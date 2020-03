Coronavirus in NRW – Zahl der Infizierten steigt auf 2100

Düsseldorf. Städte appellieren an Reise-Rückkehrer, in Quarantäne zu gehen. Ministerpräsident Laschet rät von Hamsterkäufen ab. Besuchsverbot an Kliniken.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden ab Montag alle Schulen und Kitas in NRW bis zu den Osterferien (19. April) geschlossen . Zudem verschiebt sich der Semesterstart an den Universitäten auf den 19. April. Alten- und Pflegeheime in NRW sollen grundsätzlich nicht mehr besucht werden, die landeseigenen Kultureinrichtungen bleiben geschlossen . >> Das müssen Eltern jetzt wissen.

, alleine im Kreis Heinsberg 650. Die Zahl der gesundeten Corona-Fälle wird zurzeit nicht erfasst. In NRW sind bis dato vier Menschen an dem Coronavirus gestorben.

Der Kreis Wesel u nd die Stadt Oberhausen appellieren an Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten, freiwillig in häusliche Quarantäne zu gehen

stellen ein Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert an die Menschen in Deutschland, wo immer möglich auf soziale Kontakte zu verzichten . Die bundesweite und internationale Entwicklung begleiten wir in diesem Newsblog.

Hier gibt es aktuelle Meldungen aus NRW im Newsblog:



12.02 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet in NRW weiterhin nahezu ungebremst fort. Die Zahl der Infizierten ist innerhalb eines Tages um ein Driittel gestiegen: Laut NRW-Gesundheitsministerium sind nun 2100 Menschen erkrankt. Der Kreis Heinsberg bleibt mit 650 nachgewiesenen Infektionen mit großem Abstand am stärksten betroffen. In Aachen und der Städteregion Aachen gab es zusammen 140 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. In Köln, der größten Stadt des Bundeslandes, waren es 129 Fälle. In der zweitgrößten Stadt Düsseldorf waren 36 Fälle bekannt, in Dortmund 19 und in Essen 52. Vier Todesopfer sind in Nordrhein-Westfalen zu beklagen.

11.56 Uhr: Die Essener Kliniken verschärfen ihre Sicherheitsvorkehrungen in Sachen Coronavirus weiter. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen und die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern gilt für die Universitätsmedizin Essen ab Montag, 16. März, ein generelles Besuchsverbot. Das gab ein Kliniksprecher am Sonntagvormittag bekannt.

11.32 Uhr: Auch die ersten Kinos machen dicht: Auf Anfrage der WAZ bestätigte eine Sprecherin der UCI-Kinowelt im Ruhrpark Bochum, dass ab sofort alle Filmvorstellungen ausfallen. Online gebuchte Karten werden demnach storniert. Wer Karten an der Kasse gekauft habe, solle seine Tickets aufheben. „Wir erstatten das Geld, sobald wir wieder geöffnet haben“, sagte eine Sprecherin.

11.17 Uhr: Das Land Nordrhein-Westfalen weitet angesichts der Corona-Krise seine Hilfsangebote für in Not geratende Unternehmer, Gründer und Selbstständige aus. „Die Corona-Krise bereitet der Wirtschaft zunehmend Sorgen: Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind mit abgesagten Veranstaltungen, rückläufigen Umsätzen, unterbrochenen Lieferketten und verzögerten Zahlungen konfrontiert, die ihre Liquidität empfindlich schmälern können“, erklärte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP)

10.50: Das internationale Reitturnier in Dortmund ist am Sonntagmorgen abgebrochen worden. Gegen 10.30 Uhr wurde das vorzeitige Ende des Signal-Iduna-Cups in der Westfalenhalle verkündet. Kurz zuvor war nach Angaben des Veranstalters eine Verfügung der Stadt Dortmund eingegangen. Trotz der Ausbreitung des Coronavirus war bis dahin mehrere Tage geritten worden. Auch am Sonntagmorgen waren drei Prüfungen ausgetragen worden.

