Bochum: Im Tafelgarten wird schwer geackert - mit Erfolg

Frauke Reimann kümmert sich um die blühende Zucchini im Tafelgarten an der Engelsburger Straße in Bochum.

Bochum/Wattenscheid. Auf dem Grabeland in Bochum-Engelsburg kümmern sich Langzeitarbeitslose um Kartoffeln und Kohlrabi. Von der Gemüseernte profitiert dann die Tafel

Wenn dieser Name Programm ist, dann blüht hier wirklich bald etwas Großes: „Stuttgarter Riesen“ steht auf dem Beutel, drin sind Steckzwiebeln, und die landen hier sorgsam in Reihen im geradezu unberührten Boden. Etwas versteckt liegt das ehemalige Grabeland, der Boden ist angeschüttet, um den Tafelgarten wachsen zu lassen. Was die Teilnehmer am Projekt der Arbeitsförderungsgesellschaft Gafög hier pflanzen, pflegen, gießen und dann hoffentlich auch ernten, soll anschließend der Tafel für Bochum und Wattenscheid zugute kommen.

Hilfe durch Stadtwerke Bochum

Über 3000 Quadratmeter „beackern“ hier die zwölf Projekt-Aktiven, und Starthilfe geben die Stadtwerke im doppelten Sinne. Denn der Tafelgarten ist eines der finanziell unterstützen Bürgerprojekte, und außerdem packen erst einmal 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens vor Ort am „social day“ mit an.

Ein Insektenhotel im Kohlenpott-Stil steht als Wahrzeichen des Tafelgartens auf dem Ackerland an der Engelsburger Straße in Bochum. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Das Gartenprojekt ist für alleeine Win-win-Situation

„Die so gespendete Arbeitszeit wird dann noch einmal angerechnet“, beschreibt Sprecher Jascha Dröge, „und der Gegenwert landet wieder bei dem Projekt, vielleicht in einem Pavillon für die Mannschaft.“ „Das ist außerdem mal was ganz anderes für Leute aus dem kaufmännischen Bereich, wenn sie einen Spaten in der Hand haben.“

Es ist eine mehrfache Win-win-Situation, denn die Langzeitarbeitslosen kommen mit Unterstützung des Jobcenters in eine im Wortsinn „mit Händen greifbare“ und sinnvolle Gafög-Maßnahme. Es gibt sogar schon eine Warteliste für die Mitarbeit. Die müssen bei den steigenden Temperaturen und auf dem völlig schattenlosen Gelände auch schon richtig ran.

Penibel in Reihen setzen die Gafög- und Stadtwerke-Mitarbeiter die „Stuttgarter Riesen“, die Steckzwiebeln. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Denn der nasse März durchkreuzte einen früheren Start auf dem Gelände, außerdem musste erst noch eine neue Bodenschicht angeliefert und verteilt werden, um hier auch den Ansprüchen an Bio-Gemüse zu genügen. Das sollen die Gafög-Gärtner dann anschließend kostenlos bei den Ausgabestellen der Tafel anliefern und zum Teil auch an die Bedürftigen austeilen: „Gesundes frei Haus“, meinen Folker Gebel, Gafög-Geschäftsführer, und Tafel-Vorsitzender Stefan Schulze.

„Die Pflänzchen haben schon eine ganze Zeit bei uns eingelagert gestanden“, erklärt Mitarbeiterin Klaudia Schulze, „die müssen schnell in den Boden. Uns fehlen noch Stäbe, um die Tomaten abzustützen, die sind schon ganz schön geschossen.“ Sie hat sich auf die Arbeit gefreut, selbst im Garten- und Landschaftsbau gearbeitet, bis dann die Tochter geboren wurde, die sie allein erziehen musste, „und dann war ich lange krank“, fasst sie zusammen.

Nico Schaarschmidt, der „Tomatenretter“, gibt den größeren Pflanzen mehr Halt im Tafelgarten. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Aber ich wollte auch nicht mehr einfach zu Hause sitzen, und außerdem habe ich ja selbst auch schon bei der Tafel angestanden“, beschreibt Klaudia Schulze ihre Motivation.

Stadt Bochum gibt die Fläche, Stadtwerke die Starthilfe

Das Team der Arbeitsförderungsgesellschaft Gafög konnte erst vor drei Tagen mit den ersten Arbeiten beginnen, nun wird alles möglichst schnell gesät oder gepflanzt. Die Wasserversorgung ist von einem Anschluss weit im Hinterland aus und über im Feld verteilte Container gesichert, nach und nach landen Zucchini, Kartoffeln, Kohlrabi, Gurken, Radieschen und Tomaten, dazu auch Pflücksalat und Johannisbeersträucher, in den Pflanzlöchern und Reihen.

Grabeland in Bochum steht pachtfrei bereit

Das ehemalige Grabeland stellt die Stadt Bochum pachtfrei zur Verfügung, bei den Nachbarn der Hundeschule haben die Helfer schon angeklopft, um sie beim Gassigehen ein Auge auf die Pflanzen haben könnten. „So furchtbar viel wird das nicht werden“, meint Stefan Schulze für die Tafel, „bei unseren 25 Tonnen Umsatz.“ „Warte mal ab, im nächsten Jahr“, kontert Projektleiter Ekard Opretzka für sein Gafög-Team in Grün.

