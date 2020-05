Corona NRW: Tattoo-Studios dürfen öffnen - Neue Lockerungen

Essen. Mittwoch öffnen erste Freibäder, neue Lockerungen auch bei Trauungen. Einzelhandel zählt mehr Kunden und Umsätze. Der Corona-Newsblog für NRW.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen zwar weiter, zugleich wächst die Zahl der Genesenen: Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in NRW 36.467 Infizierte gezählt; 30.998 Menschen gelten inzwischen als genesen. In NRW gab es seit Beginn der Pandemie 1.524 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 (Stand Dienstag, 18. Mai).

Eine Übersicht über viele weitere Themen rund um das finden Sie auf unserer Themenseite.

rund um das finden Sie auf unserer Themenseite. Freibäder, Gastronomie, Einzelhandel, Kitas: Hier lesen Sie, welche Lockerungen in NRW beschlossen wurden.

Update 21.45 Uhr: Die Landesregierung NRW gibt weitere Lockerungen bekannt: Ab diesem Mittwoch dürfen auch Tattoo- und Piercing-Studios wieder öffnen. Standesamtliche Trauungen sind ab diesem Mittwoch auch wieder mit Gästen zulässig, die nicht zur Familie oder zu Angehörigen von zwei Haushalten gehören - vorausgesetzt, die Abstandsregeln werden gewahrt und direkter Kontakt wie Händeschütteln oder Umarmungen werden vermieden. Auch Picknicken im öffentlichen Raum ist ab diesem Mittwoch wieder erlaubt, allerdings: Grillen bleibt im öffentlichen Raum vorerst weiterhin untersagt, teilte die NRW-Staatskanzlei auf Twitter mit.

Grünen im NRW-Landtag fordern Corona-Tests in Flüchtlingsheimen

Update 20.10 Uhr: Nach dem jüngsten Corona-Ausbruch in einem Flüchtlingsheim in St. Augustin bei Bonn fordern die Grünen im Landtag flächendeckende Tests bei allen Bewohnern in den Landesunterkünften. Von rund 11.800 Menschen, die allein in den Landesunterkünften lebten, zählten 800 bis 900 zur Risikogruppe. Diese seien immer noch nicht gesondert untergebracht, zudem lebten die Menschen in Sammelunterkünften sehr beengt, sagte Grünen-Fraktionschefin Monika Düker am Dienstag.

Inzwischen sei schon die fünfte Flüchtlingsunterkunft von Corona-Fällen betroffen. Das zeige, dass die Wahrscheinlichkeit, sich dort mit dem Coronavirus zu infizieren, besonders hoch sei. Selbst anerkannte Flüchtlinge würden aber derzeit aus den Unterkünften nicht in die Kommunen überwiesen, sagte Düker. Mit den Kommunen müssten jetzt Gespräche aufgenommen werden, um die Situation zu entschärfen. Das Land brauche generell eine andere Teststrategie, sagte Düker. Nur dort zu testen, wo Krankheits- oder Verdachtsfälle aufträten, sei falsch.

Mehrere Corona-Fälle an Schulzentrum in Münster

Update 18.27 Uhr: An einer Schule in Münster sind vier Schüler und zwei Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadt mit. Alle Schüler und Lehrer der betroffenen Hauptschule Wolbeck - knapp 300 Menschen - würden nun getestet, sagte ein Stadtsprecher. Die Tests sollten am Mittwochmorgen beginnen, sie würden voraussichtlich bis zum Beginn der kommenden Woche dauern, sagte der Sprecher. Unterricht werde unter diesen Umständen kaum möglich sein.

Wie es zu der Infektion kam, sei noch offen. „Egal wie - offenbar haben sich Personen nicht an die Schutzregeln gehalten.“ Nach einem Bericht des Radiosenders „AntenneMünster“ gehört einer der infizierten Schüler zu einer Familie, in der sich mehrere Mitglieder infiziert haben. Die Hauptschüler teilen sich in dem Schulzentrum den Schulhof mit einem Gymnasium und einer Realschule. Ob es auch für diese Schüler Konsequenzen gibt, war zunächst unklar.

