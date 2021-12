Weihnachtsshow von Circus Antoni feiert in Witten Premiere

Witten. Manege frei für die Weihnachtsshow von Circus Antoni. Am Freitag (17.12.) wird in Witten Premiere gefeiert.

Zwei Jahre lang mussten die Pforten des großen Viermastzeltes geschlossen bleiben. Jetzt kann Circus Antoni aus Witten endlich wieder vor Publikum auftreten. Ab Freitag präsentiert die Familie Tränkler nun mit „Antonis Weihnachtscircus“ den ersten dieser Art im EN-Kreis.

Voller Stolz und mit noch mehr Herzblut habe man für das Comeback an einer einzigartigen Inszenierung gearbeitet, so die Zirkus-Familie in einer Vorankündigung. Das Programm solle für Kinder wie auch für Erwachsene spannend, abwechslungsreich und unterhaltsam sein, versprechen die Tränklers. Die Show ist eine Hommage an den klassischen Zirkus, vereint mit modernen Elementen. Eine Weihnachtsgeschichte zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm.

Wittener präsentieren Artistik und Tiernummern

Fantasievolle Artistik gibt es ebenso zu sehen wie Tiernummern. Die Zirkusleitung sei besonders stolz darauf, dass ihr Zirkus oftmals vom Kreisveterinäramt für hervorragende Tierhaltung gelobt werde, heißt es. Die Familie hat weiterhin mit ihren Tieren und Wagen Quartier auf der Wiese hinter dem Möbelhaus Ostermann bezogen.

Die Weihnachtsshows finden von Freitag, 17. Dezember, bis Sonntag, 2. Januar, täglich um 16 Uhr statt. Samstags gibt es täglich zwei Shows, um 15 Uhr und 18.30 Uhr. An Heiligabend und Silvester um 14 Uhr. Gastspielort ist am Einrichtungshaus Ostermann, Fredi-Ostermann-Straße. Tickets kosten für Erwachsene 12 bis 20 Euro, für Kinder 9 bis 17 Euro. Sie können unter 0170/2477362 oder ganz einfach per Whatsapp reserviert werden. Es gilt die 2G-Regel.

