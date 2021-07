Zahlreiche Bahnstrecken in NRW und in Rheinland-Pfalz sind durch Hochwasser unpassierbar. Das Foto zeigt einen Zug im Bahnhof von Kordel, wo das Flüsschen Kyll über die Ufer getreten ist.

Überflutungen Überschwemmung in NRW: Viele Sperrungen behindern Verkehr

An Rhein und Ruhr. Überflutungen durch Unwetter behindern auch am Freitag den Verkehr in NRW. Mehrere Straßen, Autobahnen und Bahnstrecken sind unbefahrbar.

Durch Starkregen und wegen Hochwasser zahlreicher Flüsse kommt es auch am Freitag in einigen Teilen NRWs zu erheblichen Verkehrsstörungen. Mehrere Autobahnen sind auf Teil-Abschnitten gesperrt, aber auch Teilstücke von Bundesstraßen und Bahnstrecken sind unpassierbar. Die Liste betroffenener Bahnlinien ist am Freitag nochmal länger geworden. Lesen Sie hier unseren Live-Ticker: Das Unwetter in NRW fordert weitere Todesopfer, die Talsperren laufen über

Das sind die größten Störungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in NRW:

A1 zwischen Kreuz Leverkusen und Anschlussstelle Wermelskirchen : Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen.

zwischen : Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen. A1 zwischen Kreuz Köln-West und Dreieck Erfttal : Sperrung in beide Fahrtrichtungen wegen Überflutung.

zwischen und : Sperrung in beide Fahrtrichtungen wegen Überflutung. A44 Düsseldorf: Der Tunnel Schwarzbach und der Tunnel Reichswaldalle in der Verbindung zwischen A52 und A3 sind bis zum Wochenende in Fahrtrichtung Essen gesperrt.

Düsseldorf: Der Tunnel Schwarzbach und der Tunnel Reichswaldalle in der Verbindung zwischen A52 und A3 sind bis zum Wochenende in Fahrtrichtung Essen gesperrt. A44 zwischen Jülich-West und Jülich-Ost Vollsperrung wegen Hochwassers.

zwischen und Vollsperrung wegen Hochwassers. A61 zwischen Türnich und Kreuz Bliesheim : Sperrung in Fahrtrichtung Mönchengladbach.

zwischen : Sperrung in Fahrtrichtung Mönchengladbach. A61 zwischen Kreuz Bliesheim und Hürth in Fahrtrichtung Köln gesperrt.

zwischen und in Fahrtrichtung Köln gesperrt. A61 zwischen Kreuz Meckenheim und Miel in Fahrtrichtung Mönchengladbach gesperrt.

zwischen und in Fahrtrichtung Mönchengladbach gesperrt. A61 zwischen Kreuz Kerpen und Kreuz Meckenheim in Richtung Koblenz bis auf weiteres wegen Überflutungen gesperrt.

zwischen und in Richtung Koblenz bis auf weiteres wegen Überflutungen gesperrt. B236 zwischen Plettenberg und Letmathe im Raum Altena in beiden Richtungen gesperrt .

zwischen und im Raum Altena in beiden Richtungen . B265 zwischen Brühl und Erftstadt gesperrt.

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Das Unwetter hat den Stadtteil Hohenlimburg zu einem reißenden Fluss gemacht. Die Feuerwehr war machtlos gegen die enormen Wassermassen. Foto: Alex Talash

Unwetter in NRW: Bahn melden Zugausfälle und gesperrten Strecken

Im Bahnverkehr gibt es seit Donnerstag große Probleme, teilt die Deutsche Bahn mit. Auch am Freitag ist der Bahnverkehr demnach beeinträchtigt. Die aktuellen Störungen:

Die Strecke Köln-Düsseldorf-Essen-Dortmund ist nur mit erheblichen Einschränkungen befahrbar. Es kommt zu Verspätungen und Zug- bzw. Halt-Ausfällen. Teilweise gibt es Umleitungen.