Festkomitee in Köln will auch 2020/21 Karneval feiern

Update 17.31 Uhr: Köln will trotz der Corona-Krise 2021 Karneval feiern. Eine Komplettabsage sei „keine Option“, erklärte das Festkomitee Kölner Karneval am Dienstag nach einer Treffen von rund 100 Präsidentinnen und Präsidenten. Klar sei, dass es 2021 ein Dreigestirn, ein Kinderdreigestirn, eine Proklamation und auch einen Umzug geben werde. Die Planung sei allerdings sehr kompliziert, weil unklar ist, welche Einschränkungen gelten werden. Das Festkomitee bereitet zwei mögliche Varianten vor – eine für den besten, einen für den schlechtesten Corona-Fall. Die Kölner Karnevalisten fahren damit einen anderen Kurs als etwa ihre Kollegen im nahen Euskirchen. Diese hatten am Montag mitgeteilt, man werde die bevorstehende Session um ein Jahr „verschieben“. In Essen wird es in der kommenden Session unterdessen kein neues Prinzenpaar geben. Ob und wie dort organisierter Karneval gefeiert wird, ist bisher ungewiss.

Freibäder öffnen ab diesem Mittwoch

Update 16.08 Uhr: Bei bestem Sommerwetter öffnen an diesem Mittwoch die ersten Freibäder in Nordrhein-Westfalen - allerdings werden zum Schutz vor dem Coronavirus deutlich weniger Tickets als normalerweise üblich angeboten. Und die sind zudem nur für einige Stunden gültig. Für den Vatertag, an dem viel Sonne und Temperaturen von 23 Grad im Bergland bis lokal 28 Grad im Rheinland erwartet werden, gibt es in mehreren Freibädern schon Tage vorher keine Eintrittskarten mehr. So waren am Dienstag für das Düsseldorfer „Strandbad Lörick“ und das Bergfreibad Ochtrup im Münsterland online keine freien Termine mehr zu buchen.

Gäste müssen sich auf umfangreiche Schutzmaßnahmen einstellen. So gibt es eine Registrierungspflicht, nur eine reduzierte Anzahl an Menschen darf gleichzeitig im Bad sein. Die Bäder werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert und müssen dafür in bestimmten Zeitfenstern über den Tag verteilt schließen. In- und außerhalb der Becken sind 1,50 Meter Mindestabstand einzuhalten.

OVG für NRW bestätigt das Kontaktverbot

Update 15.54 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat die Kontaktbeschränkungen im Land zur Eindämmung der Corona-Pandemie bestätigt. Die Regelungen bei Zusammenkünften und Ansammlungen im öffentlichen Raum und das Gebot des Mindestabstands seien verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, teilte das OVG am Dienstag in Münster mit. Die Vorgaben angegriffen hatte eine Frau aus Bonn, die sich gegen die Pflicht beim Einkaufen, beim Arzt sowie in Bus und Bahn einen Mundschutz zu tragen und die Kontaktbeschränkungen gewehrt hatte. Wegen der eingeschränkten sozialen Kontakte fühle sie sich psychisch schwer belastet.

120 neue Corona-Infektionen gemeldet

Update 14.36 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind innerhalb eines Tages 120 Corona-Neuinfektionen hinzugekommen. Den Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums zufolge wurden die meisten Neuinfektionen in Gelsenkirchen registriert, am Dienstag waren es 16 mehr als am Montag. Insgesamt stieg die Zahl aller gemeldeten Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 36.467. Die Zahl der Toten infolge einer Virusinfektion erhöhte sich um 13 auf 1524.

Weitere 210 Menschen gelten nach einer Infektion als genesen, insgesamt liegt die Zahl damit bei 30.998 seit Beginn der Pandemie. Aus den Angaben des Ministeriums ergibt sich, dass derzeit rund 3945 Menschen akut infiziert sind.

Armin Laschet und Unternehmerschaft loben 500-Milliarden-Euro-Programm

Update 14.13 Uhr: Die deutsch-französischen Initiative für ein 500-Milliarden-Euro-Programm zur wirtschaftlichen Erholung hat bei der Landesregierung und der Unternehmerschaft in Nordrhein-Westfalen für ein positives Echo gesorgt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lobte den Wiederaufbauplan von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als Fundament für ein neues Europa. In einem Tweet auf Französisch schrieb Laschet am Montagabend: „Die Periode nach Corona muss Europa wiederbeleben.“ Merkel und Macron hätten den „Grundstein für ein neues Europa“ gelegt, das geeinter, solidarischer und zusammen stärker in der Welt sei.

Nach Ansicht von NRW-Unternehmerpräsident Arndt G. Kirchhoff kann auch die NRW-Wirtschaft von einem europäischen Hilfsfonds profitieren. Lieferketten könnten dadurch aufrechterhalten werden, sagte er am Dienstag in Düsseldorf. „Wir haben nichts davon, wenn wir keine Zulieferung aus Italien oder Spanien mehr bekommen.“

Einzelhandel: mehr Kunden, gestiegene Umsätze, aber weiter Sorgen

Update 13.44 Uhr: Der Einzelhandel atmet nach der ersten Woche ohne Öffnungsbeschränkungen auf. Die Kundenfrequenzen seien in der vergangenen Woche gegenüber den Vorwochen spürbar angestiegen. Ein ebenfalls deutlich positiveres Bild im Vergleich zur Vorwoche zeichne sich bei der Umsatzentwicklung ab. Das sei das Ergebnis der regelmäßigen wöchentlichen Umfrage des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen.

„Es darf aber nicht außer Acht bleiben, dass wir bei weitem noch nicht von einer Normalisierung der Lage sprechen können“, relativiert Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes die Ergebnisse. „Bei mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen werden maximal 60 Prozent der Vorjahresumsätze erreicht.“

„Wir freuen uns, dass erste Anzeichen einer Belebung erkennbar sind, sehen aber nach wie vor große Gefahren für das wirtschaftliche Überleben vieler Einzelhandelsbetriebe. Es kommt jetzt darauf an, nach der Soforthilfe weitere direkte Zuschüsse für die am stärksten betroffenen Betriebe bereitzustellen und ein Konjunkturprogramm zu Nachfragebelebung aufzulegen.“, erklärte Achten.

Gastgewerbe leidet massiv unter der Corona-Krise

Update 11.11 Uhr: Im Zuge der Corona-Krise hat sich im nordrhein-westfälischen Gastgewerbe der Umsatz im März fast halbiert: Der Umsatz sank um 45 Prozent unter Berücksichtigung der Preisentwicklung. Diese Zahl im Vergleich zum März des Vorjahres teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Demnach waren 7,6 Prozent weniger Menschen in der Branche beschäftigt als noch im März 2019. Besonders stark sank der Umsatz bei Beherbergungsbetrieben wie Hotels und Pensionen mit fast 54 Prozent. In der Gastronomie ging der Umsatz den Statistikern zufolge um 41,5 Prozent zurück. Auf die gesamten ersten drei Monate des Jahres gesehen sank der Umsatz im nordrhein-westfälischen Gastgewerbe um 16,4 Prozent - ebenfalls unter Berücksichtigung der Preisentwicklung.

Corona in NRW: Erste Karnevalssession 2020/21 abgesagt

Update, 9.35 Uhr: Der "Festausschuß Euskirchener Karneval e.V.“ (FeuKa) hat auf seiner Homepage mitgeteilt, dass die Karnevalssession 2020/21 "Um ein Jahr" verschoben wird. Im kommenden Jahr fällt in Euskirchen damit aus: Die Sessionseröffnung auf dem Alten Markt, die Proklamationssitzung, die Damensitzung, die Weibertag-Veranstaltung, der Rosenmontagszug und die Aufter-Zoch-Party. "Als kleiner Trost", so steht es auf der Homepage, "für alle Jecken sei gesagt, dass es auf jeden Fall eine Karnevalssession geben wird – es ist nur völlig offen, in welchem Rahmen sie durchgeführt werden wird und welche Veranstaltungen wie stattfinden werden." Diese Entscheidung sei in mehreren Gesprächen mit den Vertretern der vaterstädtcihen Vereinen, Veranstaltern Vermietern und Künstleragenturen getroffen wordne.

NRW-SPD fordert Corona-Stufenplan für die Kitas

Update 19. Mai, 6.56 Uhr: Die SPD-Opposition im Düsseldorfer Landtag fordert einen Stufenplan, der es allen Kindern bereits vom 8. Juni an erlaubt, wieder eine Kita zu besuchen. "NRW muss sich an nördlichen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern orientieren. Dort können sogar schon ab Ende Mai alle Kinder zumindest für sechs Stunden täglich in die Kitas zurückkehren", sagte der familienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dennis Maelzer, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Viele Eltern in NRW verstünden nicht, dass selbst Indoor-Spielplätze jetzt wieder geöffnet seien, die Kitas für die meisten Kinder aber nicht. In NRW dürfen bisher nur Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen oder erwerbstätigen Alleinerziehenden sowie Vorschulkinder mit Förderbedarf eine Kita besuchen.

Von Montag an werden in einem weiteren Schritt alle Vorschulkinder aufgenommen. Die übrigen Altersgruppen sollen nach bisherigen Plänen bis zu den Sommerferien nur tageweise in die Kita kommen. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) wies die Kritik am Montag zurück: "Die Öffnung von Kitas und Kindertagespflege erfolgt nach einem klaren Plan, der schrittweises Vorgehen vorsieht. Bei der genauen Terminierung der Schritte müssen immer die Träger beteiligt werden, da sie mit den Beschäftigten vor Ort diese Schritte umsetzen müssen." Der Schritt für Juni werde gerade finalisiert und werde eine gute Lösung für alle Kinder und Familien in NRW bringen.

Corona-Ausbruch in DPD-Zentrum: 82 Mitarbeiter an NRW-Standort positiv getestet

Update. 20.56 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in einem Depot des Paketzustellers DPD im Kreis Heinsberg ist weiter unklar, wie es zu den zahlreichen Infektionen in dem Betrieb kommen konnte. 82 der insgesamt 400 Mitarbeiter am Standort Hückelhoven wurden positiv auf das Virus getestet, wie der Kreis am Montag mitteilte.

Das Unternehmen will herausfinden, wie sich trotz Schutzmaßnahmen so viele Mitarbeiter infizieren konnten. „Die spannende Frage ist, nachzuvollziehen, wie sich das verbreitet hat“, sagte ein Unternehmenssprecher. Alle positiv Getesteten seien in häuslicher Quarantäne und hätten glücklicherweise bislang milde Verläufe von Covid-19, sagte der Kreissprecher.

Zahlreiche Buchungsanfragen bei Campingplätzen

Update, 17.35 Uhr: Die Campingplatzbetreiber in Nordrhein-Westfalen erleben für das anstehende lange Himmelfahrts-Wochenende einen ungewöhnlichen Ansturm. Die Plätze seien landesweit so gut wie ausgebucht, sagte der Verbandsvorsitzende Leo Ingenlath am Montag. Auch für die Sommerferien gebe es schon ungewöhnlich viele Buchungen, etwa für zweiwöchige Aufenthalte.

Das Himmelfahrts-Wochenende habe schon immer zu den Spitzenzeiten gehört, sagte der Vorsitzende des Verbandes mit 130 Mitgliedsunternehmen. „Aber was in diesem Jahr abgeht, ist der Wahnsinn.“ Allein bei seinem Platz am Niederrhein, dem Campingpark Kerstgenshof in Sonsbeck, kämen täglich Buchungsanfragen wie am Fließband rein, die er absagen müsse.

