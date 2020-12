Die Kreis-CDU geht bei der Bundestagswahl 2021 wie angekündigt mit Hartmut Ziebs ins Rennen. Der Schwelmer Ratsherr, der als Feuerwehrpräsident vor der AfD in den eigenen Reihen gewarnt hatte und vorübergehend bundesweit in den Schlagzeilen war, erzielte bei der Nominierung in Witten ein Spitzenergebnis.

Der 61-Jährige wurde bei der Wahlvertreterversammlung im Saalbau mit 95 Prozent der Delegiertenstimmen als Kandidat im Wahlkreis 139 gekürt. Er tritt für Witten, Wetter, Herdecke, Hattingen und Sprockhövel an.

Ralf Brauksiepe war 20 Jahre für die EN-CDU im Bundestag. Hier sprach er Mitte November als Vorsitzender auf dem Kreisparteitag in Witten. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Ziebs will Nachfolger von Ralf Brauksiepe werden, der die EN-CDU 20 Jahre lang im Bundestag vertreten hatte und stets über die Landesliste ins Parlament gekommen war. Brauksiepe hatte das Parlament vor zwei Jahren vorzeitig verlassen und war in die Wohnungswirtschaft gewechselt. Derzeit hat die EN-CDU keinen eigenen Abgeordneten in Berlin.

Union in Witten und im Kreis rechnet sich erstmals Chancen auf ein Direktmandat aus

Nun aber rechnet sie sich erstmals Chancen auf das Direktmandat aus, das im EN-Kreis seit Jahrzehnten in SPD-Hand ist und seit 2013 von Ralf Kapschack aus Witten gehalten wird. Allerdings war es schon bei der letzten Wahl denkbar knapp -- allerdings für beide Seiten. Kapschack tritt 2021 nicht mehr an. In seine Fußstapfen will der Wittener SPD-Stadtverbandsvorsitzende Axel Echeverria (40) treten. Für die Grünen kandidiert Ina Gießwein (37), ebenfalls aus Schwelm.

„Wir sind sehr glücklich mit diesem hervorragendem Kandidaten!“, kommentiert Wittens CDU-Chef Ulrich Oberste-Padtberg die Nominierung Ziebs. „Er ist eine über die Parteigrenzen hinweg anerkannte Persönlichkeit und in Berlin bestens vernetzt.“ Dies sei für die politische Arbeit sehr wichtig.

Als Feuerwehrpräsident vor dem Einfluss der AfD in den eigenen Reihen gewarnt

Ziebs ist gelernter Zimmermann und Bauingenieur. Er hatte den Familienbetrieb für Gerüstbau übernommen. Von 2015 bis 2019 war der seit seiner Jugend begeisterte Feuerwehrmann Präsident des deutschen Feuerwehrverbandes . Dort sorgte er im vergangenen Jahr für ein regelrechtes Beben, als er vor dem Einfluss der AfD in den eigenen Reihen warnte. Zum Jahreswechsel trat er zurück .

Die ganze CDU in Witten und im Kreis stehe hinter ihrem Kandidaten, sagt Stadtverbandsvorsitzender Ulrich Oberste-Padtberg. „Jetzt gilt es, Hartmut Ziebs den Wählern bekannt zu machen.“