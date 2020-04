Newsblog NRW Coronavirus in NRW: Einzelhandel befürchtet Chaos vor Ostern

Düsseldorf. Virologe Streeck warnt: Schulen nicht zu früh öffnen. Hilfe für die Niederlande bei Behandlung von Corona-Patienten. Alle Infos im Newsblog.

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



6.49 Uhr: Träume zu erfüllen, ist der Job von Julia Keggenhoff (31). Aber die Produktion steht gerade still. „Wir befinden uns kurz vor dem Beginn der Hochzeitssaison, die sonst mit dem April startet“, sagt die Sauerländerin. Sie ist Hochzeitsplanerin und macht den schönsten Tag zum schönsten Tag des Lebens. Nur halt jetzt gerade nicht. Aus dem Traum ist ein kleiner Albtraum geworden. Etliche Paare habe ihre Trauung inzwischen abgesagt.

6.27 Uhr: Moritz Stoppelkamp (33) bestritt sein bislang letztes Spiel mit dem MSV Duisburg am 6. März. Mehr als 12.000 Zuschauer sahen den 1:0-Heimsieg des Drittliga-Tabellenführers gegen den 1. FC Magdeburg. Wie so viele andere Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit wirkt auch diese Partie wie eine Erinnerung an eine andere Zeit. Der Spielbetrieb ruht aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Auch MSV-Kapitän Stoppelkamp muss sein Leben als Profifußballer komplett umstellen. Die Familie stärkt ihn.

6.02 Uhr: Der öffentliche Nahverkehr droht zu einem der großen Verlierer der Corona-Krise zu werden. Fahrgastzahlen und Ticketeinnahmen sind infolge der weitreichenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens auf breiter Front eingebrochen. Gleichzeitig können die meist kommunalen Betriebe ihre kostenintensive Infrastruktur aus Gleisanlagen und Fahrzeugen nicht einfach stilllegen. Zudem dürfte das Bild von Bussen und Bahnen, in denen Fahrgäste nach einem Auslaufen der Schutzmaßnahmen wieder dicht gedrängt stehen, in Pandemie-Zeiten eine abschreckende Wirkung entfalten.

5.33 Uhr: Die deutschen Lebensmittelhändler erwarten den üblichen Ansturm zu Ostern in diesem Jahr mit gemischten Gefühlen. Wegen der Coronavirus-Krise appellieren Betreiber von Supermärkten und Discountern erstmals an ihre Kunden, die Einkäufe nicht nur auf den Gründonnerstag und Karsamstag zu konzentrieren. Angesichts der drei bevorstehenden Feiertage und der staatlich verordneten Vorsichtsmaßnahmen wollen sie ein Chaos verhindern. „Gehen Sie vorausschauend einkaufen. Überlegen Sie bereits jetzt, was Sie für die Feiertage benötigen“, redet Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), den Verbrauchern ins Gewissen.