Düsseldorfer spendet 230.000 Masken an die Stadt

Update, 16.42 Uhr: Der in Düsseldorf ansässige türkische Immobilienentwickler Peker GmbH spendet der Stadt Düsseldorf 230.000 Mund-Nasen-Schutze. Die Masken wurden vergangene Woche an die Feuerwehr Düsseldorf geliefert und werden seit Montag in die dafür vorgesehenen Hygienekits gepackt. Oberbürgermeister Thomas Geisel ist dankbar für diese Spende. "Die 230.000 Mund-Nasen-Schutze helfen uns, Bestände wieder aufzufüllen und direkt dort einsetzen zu können, wo sie gebraucht werden. Dafür sind wir der Peker Gruppe sehr dankbar", erklärt Geisel.

30.783 Menschen in NRW haben eine Covid-19-Infektion überstanden

Update, 15.16 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind innerhalb eines Tages nur 79 Neuinfektionen registriert worden. Das war die geringste Zahl seit dem Höhepunkt der Pandemie. Insgesamt steigerte sich die Zahl der bestätigten Infektionen den Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums zufolge damit leicht auf 36.347 Fälle am Montag. Seit Sonntag starben sieben Menschen, die Corona-positiv getestet worden waren.

101 weitere Menschen meldeten sich wieder gesund. Damit haben bisher 30.783 Menschen eine Infektion überstanden. Den offiziellen Angaben zufolge sinkt die Anzahl der akut Infizierten in NRW weiter. Rechnerisch ergibt sich, dass am Montag noch 4053 Menschen mit dem Coronavirus infiziert waren.

Binnen sieben Tagen zählten die Gesundheitsämter landesweit 1032 Infektionen. Im selben Zeitraum starben 56 Menschen in NRW. Solche Zahlen wurden am 10. April noch innerhalb eines Tages vermeldet. Seit dem vergangenen Dienstag sind fast 1800 Menschen wieder gesund geworden. In NRW gab es seit Beginn der Pandemie inzwischen 1511 Todesfälle.

60 Demos im Zusammenhang mit Corona am Wochenende

Update, 15.01 Uhr: Nachdem Demonstrationen unter strengen Auflagen in Nordrhein-Westfalen wieder erlaubt sind, sind am Wochenende Menschen zu etwa 100 angemeldeten Versammlungen zusammengekommen. 60 davon hätten im Zusammenhang mit Corona gestanden, teilte das Innenministerium am Montag auf Anfrage mit. „Wer davon aber gegen die Schutzmaßnahmen demonstrierte und wer nicht, ist nicht weiter aufschlüsselbar“, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Bars in NRW bleiben geschlossen: Corona-Infektionsrisiko zu hoch

Update, 14.28 Uhr: Das lange Himmelfahrtswochenende steht an, die Menschen sind in Reiselaune - am Montag hat landesweit wohl das Gros der Hotels und Pensionen für die Touristen wieder eröffnet. Nach wochenlangem Stillstand in der Corona-Krise hatten sich die Betriebe auf diesen Tag vorbereitet, hieß es in Eifel, Sauerland und am Niederrhein. Nach ersten Rückmeldungen sei der überwiegende Teil der Betriebe direkt am Montag gestartet, weitere wollten in den nächsten Tagen öffnen, hieß es in den Tourist-Informationen.

Update, 11.55 Uhr: Bars müssen in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen bleiben. Das Infektionsrisiko sei hier zu groß, erläutert das Gesundheitsministerium in einer Vorlage an den Landtag. Dies gelte für Bars, deren „charakteristisches Angebot“ nicht Speisen oder Getränke sind - wie etwa Shisha-Bars -, aber auch für solche, die vor allem in den Abendstunden öffnen und Unterhaltung anbieten. Dabei können nach Angaben des Ministeriums auch einzelne dieser Merkmale ausreichen, um das Angebot als unzulässig einzustufen. Das müsse jedoch im Einzelfall vor Ort entschieden werden. Kneipen mit Sitzmöglichkeiten dürfen unter strengen Hygiene-Regeln allerdings auch dann öffnen, wenn sie keine Speisen anbieten.