ist nur mit erheblichen Einschränkungen befahrbar. Es kommt zu Verspätungen und Zug- bzw. Halt-Ausfällen. Teilweise gibt es Umleitungen. Die Strecke Köln-Wuppertal-Hagen-Dortmund ist derzeit nicht befahrbar . Es kommt zu Zug- und Haltausfällen bei den betreffenden Linien und Fernzügen.

ist derzeit . Es kommt zu Zug- und Haltausfällen bei den betreffenden Linien und Fernzügen. Die linksrheinische Strecke von Köln über Bonn Hauptbahnhof nach Koblenz ist nicht befahrbar . Nur rechtsrheinisch fahren Züge. Aber es kommt zu Verspätungen und Halt-Ausfällen.

ist . Nur rechtsrheinisch fahren Züge. Aber es kommt zu Verspätungen und Halt-Ausfällen. Der Hauptbahnhof Bonn ist komplett gesperrt .

ist komplett . Der internationale Fernverkehr von und nach Brüssel ist unterbrochen. Züge wie etwa der Thalys fallen zwischen Köln Hauptbahnhof und Bruxelles-Midi aus. Die internationale Fernverkehrsverbindung von Frankfurt/Main über Köln Richtung Amsterdam ist nicht betroffen.

Bahnreisende im Fernverkehr sollten, soweit möglich, NRW weiträumig umfahren, teilte die Bahn mit. Die genaue Dauer der Störungen war auch am Freitag noch nicht absehbar.

Die Hauptbahnhöfe von Dortmund, Köln, Hamm und Münster sind für viele Linien im Fernverkehr improvisierte End- und Wende-Bahnhöfe, teilte die DB mit. Züge aus Hannover und Paderborn enden bzw. wenden in Hamm Hbf. Die ICE-Verbindung Berlin-Hannover-Hamm-Düsseldorf/Köln fährt; es entfällt aber die Zugteilung in Hamm, berichtete die Bahn am Freitagmorgen. Der Verkehrsast über Hagen und Wuppertal nach Köln wird nicht befahren.

Unwetter in NRW: Land unter in Hagen und Erkrath Das Unwetter hat den Stadtteil Hohenlimburg zu einem reißenden Fluss gemacht. Die Feuerwehr war machtlos gegen die enormen Wassermassen. Foto: Alex Talash

Unwetter in NRW: Probleme bei S-Bahn und im Regionalverkehr

Im Regionalverkehr in NRW kommt es auch am Freitag zu zahlreichen Störungen, meldeten die Betreiber Abellio, DB, Eurobahn (Keolis), National Express und Nordwestbahn sowie das Verkehrsportal Zuginfo NRW.

Die Störungen bei Regionalexpress-Linien und RRX:

RE 1 (RRX; Hamm - Aachen): Streckensperrung zwischen Geilenkirchen und Herzogenrath. Es kommt zu Zugausfällen und Verspätungen.

(RRX; Hamm - Aachen): Streckensperrung zwischen Geilenkirchen und Herzogenrath. Es kommt zu Zugausfällen und Verspätungen. RE 3 (Düsseldorf-Dortmund-Hamm): Kein Verkehr zwischen Essen-Steele Ost und Hattingen/Ruhr.

(Düsseldorf-Dortmund-Hamm): Kein Verkehr zwischen Essen-Steele Ost und Hattingen/Ruhr. RE 4 (Aachen Hbf - Dortmund Hbf): Teilausfälle zwischen Herzogenrath und Aachen Hbf. Züge wenden in Geilenkirchen bzw. fahren von Aachen Hbf aus nur bis Herzogenrath. Als Ersatz fahren Busse.

(Aachen Hbf - Dortmund Hbf): Teilausfälle zwischen Herzogenrath und Aachen Hbf. Züge wenden in Geilenkirchen bzw. fahren von Aachen Hbf aus nur bis Herzogenrath. Als Ersatz fahren Busse. RE 5 (RRX; Wesel-Koblenz): Züge fahren nur zwischen Oberhausen Hbf und Koblenz Hbf. Es wird rechtsrheinisch von Köln Süd nach Koblenz Hbf gefahren. Dadurch kommt es zu Haltausfällen zwischen Köln Süd und Koblenz-Stadtmitte. Ersatzhalt zwischen Köln Süd und Koblenz-Stadtmitte: Troisdorf. Es kommt zu hohen Verspätungen. Fahrgäste der Linie RE 5 (RRX) können zwischen Sinzig (Rhein) und Bonn Hbf den Busnotverkehr der Mittelrheinbahn nutzen.

