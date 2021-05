Witten: Feuerwehr rettet Mieter bei Brand in 5. Obergeschoss

Mitten in der Innenstadt Witten, im Geschäftshaus gegenüber der Stadtgalerie, hat es am Samstagnachmittag gebrannt.

Witten. Dichter Rauch quoll aus dem 5. Obergeschoss eines Hauses in Witten, Berliner Straße. Zwei Bewohner wurden bei dem Brand am Samstag verletzt.

Dramatische Szenen haben sich in Witten am Samstag (15.5.) in der Berliner Straße abgespielt. Um 16.10 Uhr war der Feuerwehr ein Brand im 5. Obergeschoss eines Hauses gemeldet worden, mit dem Stichwort „mehrfache Menschenrettung“. Bei dem Feuer in der Küche einer Wohnung wurden zwei Bewohner leicht verletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr an dem Haus gegenüber der Stadtgalerie eintrafen („Royal Teppich“), quoll aus einem Fenster der Vorderseite des Gebäudes dichter Brandrauch, so Einsatzleiter Dennis Gehrken. Die Beamten der Wittener Polizeiinspektion hatten bereits begonnen, Bewohner des Gebäudes ins Freie zu begleiten. Die Feuerwehr ging mit zwei Trupps unter Atemschutz in das Haus vor und nahmen zur Brandbekämpfung ein C-Rohr mit.

Abgebrannte Einbauküche ins Freie gebracht

Durch beherztes Eingreifen der Bewohner der Wohnung mit einem Handfeuerlöscher war der Brand glücklicherweise bereits weitestgehend unter Kontrolle, die Einsatzkräfte mussten nur noch Nachlöscharbeiten leisten. Dazu wurden einzelne Teile der betroffenen Küche ins Freie gebracht, die Schläuche blieben trocken. Das Haus blieb bewohnbar.

Zur Sicherheit wurde auch die Drehleiter in Stellung gebracht. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Altstadt und Bommern, sowie durch die Stadtwerke. Auch zusätzliche Rettungswagen aus der Nachbarstadt Dortmund waren alarmiert worden.