Hotels hingegen dürfen ab heute auch wieder Touristen empfangen: "Theoretisch können alle wiederkommen. Praktisch sind wir von der alten Normalität leider noch sehr weit entfernt“, sagt Bernd Niemeier, Präsident des DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Nordrhein-Westfalen. Wegen der absehbar schwierigen Gesamtsituation in allen Bereichen des Gastgewerbes fordert der DEHOGA weiterhin direkte staatliche Hilfen. „Ohne zusätzliche konkrete Unterstützung durch den Staat werden es viele Betriebe nicht überleben“, sagt Niemeier sicher

Corona: 130 Infizierte in NRW-Flüchtlingsheim

Update 10.26 Uhr: In einem Flüchtlingsheim in St. Augustin bei Bonn sind nach aktuellen Testergebnissen 130 Menschen mit Corona infiziert. Die restlichen 170 Bewohner hätten sich nicht infiziert, wie Tests gezeigt hätten, sagte am Montag eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln. „Es werden, wie in allen Landesunterkünften die höchsten Hygienevorschriften umgesetzt“, betonte sie. Die negativ und die positiv Getesteten würden getrennt untergebracht. Auch die Außenbereiche seien getrennt. Das Essen werde ausschließlich auf den Zimmern eingenommen. Um die Belegung zu reduzieren und mehr Platz zu schaffen, würden viele negativ getestete Bewohner in eine andere Unterkunft verlegt. Die schnelle Ausbreitung des Coronavirus ist in Flüchtlingsheimen keine Seltenheit.

Corona-Lockerungen: In NRW dürfen Hotels ab heute wieder öffnen

Update, 18.45 Uhr: In einer Flüchtlingseinrichtung in St. Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) sind 70 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Bezirksregierung Köln am Sonntag bekannt. Insgesamt wurden in der Unterkunft 300 Personen getestet. Zuvor hatte der Kölner Stadt-Anzeiger über Positivfälle in dem Flüchtlingsheim berichtet.

Die infizierten Personen wurden auf den Isolierbereich verlegt. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. In dem Flüchtlingsheim finden bis zu 600 Personen Platz. Der Großteil der positiv getesteten Menschen zeige keine oder schwache Symptome, teilte die Bezirksregierung weiter mit. 60 negativ getestete Personen wurden unterdessen in andere Einrichtungen untergebracht.

Update, 18.30 Uhr: Nordrhein-Westfalen geht mit weiteren kleinen Schritten Richtung Normalität: Nach wochenlangem Stillstand dürfen Hotels am Montag für Touristen wieder öffnen. Das dürften auch die Jugendherbergen. Nach Angaben des Deutschen Jugendherbergswerks ist aber noch nicht klar, welche Vorgaben des Landes umgesetzt werden müssen. Darum gibt es noch kein Öffnungsdatum.

Coroana-Lockerung: Restaurants dürfen wieder Buffet anbieten

Mit einer Woche Verspätung werden die Corona-Kontaktbeschränkungen auch im Kreis Coesfeld gelockert. So dürfen sich Angehörige aus zwei Haushalten auch dort wieder treffen. Restaurants, Cafés und Kneipen mit Sitzplätzen dürfen im Innen- und Außenbereich öffnen. Wegen hoher Neuinfektionszahlen nach dem Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb waren die Lockerungen größtenteils verschoben worden.

Update, 14.37 Uhr: Restaurants dürfen seit dem 15. Mai wieder Buffet anbieten. Vor jedem „Gang“ müssen sich die Gäste die Hände desinfizieren und bei der Nutzung eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Hotels in NRW dürfen ab Montag (18. Mai) wieder für Touristen öffnen, sofern diese einen Wohnsitz in einem EU-Staat, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Island, Liechtenstein oder Norwegen haben.

Coronavirus in NRW: Zahl der Genesenen steigt schneller als die Zahl der Neuinfektionen

Update, Sonntag (17. Mai) 13.48: Laut aktuellen Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums sind in NRW seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 36.268 Menschen am Coronavirus erkrankt (Samstag: 36.134 | + 134 Fälle). Davon sind 30.682 wieder genesen (Samstag: 30.400 | + 282). Außerdem sind zwei Todesfälle hinzugekommen, die Zahl liegt nun bei 1504.

