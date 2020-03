Coronavirus in NRW: jetzt sind es 3838 bestätigte Fälle

Düsseldorf. Viele weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben wegen Coronakrise. Land fordert Bürger auf: "Bleiben Sie zuhause!" Die Infos im Newsblog:

Die NRW-Landesregierung stoppt nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote und verbietet alle öffentlichen Veranstaltungen - auch Demos. Land startet übergreifende Hotline zum Coronavirus.

und - auch Demos. Land startet übergreifende zum Coronavirus. Ab Mittwoch ist der Einzelhandel in NRW grundsätzlich geschlossen . Ausgenommen sind unter anderem Supermärkte, Apotheken, Banken und Wochenmärkte.

. Ausgenommen sind unter anderem Supermärkte, Apotheken, Banken und Wochenmärkte. Ab Mittwoch sind auch alle Spiel- und Bolzplätze geschlossen. Restaurants in NRW müssen ab Mittwoch um 15 Uhr schließen.

geschlossen. in NRW müssen ab Mittwoch um 15 Uhr schließen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind alle Schulen und Kitas in NRW bis zum Ende der Osterferien (19. April) geschlossen . Zudem verschiebt sich der Semesterstart an den Universitäten auf den 20. April. >> Das müssen Eltern jetzt wissen.

in NRW bis zum Ende der Osterferien (19. April) . Zudem an den Universitäten auf den 20. April. >> Das müssen Eltern jetzt wissen. 3838 Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet , alleine im Kreis Heinsberg 789. Die Zahl der gesundeten Corona-Fälle wird zurzeit nicht flächendeckend erfasst.

, alleine im Kreis Heinsberg 789. Die Zahl der gesundeten Corona-Fälle wird zurzeit nicht flächendeckend erfasst. In NRW sind inzwischen 13 Menschen an dem Coronavirus gestorben.

10.35 Uhr: Die Corona-Krise hat auch ihre guten Nachrichten: Mit Rücksicht auf die darbenden Gastronomen kündigt die Bochumer Privatbrauerei Fiege an, die geplante Preiserhöhung für Bier zu verschieben:

10.28 Uhr: Trickbetrüger nutzen die Angst vor dem Coronavirus, um an Wertsachen von Senioren zu kommen. Die Polizei warnt vor diesen Maschen und gibt Tipps.

10.08 Uhr: Die Stadt Duisburg hält sich an die Allgemeinverfügung und erlaubt bestimmten Geschäften im Einzelhandel auch sonntags zu öffnen. Die Sondergenehmigung gilt unter anderem für Apotheken, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte. Alle Infos im Duisburger Corona-Bloq:

9.59 Uhr: Im Kreis Heinsberg gilt ab sofort eine "Ausgangssperre light". Personen ab 65 Jahre sollen sich freiwillige in häusliche Quarantäne begeben, insbesondere mit Vorerkrankung, etwa der Lunge, teilt der Kreis mit. Nur für unaufschiebbare Arztbesuche dürfen sie das Haus verlassen. "Alle anderen Personen dürfen arbeiten und einkaufen gehen, bleiben aber ansonsten zuhause und unterlassen soziale Kontakte", sagte Landrat Stephan Pusch. Der Kreis Heinsberg hat etwa 254.000 Einwohner. Stand Dienstagabend waren dort 760 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

10.55 Uhr: Die Stadt Essen weist darauf hin, dass die Geschäfte in der Stadt erst ab Donnerstag geschlossen sind, nicht ab heute. Begründung: Die Stadt hat den Erlass des Landes gestern erst 23 Uhr erhalten und es zeitlich nicht mehr geschafft, ihre Allgemeinverfügung dahingehend zu ändern. Deshalb wird diese heute aktualisiert und veröffentlicht, so dass sie ab 0 Uhr in Kraft tritt. Bisher gibt es lediglich eine Empfehlung der Stadt, schon heute zu schließen.

9.48 Uhr: Das Mülheimer Corona-Diagnosezentrum ist weiter überlaufen von verunsicherten bis panischen Bürgern. Die Stadt appelliert noch mal eindringlich, dem Diagnosenzentrum in Saarn fernzubleiben, wenn keine Überweisung für einen Corona-Test ausgestellt ist.

9.36 Uhr: Die Lebenshilfe NRW fordert wegen der Ausbreitung des Coronavirus die sofortige Schließung aller Werkstätten für Menschen mit Behinderung in NRW.