(RRX; Wesel-Koblenz): Züge fahren nur zwischen Oberhausen Hbf und Koblenz Hbf. Es wird rechtsrheinisch von Köln Süd nach Koblenz Hbf gefahren. Dadurch kommt es zu Haltausfällen zwischen Köln Süd und Koblenz-Stadtmitte. Ersatzhalt zwischen Köln Süd und Koblenz-Stadtmitte: Troisdorf. Es kommt zu hohen Verspätungen. Fahrgäste der Linie RE 5 (RRX) können zwischen Sinzig (Rhein) und Bonn Hbf den Busnotverkehr der Mittelrheinbahn nutzen. RE 6 (RRX; Minden-Bielefeld-Hamm-Düsseldorf-Köln/Bonn Flughafen): Züge nur zwischen Minden und Düsseldorf Hbf. Teilweise Ausfälle auf dem weiteren Verlauf bis Köln/Bonn Flughafen.

(RRX; Minden-Bielefeld-Hamm-Düsseldorf-Köln/Bonn Flughafen): Züge nur zwischen Minden und Düsseldorf Hbf. Teilweise Ausfälle auf dem weiteren Verlauf bis Köln/Bonn Flughafen. RE 7 (Rheine-Hagen-Köln-Krefeld): Züge verkehren bis auf weiteres nur zwischen Rheine und Unna sowie zwischen Köln Hbf und Krefeld Hbf.

(Rheine-Hagen-Köln-Krefeld): Züge verkehren bis auf weiteres nur zwischen Rheine und Unna sowie zwischen Köln Hbf und Krefeld Hbf. RE 9 (Aachen-Köln-Siegen): Teilausfälle zwischen Eschweiler Hbf und Aachen Hbf. Als Ersatz fährt ein Bus.

(Aachen-Köln-Siegen): Teilausfälle zwischen Eschweiler Hbf und Aachen Hbf. Als Ersatz fährt ein Bus. RE 11 (Düsseldorf-Kassel): Es werden Zugfahrten auf dem Regelweg durchgeführt. Die Halte Unna und Dortmund-Hörde entfallen. Ersatzweise wird Dortmund Hbf angefahren. Weitere Haltausfälle sind möglich zwischen Duisburg Hbf und Düsseldorf Hbf je nach Höhe der aktuellen Verspätungen.

(Düsseldorf-Kassel): Es werden Zugfahrten auf dem Regelweg durchgeführt. Die Halte Unna und Dortmund-Hörde entfallen. Ersatzweise wird Dortmund Hbf angefahren. Weitere Haltausfälle sind möglich zwischen Duisburg Hbf und Düsseldorf Hbf je nach Höhe der aktuellen Verspätungen. RE 12/22 (Köln-Trier): Unwetterschäden an mehreren Streckenabschnitten, daher kein Betrieb auf der kompletten Strecke. Als Ersatz sind Busse zwischen Trier und Gerolstein unterwegs.

(Köln-Trier): Unwetterschäden an mehreren Streckenabschnitten, daher kein Betrieb auf der kompletten Strecke. Als Ersatz sind Busse zwischen Trier und Gerolstein unterwegs. RE 13 (Hamm-Düsseldorf-Venlo): Die Züge der Linie RE 13 verkehren derzeit nur zwischen Düsseldorf Hbf und Venlo sowie zwischen Venlo und Düsseldorf Hbf.

(Hamm-Düsseldorf-Venlo): Die Züge der Linie RE 13 verkehren derzeit nur zwischen Düsseldorf Hbf und Venlo sowie zwischen Venlo und Düsseldorf Hbf. RE 16 (Essen-Hagen-Siegen/Iserlohn): Gleise wurden über- und unterspült. Kein Zugverkehr zwischen Hagen Hbf und Iserlohn/Werdohl.