10.47 Uhr: Die Stadt Köln verbietet wegen der Coronavirus-Epidemie von Sonntag an alle Veranstaltungen bis einschließlich 10. April. Wie Stadtdirektor Stephan Keller betonte, gelte dieses Verbot gilt auch für Gottesdienste. Geschlossen werden auch alle Kinos und Theater sowie Discos, Clubs und Bars, die Musik und Tanzveranstaltungen anbieten. Bisher gelten in den meisten NRW-Städten Einschränkungen für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen.

10.35 Uhr: Seit Samstag gibt es einen bestätigten Corona-Fall beim medizinischen Personal des Marien-Hospitals Wesel. In enger Abstimmung des Krisenstabs beim Kreis Wesel mit dem Krankenhaus wurden die notwendigen Maßnahmen zur Sicherheit der Patientinnen und Patienten sowie zur Aufrechterhaltung des notwendigen Krankenhausbetriebes festgelegt. Diese werden nun vom Krankenhaus umgesetzt.

10.19 Uhr: Nach 93 Saisontagen stehen ab Montag, 16. März im Skiliftkarussell Winterberg die Lifte still. Nach einem sehr schwierigen Winter haben die Betreiber nicht wegen Schneemangels, sondern aufgrund der allgemeinen Coronavirus-Problematik entschieden, die Saison zu beenden.

9.44 Uhr; Die Schließung der Schulen und Kitas war der Startschuss für Panikkäufe.

8.47 Uhr: Im Verlauf des Samstags ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Ennepe-Ruhr-Kreis um eine gestiegen. Damit sind jetzt insgesamt 16 Personen zwischen Hattingen und Breckerfeld erkrankt. Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle hat sich auf 107 erhöht.

8.43 Uhr: Die Coronakrise hat Folgen für das religiöse Leben in NRW: So stellen die Bistümer Münster und Köln die Gottesdienste auf unbestimmte Zeit komplett ein. „Soweit dies möglich ist, gilt dies ab sofort, also noch für dieses Wochenende“, sagte ein Sprecher des Bistums am Samstag. Die Gesundheitsbehörden in einigen Kommunen hätten entschieden, dass auch Gottesdienste abzusagen seien, hieß es. Im Schnitt besuchen normalerweise ungefähr 150.000 Menschen die Sonntagsgottesdienste und Vorabendmessen. Das Ruhrbistum empfiehlt den Verzicht auf Gottesdienste mit mehr als 1000 Beteiligten und hat alle Firmungen abgesagt sowie die anstehenden Erstkommunionfeiern bis zum 30. Juni verschoben. Das Erzbistum Paderborn rät religiösen Menschen, zuhause zu bleiben und dort zu beten. Der Zentralrat der Muslime (ZMD) hatte an die Moscheegemeinden in Deutschland appelliert, wegen des Coronavirus die Freitagsgebete auszusetzen. Damit solle ein Beitrag geleistet werden, die schnelle Verbreitung des Virus zu verlangsamen und das Gesundheitssystem nicht weiter unter Druck zu bringen, teilte der ZMD am Freitag mit.

8.30 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat zu Rücksichtnahme und Gemeinsinn aufgerufen. „Hamstern oder das Stehlen von Desinfektionsmitteln in Krankenhäusern sind unsolidarisch“, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS). Auch seinen eigenen Verwandten würde er von übertriebenen Vorratskäufen abraten, sagte Laschet. „Kauf was nötig ist, vielleicht auch etwas mehr, um Einkaufsgänge zu reduzieren. Aber keine panischen Hamsterkäufe.“ Denn Deutschlands Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs sei sicher. „Wir erwarten keine Lieferengpässe bei Nahrungsmitteln oder Toilettenpapier“, und Supermärkte blieben offen. „Das würde ich einem Angehörigen nahebringen.“ Eindringlich warnte der NRW-Ministerpräsident auch davor, die Apotheken zu stürmen. „Wenn jeder anfängt, Medikamente zu horten, die er nicht braucht, bricht auch das beste System zusammen. Das System beruht auf Vertrauen, und jeder trägt dazu bei, dass dieses Vertrauen erhalten bleibt.“ Gerade jetzt dürfe es keinen „Rückzug in den Egoismus“ geben. „Alle sollten sich jetzt auf den Gemeinschaftssinn besinnen, der unser Land stark gemacht hat“, betonte Laschet.

