2G NRW: Verschärfung kommt wahrscheinlich im Freizeitbereich

Essen/Düsseldorf. Kurz vor der Bund-Länder-Runde tritt NRW-Ministerpräsident Wüst vor die Presse. Es gilt als wahrscheinlich, dass im Freizeitbereich bald 2G gilt.

Kommt die 2G-Regel in NRW? NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) tritt am Dienstag zusammen mit seinem Stellvertreter Joachim Stamp (FDP) kurzfristig vor die Presse.

Am Donnerstag dann findet die neue Bund-Länder-Runde statt, an der auch Wüst für NRW teilnehmen wird. Hier soll über weitere Corona-Regeln beraten werden.

Stellt Wüst für NRW schon am Dienstag neue Corona-Regeln mit 2G im Freizeitbereich vor? Wir berichten von der Pressekonferenz im Live-Stream.

Bis zur Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dauert es noch zwei Tage. Am Donnerstag ab 13 Uhr dann sitzt die Runde zusammen und berät über neue Corona-Regeln. NRW könnte dieser Runde allerdings vorgreifen, einen harten Kurs hatte Wüst bisher aber abgelehnt.

Die Pressekonferenz von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und seinem Stellvertreter Joachim Stamp (FDP) können Sie hier ab 14.30 Uhr im Live-Stream verfolgen.

2G in NRW? Wüst informiert auf einer Pressekonferenz

Doch bevor sich die Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertreter der Länder zusammenschalten, hat der neue NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in NRW eine Pressekonferenz anberaumt. Zusammen mit Joachim Stamp (FDP), Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration sowie stellvertretender Ministerpräsident, will er über die aktuelle Corona-Lage informieren.

Wie lässt sich die vierte Corona-Welle brechen? Braucht es in mehreren Bereichen eine 2G-Regelung? Welche Corona-Regeln kommen in NRW? Bereits am Dienstagmittag sickerte durch, dass in NRW künftig wohl eine 2G-Regel im Freizeitbereich gelten soll, wie es etwa bereits in Bayern der Fall ist. Wer dort ins Restaurant, ins Fußballstadion oder auf ein Konzert gehen möchte, muss genesen oder geimpft sein. Ein negativer Test allein reicht nicht mehr aus.

Auch Joachim Stamp (FDP), Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration sowie stellvertretender Ministerpräsident, nimmt an der Pressekonferenz teil. Foto: Marius Becker/dpa

Für den neuen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist am Donnerstag dann die erste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Als Vorsitzender der MPK wird er im Anschluss neben Bundeskanzlerin Merkel eine Pressekonferenz geben und über die aktuellen Beschlüsse informieren. Zudem wird es bereits am Mittwoch eine Sondersitzung des NRW-Landtags geben, bei dem die Coronaregeln für NRW festgezurrt werden sollen.

Ampel-Fraktionen planen 3G-Regeln im Nachverkehr

Im Hintergrund planen die Ampelfraktionen in Berlin eine 3G-Regelung im öffentlichen Nahverkehr. Verkehrsbetriebe sind davon nicht besonders begeistert.