(Essen-Hagen-Siegen/Iserlohn): Gleise wurden über- und unterspült. Kein Zugverkehr zwischen Hagen Hbf und Iserlohn/Werdohl. RE 17 (Hagen-Schwerte-Brilon-Wald-Kassel): Teilausfälle zwischen Wickede und Hagen. Busse fahren als Ersatz.

(Hagen-Schwerte-Brilon-Wald-Kassel): Teilausfälle zwischen Wickede und Hagen. Busse fahren als Ersatz. RE 49 (Wesel-Wuppertal): Keine Zugfahrten im Raum Wuppertal. Die Linie fällt komplett aus. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet.

(Wesel-Wuppertal): Keine Zugfahrten im Raum Wuppertal. Die Linie fällt komplett aus. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet. RE 57 (Dortmund-Arnsberg-Winterberg): Teilausfälle zwischen Wickede/Ruhr und Dortmund Hbf. Als Ersatz fahren Busse zwischen Wickede und Schwerte.

Die Störungen bei Regionalbahn-Linien:

RB 20 (Geilenkirchen-Aachen-Düren): Unwetterschäden auf mehreren Abschnitten. Busse fahren als Ersatz.

(Geilenkirchen-Aachen-Düren): Unwetterschäden auf mehreren Abschnitten. Busse fahren als Ersatz. RB 30 (Ahrbrück-Remagen-Bonn): Die Linien verkehren nicht, wegen Unwetterschäden.

(Ahrbrück-Remagen-Bonn): Die Linien verkehren nicht, wegen Unwetterschäden. RB 33 (Aachen/Heinsberg - Mönchengladbach-Krefeld-Essen): Keine Züge im Abschnitt Heinsberg.

(Aachen/Heinsberg - Mönchengladbach-Krefeld-Essen): Keine Züge im Abschnitt Heinsberg. RB 40 (Essen-Witten-Hagen): Keine Züge zwischen Hagen Hbf und Bochum Hbf. Als Ersatz fahren Busse.

(Essen-Witten-Hagen): Keine Züge zwischen Hagen Hbf und Bochum Hbf. Als Ersatz fahren Busse. RB 48 (Wuppertal-Bonn): Teilausfall zwischen Wuppertal Oberbarmen und Leverkusen Schlebusch und Teilausfall zwischen Sechtem und Bonn Mehlem.

(Wuppertal-Bonn): Teilausfall zwischen Wuppertal Oberbarmen und Leverkusen Schlebusch und Teilausfall zwischen Sechtem und Bonn Mehlem. RB 52 (Dortmund-Hagen-Lüdenscheid): Unwetterschäden zwischen Hagen Hauptbahnhof und Rummenohl. Die komplette Linie ist eingestellt.

(Dortmund-Hagen-Lüdenscheid): Unwetterschäden zwischen Hagen Hauptbahnhof und Rummenohl. Die komplette Linie ist eingestellt. RB 54 (Unna-Fröndenberg-Menden-Neuenrade): Kein Zugverkehr zwischen Balve und Neuenrade.

(Unna-Fröndenberg-Menden-Neuenrade): Kein Zugverkehr zwischen Balve und Neuenrade. RB 53 (Dortmund-Schwerte-Iserlohn): Kein Zugverkehr auf der gesamten Linie. Als Ersatz fährt ein Bus.

(Dortmund-Schwerte-Iserlohn): Kein Zugverkehr auf der gesamten Linie. Als Ersatz fährt ein Bus. RB 54 (Unna-Fröndenberg-Menden-Neuenrade): Teilausfälle zwischen Balve und Neuenrade. Als Ersatz fährt ein Bus.

(Unna-Fröndenberg-Menden-Neuenrade): Teilausfälle zwischen Balve und Neuenrade. Als Ersatz fährt ein Bus. RB 59 (Hellweg-Bahn, Dortmund-Soest): Auf dem gesamten Streckengebiet fallen teilweise Züge aus.

