Witten: Echeverria (SPD) wird Sprecher im Petitionsausschuss

Witten. Wittens Bundestagsabgeordneter Axel Echeverria (SPD) ist zum Sprecher im Petitionsausschuss gewählt worden. Er sieht das als Vertrauensbeweis.

Der Wittener Bundestagsabgeordnete Axel Echeverria ist zum Sprecher der SPD-Fraktion im Petitionsausschuss gewählt worden. Außerdem wird er in den kommenden vier Jahren im Umweltausschuss sitzen und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales sowie im Rechtsausschuss sein. Das wurde jetzt im Bundestag entschieden.

Echeverria freut sich über die Wahl zum Sprecher der SPD im Petitionsausschuss sehr: „Für einen neuen Abgeordneten gibt es wohl kaum einen größeren Vertrauensbeweis durch die eigene Fraktion“, so der SPD-Politiker. Für die Bürgerinnen und Bürger sei der Petitionsausschuss sicher einer der relevantesten, da er quasi in direktem Kontakt mit der Bevölkerung stehe. Jede Beschwerde, die an den Bundestag gesendet wird, wird vom Petitionsausschuss bearbeitet und beraten.

Berufung in den Umweltausschuss sei etwas unerwartet gekommen

Die Berufung in den Umweltausschuss sei für ihn hingegen etwas unerwartet gekommen. „Trotzdem freue ich mich auf die kommenden Aufgaben“, so der Abgeordnete. „Im Wahlkampf war eine zentrale Frage, wie Umwelt- und Klimapolitik mit sozialer Gerechtigkeit zu kombinieren ist. Genau daran werde ich jetzt hautnah mitarbeiten können“.

Besonders in Verbindung mit seiner stellvertretenden Mitgliedschaft im Ausschuss für Arbeit und Soziales sieht Echeverria viele Chancen: „Als stellvertretendes Mitglied habe ich die Möglichkeit, auch den direkten Einblick in die aktuellen Prozesse zwischen Umwelt- und Klima- sowie Sozial- und Arbeitspolitik zu erhalten und mich mit relevanten Querschnittsthemen gezielt auseinanderzusetzen.“

Themen im Rechtsausschuss seien extrem wichtig

Auch die Arbeit im Rechtsausschuss findet der Wittener spannend. „Themen wie das Familien-, Arbeits- oder Migrationsrecht sind auch für mich als Nicht-Juristen von extremer Wichtigkeit zur Durchsetzung unserer sozialdemokratischen Politik und unserer an die Wählerinnen und Wähler gegebenen Wahlversprechen. Der Ausschuss behandelt Themen, die alle Menschen in diesem Land betreffen. Da kann eine Perspektive von außen sicher nicht schaden“, ist sich Echeverria sicher.

Die Ausschüsse sind Kern der parlamentarischen Arbeit, denn hier werden unter anderem Anhörungen von Fachleuten durchgeführt, Gesetzesentwürfe bearbeitet und zur Beschlussreife gebracht sowie Empfehlungen für das Parlament ausgesprochen.