9.22 Uhr: NRW fährt das öffentliche Leben runter, aber noch sind Aktivitäten im Freien erlaubt. Hier steht noch einmal zusammengefasst, was noch geht und was nicht:

9.09 Uhr: Das Land teilte erst Dienstagabend per Twitter mit, dass die Geschäfte ab Mittwoch schließen. Das hat viele Städte überrumpelt. So auch die Stadt Dinslaken: Der erneuerte Erlass des Landes per Mail – mit dem Absatz zur Schließung des Einzelhandels – musste zuerst über den Kreis Wesel gehen und erreichte die Stadt Dinslaken am Mittwoch gegen 6 Uhr. Nun wird auch die Allgemeinverfügung geändert. Die Zeit drängt, die Einzelhändler in den Innenstadt öffnen gemeinhin gegen 10 Uhr. Coronavirus: Twitter-Erlass zum Handel überrumpelt Dinslaken

8.54 Uhr: Die Stadt Mülheim hat die aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie veröffentlicht: 21 Infizierte sind aktuell bekannt. Dazu stehen 260 Bürger unter Quarantäne. Auch Mülheims Politikbetrieb setzt sich aufgrund des Corona-Krise auf Sparflamme.

8.18 Uhr: Zur Eindämmung der Coronaviren müssen auch die die Oberhausener Einkaufszentren Bero und das Centro die meisten Läden schließen. Das Centro macht jetzt präzise Angaben, was das ab heute für die Kunden bedeutet:

7.37 Uhr: Eine Ausgangssperre hält NRW-Ministerpräsident Armin Laschet noch nicht für sinnvoll: „Man muss sich immer die Frage stellen, ob es in dieser Situation wirklich helfen würde“, so der CDU-Politiker im ZDF-Talk "Lanz". Ein Verbot, das eigene Haus oder die Wohnung zu verlassen, sei noch kein Thema in Deutschland.

7.25 Uhr: Kita-Beiträge ohne Kita-Betreuung - die NRW-Grünen wollen das mit einer landesweiten Corona-Regelung ändern. Da das Land beschlossen habe, die Kitas zur Eindämmung der Corona-Pandemie grundsätzlich schließen zu lassen, müsse das Land auch die Erstattung der Elternbeiträge regeln, sagte der Chef der NRW-Grünen, Felix Banaszak, der Deutschen Presse-Agentur. Es könne nicht sein, dass es in den Kommunen, je nach Finanzkraft, unterschiedliche Regelungen gebe.

7.02 Uhr: Für alle Maus-Fans: Wegen der Schul- und Kita-Schließung sendet der WDR ab heute die Sendung mit der Maus täglich um 11.30 Uhr im Fernsehen.

6.18 Uhr: Die Stadt Essen hat ihre Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus noch einmal verschärft. Unter anderem wird jetzt auch der Grugapark geschlossen. Dafür dürfen Geschäfte des Grundbedarfs bis auf weiteres auch an Sonn- und Feiertagen öffnen:

6.11 Uhr: Die Einkaufsgewohnheiten in Deutschland werden sich nach Ansicht von Experten wegen der Coronavirus-Krise nachhaltig verändern. Der größte Gewinner dürfte dabei der Online-Handel sein. Davon gehen der Geschäftsführer des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH), Kai Hudetz, und der E-Commerce-Experte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein aus. Die Krise gebe dem Online-Handel noch einmal einen kräftigen Schub, sagte Hudetz.

5.59 Uhr: Getrennte Teams, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten – so reagieren Arbeitgeber in NRW auf das Coronavirus sowie die Schul- und Kita-Schließungen:

5.51 Uhr: Die Schließung von Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden stellt den DRK-Blutspendedienst vor ein neues Problem: Vielerorts fehle es an geeigneten Räumen, um Blutspenden zu sammeln, sagte ein Sprecher des DRK-Blutspendedienstes West, der auch für Nordrhein und Westfalen-​Lippe zuständig ist, der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich appellierte er an die Verantwortlichen, Räume für diese essenzielle Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Dafür führe man derzeit auch vielerorts Gespräche. An Spendenbereitschaft mangele es indes nicht, erklärte der Sprecher.

22.35 Uhr: Bei Twitter verbreitete die Staatskanzlei NRW am Dienstagabend diese Botschaft: "Klare Botschaft, klare Regeln: Der Einzelhandel in NRW ist ab Mittwoch grundsätzlich geschlossen." Ausgenommen von dieser Regel sind unter anderem Supermärkte, Apotheken, Banken und Wochenmärkte.

Hier der entsprechende Erlass:

21.45 Uhr: Wegen der Coronavirus-Krise können Erntehelfer derzeit nicht einreisen. Viele Spargelbauern sind verzweifelt - und hoffen auf Ausnahmeregelungen. Auf 4000 Hektar wird in NRW Spargel angebaut. Aber ob die für die Ernte zwangsläufig benötigten Helfer aus Polen und Rumänien kommen können, ist wegen der Grenzschließungen und –kontrollen fraglich.

21.26 Uhr: Trotz Coronavirus ist die Hoffnung auf Parookaville 2020 groß. Falls das Festival doch abgesagt werden müsste, hat der Veranstalter sich zum Thema Tickets geäußert.