80 Corona-Infizierungen bei Mitarbeitern von DPD-Standort

Update von 18:01 Uhr: Der Paketzusteller DPD hat seinen Standort in Hückelhoven im Kreis Heinsberg mit 400 Mitarbeitern wegen eines Corona-Ausbruchs vorübergehend geschlossen. Bislang seien 80 Beschäftigte positiv auf das Virus getestet worden, erklärte der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) am Samstag in einer Videobotschaft bei Facebook. Etwa 340 der Proben seien ausgewertet worden.

Alle 400 Mitarbeiter sind in zweiwöchiger Quarantäne, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Die Zustellung von Paketen und Abholung von Sendungen bei Kunden werde von benachbarten Standorten übernommen und sei sichergestellt, erklärte der Sprecher.

Nun würden zunächst die Kontaktpersonen nachverfolgt, sagte Pusch. Erst dann wisse man, ob die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ausreichend seien. Solch ein „lokales Geschehen“ an einem Hotspot sei allerdings nicht so schlimm wie eine Verteilung der Fälle über den ganzen Kreis. Es wohnten nicht alle positiv Getesteten im Kreis, sagte Pusch. Über weitere Maßnahmen werde am Montag entschieden.

Die ersten Fälle waren nach DPD-Angaben in dieser Woche bekanntgeworden und dem Gesundheitsamt gemeldet worden. Die Behörde habe dann mobile Teststationen veranlasst, sagte der Unternehmensprecher. Das Depot soll nun gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Andere DPD-Standorte seien nicht betroffen.

Protest gegen Corona-Einschränkungen in NRW-Städten

Update von 17:47 Uhr: In verschiedenen Städten in NRW haben heute Menschen friedlich und bunt gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Zu Kundgebungen kamen einige hundert Menschen in Essen, Duisburg, Dinslaken und Düsseldorf zusammen.

NRW meldet 185 neue Corona-Fälle

Update, 13:29 Uhr: Nordrhein-Westfalen meldet am Samstag 36.134 gemeldete Corona-Infizierungen seit Ausbruch der Pandemie. Gegenüber dem Vortag sind das 185 neue Fälle. An oder mit Corona sind in NRW 1502 Personen verstorben. Das ist ein Anstieg von zehn Fällen gegenüber dem Freitag. Als genesen gelten 30.400 Menschen.

Land NRW unterstützt Zoos in Corona-Krise mit zwölf Millionen Euro

Update, Samstag, 16.5., 11.11 Uhr: Mit insgesamt knapp zwölf Millionen Euro will das Land Nordrhein-Westfalen Zoos und Tiergärten in der Coronakrise unterstützen. Die sogenannten Corona-Hilfen stehen von Samstag an bereit und können bis Anfang Juni beantragt werden, wie die Landesregierung mitteilte.

Die Zoos und Tiergärten hätten durch die wochenlangen Schließungen für Besucher erhebliche Einnahmeausfälle hinnehmen müssen, hieß es. Eintrittsgelder und Verkaufserlöse seien weggebrochen. Seit dem 2. Mai dürfen Zoos und Tiergärten in NRW wieder öffnen.

Handel in NRW spürt leichte Belebung der Innenstädte

Update, Samstag, 16.5., 8.14 Uhr: Die Kunden in Nordrhein-Westfalen kehren nach dem Ende des Corona-bedingten Lockdowns allmählich wieder in die Einkaufsstraßen und Shopping-Center zurück. Die Kundenfrequenzen in den Innenstädten seien in dieser Woche weiter angestiegen und hätten vielerorts fast wieder zwei Drittel des Vorkrisen-Niveaus erreicht, berichtete der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, Peter Achten, der Deutschen Presse-Agentur.

„Dank der Öffnung aller Geschäfte und vieler Gastronomiebetriebe ist ein Besuch in der Innenstadt für die Verbraucher wieder etwas attraktiver geworden“, sagte der Branchensprecher. In den Umsätzen spiegele sich der Anstieg der Passantenfrequenzen allerdings noch nicht voll wieder.

