Wie geht es nach den Sommerferien in den Schulen in NRW weiter? Welche Corona-Regeln gelten? Darüber will NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer am Freitag informieren.

Essen Die Schulen in NRW verabschieden sich bald in die Sommerferien. Doch welche Corona-Regeln gelten danach? Ministerin Gebauer informiert um 13 Uhr.

In einer Woche verabschieden sich die Schülerinnen und Schüler in NRW in die Sommerferien. Hinter ihnen liegt ein weiteres Corona-Schuljahr mit vielen Einschränkungen und kurzfristigen Änderungen. Doch wie geht es nach den Sommerfeien weiter an den Schulen in NRW? Welche Corona-Regeln gelten dann?

Darüber will Yvonne Gebauer (FDP), NRW-Schulministerin, am Freitag um 13 Uhr in einem Pressegespräch informieren.

Corona und Schule in NRW: Testpflicht an den Schulen bleibt nach den Sommerferien

Fest steht allerdings schon, dass die Testspflicht an den Schulen in NRW bis zum Jahresende gilt. Da man noch nicht prognostizieren könne, wie viele Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren bis zum Jahresende geimpft seien, schlägt das Ministerium zwei Tests pro Woche vor. Für jüngere Schüler soll es demnach weiter PCR-Pooltests, für ältere Schüler Schnelltests im Eigengebrauch geben. Den Bedarf dafür hat das Schulministerium bereits beim Finanzministerium angemeldet.

Wie geht es nach den Sommerferien an den Schulen in NRW weiter? Fest steht, dass die Corona-Tests für Schülerinnen und Schüler bis zum Jahresende durchgeführt werden. Foto: Christoph Soeder/dpa

Bereits vor einigen Tagen hat die SPD-Opposition eindringlich vor erneuten Schulschließungen nach den Sommerferien gewarnt. „Die Schulen dürfen nicht mehr geschlossen werden“, sagte der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Ott, in Düsseldorf. Erneuten Distanzunterricht im Fall einer vierten Corona-Welle dürfe es „auf keinen Fall“ geben und Wechselunterricht „nur im allergrößten Notfall“.

Anfang Juni war NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) zuversichtlich, dass die Schulen nach den Sommerferien „in voller Präsenz“ in das neue Schuljahr starten können. (mit dpa)

