Geht Wattenscheid-City den Bach runter? Auch Zeeman ist weg

Wattenscheid-Mitte. Seit Jahren gab es Zeeman in Wattenscheid-City – jetzt aber nicht mehr. Wieder ist ein vertrautes Gesicht weg – selbst dieser Discounter geht.

Das Geschäft (Hauptsitz der Kette ist in den Niederlanden) mit Schwerpunkt Textilien für alle Altersgruppen zu günstigen Preisen ist also in Wattenscheid geschlossen und wurde nun auch ausgeräumt. Zuvor fand noch ein großer Ausverkauf der Waren – von Batterie bis Babyhose – statt.

Es gibt hartnäckige Gerüchte, hier solle dann eine Spielhalle bzw. ein Wettbüro rein – wovon es ja in Wattenscheid-City eigentlich genug gibt.

Spielhalle wohl vom Tisch

Doch Neuansiedlungen in dieser Richtung in der Innenstadt Wattenscheid sind laut politischen Bekundungen und Beschlüssen auch gar nicht mehr erwünscht. „Es stimmt nicht, dass hier ein solches Lokal einziehen wird. Das geht übrigens auch aus (bau-)rechtlichen Gründen gar nicht“, erklärt Hausverwalter Burkart Jentsch auf Nachfrage dieser Redaktion. Er kennt sich aus, ist schließlich Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion in Bochum.

Anfragen von Interessenten erwünscht

Und Burkart Jentsch ist mit seiner Firma, die sich stadtweit um Hausverwaltungen kümmert, in dem Gebäude ansässig. Und nimmt auch Anfragen von Interessenten für das rund 230 Quadratmeter große Ladenlokal an der Oststraße 4-6 entgegen. Eigentümer des Gebäudekomplexes an der Ecke Alter Markt/An der Papenburg ist eine Investorengruppe aus Hamburg.

Wattenscheid verliert wieder ein Geschäft – wie geht’s weiter?

Die Kette Zeeman hat sich in letzter Zeit aus vielen Städten in der Region zurückgezogen, vornehmlich aus solchen in der Größe von Wattenscheid. Offenbar will man sich wohl auf große Standorte konzentrieren. Eine Anfrage dieser Redaktion zu Standort-Fragen und den Arbeitsplätzen blieb bisher unbeantwortet.

Damit geht ein weiteres vertrautes Gesicht in Wattenscheid-City – auch die Commerzbank in Wattenscheid an der Oststraße wird bald auch ihre Türen schließen. Der Niedergang der vertrauten Geschäfte in der Wattenscheider Innenstadt geht damit weiter. Was bleibt: Immer mehr Friseure, Imbissbuden etc. aus dem offenbar stetig wachsenden Segment..