(Hellweg-Bahn, Dortmund-Soest): Auf dem gesamten Streckengebiet fallen teilweise Züge aus. RB 91 (Iserlohn-Essen Hbf): Kein Zugverkehr zwischen Hagen Hbf und Werdohl. Es fahren Busse als Ersatz.

Die Störungen im S-Bahn-Verkehr:

S1 (Solingen-Duisburg-Dortmund): Kein S-Bahnverkehr zwischen Solingen Hauptbahnhof und Hilden. Und kein S-Bahnverkehr zwischen Bochum Hauptbahnhof und Dortmund Hauptbahnhof .

(Solingen-Duisburg-Dortmund): Kein S-Bahnverkehr zwischen Solingen Hauptbahnhof und Hilden. Und kein S-Bahnverkehr . S3 (Oberhausen-Mülheim-Essen-Hattingen): Keine Bahnen zwischen Essen-Steele Ost und Hattingen wegen Unwetterschäden. Als Ersatz fahren Busse.

(Oberhausen-Mülheim-Essen-Hattingen): Keine Bahnen zwischen Essen-Steele Ost und Hattingen wegen Unwetterschäden. Als Ersatz fahren Busse. S4 (Unna-Dortmund-Lütgendortmund): Teilausfälle zwischen Dortmund-Stadthaus und Asseln Mitte. Es fährt ein Bus auf diesem Teilstück.

(Unna-Dortmund-Lütgendortmund): Teilausfälle zwischen Dortmund-Stadthaus und Asseln Mitte. Es fährt ein Bus auf diesem Teilstück. S5 (Hagen-Dortmund): Kein Zugverkehr möglich zwischen Witten Hbf und Hagen Hbf.

(Hagen-Dortmund): Kein Zugverkehr möglich zwischen Witten Hbf und Hagen Hbf. S7 (Remscheid-Wuppertal): Kein Zugverkehr zwischen Wuppertal Hbf und Remscheid Hbf

(Remscheid-Wuppertal): Kein Zugverkehr zwischen Wuppertal Hbf und Remscheid Hbf S8 (Mönchengladbach-Hagen): Kein Zugverkehr zwischen Hagen und Düsseldorf-Gerresheim.

(Mönchengladbach-Hagen): Kein Zugverkehr zwischen Hagen und Düsseldorf-Gerresheim. S9 (Recklinghausen-Hagen): Keine Züge zwischen Essen-Steele und Wuppertal bzw. Hagen.

(Recklinghausen-Hagen): Keine Züge zwischen Essen-Steele und Wuppertal bzw. Hagen. S12 (Au/Sieg-Horrem): Bahnen fahren nur zwischen Au/Sieg und Köln-Ehrenfeld.

(Au/Sieg-Horrem): Bahnen fahren nur zwischen Au/Sieg und Köln-Ehrenfeld. S19 (Au/Sieg-Düren): Bahnen enden in Köln-Ehrenfeld; Umleitung ohne Zwischenhalt zwischen Horrem und Ehrenfeld.

(Au/Sieg-Düren): Bahnen enden in Köln-Ehrenfeld; Umleitung ohne Zwischenhalt zwischen Horrem und Ehrenfeld. S23 (Bad Münstereifel-Euskirchen-Bonn): Kein Zugbetrieb im Raum Euskirchen.

(Bad Münstereifel-Euskirchen-Bonn): Kein Zugbetrieb im Raum Euskirchen. S68 (Langenfeld-Düsseldorf-Wuppertal-Vohwinkel): Kein Zugbetrieb.

Reisende sollten sich im Online-Fahrplan informieren oder auf den Seiten der genannten Unternehmen:

Auch bei Bus und Bahn lokaler Verkehrsunternehmen kommt es zu Störungen. Ganz erheblich nach wie vor in Hagen und Umgebung, wo der Starkregen unter Straßen überflutete und auch Gerölllawinen auslöste. Störungen gibt es überall dort, wo das Hochwasser kleiner Flüsse wütet.

Unwetter in NRW - so berichten die WAZ-Lokalredaktionen:

(dae)

