Newsblog NRW Corona in NRW: Land will weitere Lockerungen auch bei Kitas

Düsseldorf. Familienminister Stamp hofft auf baldige Öffnung der Kitas. NRW-Ministerpräsident Laschet will im Mai weitere Lockerungen. Unser Newsblog.

7.14 Uhr: Die Stadt Dortmund hat Absagen weiterer Events bekannt gegeben: So wird die Eröffnung des Naturmuseums verschoben, das "Micro! Festival" und die Cityring-Konzerte werden in diesem Jahr nicht stattfinden, teilt die Stadtspitze mit.

7.11 Uhr: "Wir dürfen jetzt nicht nachlassen": Stephan Pusch, Landrat vom Kreis Heinsberg, warnt in einer Videobotschaft vor einer zweiten Welle beim Coronavirus. "Wir müssen lernen, mit diesem Virus auf Dauer zu leben, solange es keinen Impfstoff und kein Medikament gibt." Die Zahlen im Kreis Heinsberg machten unterdessen Mut, sagte Pusch: "Wir nähern uns der Marke von akut nur noch 300 Infizierten". 1322 Infizierte im Kreis Heinsberg gelten inzwischen als gesundet.

7.02 Uhr: In Wanne-Eickel werden jetzt Autos gebaut: Das US-Unternehmen Tropos hat dort jüngst die Produktion von Elektro-Transportern gestartet - wegen Corona allerdings vorerst "auf kleinerer Flamme", heißt es.

6.48 Uhr: Nahverkehrsunternehmen wie Rheinbahn oder Ruhrbahn bitten Fahrgäste, in Bussen und Bahnen Mund und Nase zu bedecken. Im Notfall tue es auch ein Tuch oder ein Schal, schreibt etwa die Ruhrbahn in einer Mitteilung auf ihrer Facebook-Seite.

6.42 Uhr: Blick auf die Autobahnen: Der WDR meldet aktuell in NRW insgesamt 7 Kilometer Stau. Am gestrigen Dienstag waren es am Morgen sogar bis zu 50 Kilometer. In der Verkehrsleitstelle des Landesbetriebs Straßen.NRW bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage: "Seit diesem Montag hat der Verkehr auffallend zugenommen. Allerdings sind wir längst nicht auf dem Niveau, das vor Corona üblich war."

6.33 Uhr: Die Möbelkette Ikea will indes an diesem Mittwoch ihre elf Filialen in NRW wieder öffnen. Das war für Einrichtungshäuser in NRW zwar sogar schon seit Montag wieder erlaubt. Ikea wollte zunächst aber Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz treffen. Ikea weist darauf hin, dass nur eine begrenzte Zahl von Kunden gleichzeitig Zutritt hat und rät zum Tragen eins Mundschutz-Nase-Schutzes. Zudem sind die Restaurants, Bistros und die Kinderbetreuung in den Möbelhäusern geschlossen.

6.24 Uhr: Knapp sechs Wochen nach der Schließung von Kitas und Schulen wegen der Corona-Infektionen in NRW werden die Schulen am Donnerstag für Prüflinge wieder öffnen. An diesem Mittwoch soll Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) im Fachausschuss des Landtags erklären, wie gut die Bildungsstätten darauf vorbereitet sind. SPD, Grüne, Bildungsgewerkschaften und Schülervertreter haben erhebliche Zweifel, dass die Schulen ausreichend gerüstet sind. Sie sehen Defizite bei den nötigen Hygiene-Voraussetzungen, Räumlichkeiten und Personalkapazitäten. Schüler befürchten zudem Gesundheitsrisiken für sich und ihre Familien.

4.12 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hofft auf eine baldige Öffnung von Kitas und Tagespflegeeinrichtungen. „Wir streben an, unter entsprechenden hygienischen Voraussetzungen die frühkindliche Bildung vor der Sommerpause für die Kinder in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen“, sagte Stamp der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch).

0.05 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet strebt im Mai weitere Lockerungen in der Corona-Krise an. Bund und Länder sollten sich bei ihrem nächsten Treffen am 30. April darauf einigen, sagte Laschet der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Mittwochsausgabe). Der Ministerpräsident nannte als Beispiel Sportangebote für Jugendliche. Weitere Öffnungen müssten auch Kindertagesstätten, Spielplätze und Schulen betreffen.

0.02 Uhr: Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link und der städtische Krisenstab wollen eine Maskenpflicht einführen, wenn die NRW-Landesregierung darauf verzichtet oder weiter zögert. Das hat Sören Link am Dienstag angekündigt.

0.01 Uhr: Moodle-Seminare und Video-Vorlesungen statt Hörsaal und Bibliothek: Wegen der Coronakrise beginnt das Sommersemester an den Hochschulen im Land erstmals komplett virtuell.

