weiter eingeschränkt. Erst wurden Großveranstaltungen abgesagt, dann kleinere, inzwischen ruhen sämtliche Sport- und Freizeitaktivitäten, etliche Läden müssen schließen und auch Spielplätze sollen geschlossen werden. Viele Bürger treibt inzwischen die Frage um: Was darf ich eigentlich noch? Hier sind einige Antworten zu den Verboten in NRW.

