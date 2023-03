In der Denkmalstraße in Velbert-Neviges löschte die Feuerwehr eine brennende Küche.

Feuerwehr Velbert: Feuerwehr löscht Küchenbrand in Neviges

Neviges. Ein Küchenbrand in einem Wohnhaus in Velbert-Neviges alarmiert am Donnerstagmorgen, 16. März, die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Schreck für die Bewohner eines Wohnhauses in der Denkmalstraße in Velbert-Neviges: Ein Küchenbrand sorgte am Donnerstag, 16. März, 9.26 Uhr, für einen Feuerwehreinsatz. Bereits bei der Anfahrt bekamen die Kräfte die Rückmeldung, dass alle Bewohner das Haus bereits verlassen hatten.

Alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen in Velbert zurück

Umgehend nach Eintreffen an der Einsatzstelle ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr in die erste Etage des Wohngebäudes vor. Bereits nach kurzer Zeit konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Nachdem sich der Rettungsdienst versichert hatte, dass alle Bewohner wohlauf sind, konnten sie zurück in ihre Wohnungen. Lediglich die Küche ist vorerst nicht bewohnbar.

Brandursache ist unbekannt

Wodurch der Küchenbrand verursacht wurde ist zurzeit genauso unbekannt wie die Höhe des Sachschadens. Im Einsatz waren die Löschzüge Neviges, die hauptamtliche Wache sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr Velbert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert