Stadt Witten sucht Eigentümer von leeren Ladenlokalen

Witten. Wer sucht noch Mieter für ein leerstehendes Ladenlokal? Die Stadt Witten macht Eigentümern ein interessantes Angebot.

Was tun mit den Leerständen in der Wittener Innenstadt? Im Sommer hatte die Stadt Witten dazu aufgerufen, Geschäftsideen einzureichen, mit denen leere Ladenlokale auf innovative und kreative Weise wieder mit Leben gefüllt werden könnten. Die Resonanz war so gut, dass es für die vielen guten Bewerbungen nicht ausreichend angebotene Flächen gibt. Deswegen ruft die Wirtschaftsförderung Witten die Eigentümer leerstehender Ladenlokale auf, sich zu melden.

Das ist geplant: Die Stadt Witten mietet leerstehende Ladenlokale bis maximal 70 Prozent der Altmiete (Kaltmiete) an. Voraussetzung ist, dass sich das Ladenlokal im zentralen Innenstadtbereich befindet. Die Fläche sollte 300 Quadratmeter nicht überschreiten.

Geschäftsmodell muss Passanten in Witten anlocken

Auf der anderen Seite können Interessentinnen und Interessenten ein bisher leerstehendes Ladenlokal für bis zu 20 Prozent der regulären Altmiete bekommen. Voraussetzung ist, dass sie ein Konzept haben, das Passanten anlockt und ein zukunftsorientiertes, tragfähiges Geschäftsmodell mit dem Potenzial, nach Ablauf der Förderphase die Mieten zu zahlen, die am Markt üblich sind. Die geförderte Laufzeit endet Ende 2023.

Ziel des „Verfügungsfonds Anmietung“ ist es, die Innenstadt zu beleben, eine positive Entwicklung in Witten voranzutreiben und neue Ladennutzungen zu etablieren. Das Geld dafür kommt aus dem „Sofortprogramm Innenstadt“ des Landes NRW.

Die Entscheidung trifft ein Auswahlgremium

In der ersten Bewerbungsrunde seien zahlreiche sehr interessante Geschäftskonzepte zur Förderung eingereicht worden, teilt die Stadt mit. Das Spektrum erstrecke sich von klassischem Einzelhandel, Direktverkauf landwirtschaftlicher Produkte bis hin zu Gastronomie.

Ein Gremium aus Vertretern von Verwaltung, Industrie- und Handelskammer sowie der Politik hat die eingereichten Geschäftsideen auf der Grundlage von Auswahlkriterien geprüft und mit den Kapazitäten angemeldeten Lokale abgeglichen. Nun soll die Verwaltung, konkrete Verhandlungen mit den Eigentümern und potenziellen Mietern führen.

Wer sich noch beteiligen will: Einzelheiten gibt es unter witten.de/wirtschaft/sofortprogramm-innenstadt. Ansprechpartner sind Joachim Grüner unter (02302) 581-6261 und Heiko Kubski unter (02302) 581-6260, Mail an bodenwirtschaft@stadt-witten.de.

