Starkregen und Unwetter Frau in Mettmann drohte in den Regenfluten zu ertrinken

Kreis Mettmann. Während es in Velbert ruhig ist, ist die Feuerwehr in Mettmann und Erkrath im Dauereinsatz. Vor einem Altenheim kommt es zu dramatischen Szenen.

Während es in Velbert kaum Einsätze der Feuerwehr wegen des Starkregens gegeben hat, war an einigen Stellen im Kreis Mettmann landunter und es spielten sich teils dramatische Szenen ab. So in Mettmann. Dort ist eine Frau durch einen umgeknickten Baum schwer verletzt worden, sie drohte zu ertrinken.

Unter einem Baum eingeklemmt

Durch die starken, anhaltenden Regenfälle in der Nacht war der Mettmanner Bach über die Ufer getreten und Wasser in ein Seniorenheim eingedrungen. Beschäftigte versuchten mit Hilfe von Sandsäcken, das Gebäude vor zu schützen. Dabei stürzte ein Baum auf eine Mitarbeiterin und begrub sie unter sich. Sie wurde eingeklemmt und konnte sich nicht befreien.

Lebensbedrohlich wurde die Situation für die Eingeklemmte, als das nachfließende Wasser weiter anstieg. Bis zum Eintreffen der ersten Feuerwehreinheiten hielt ein Ersthelfer den Kopf der Mitarbeiterin über Wasser und verhinderte so ein Ertrinken. Die Feuerwehr befreite die Frau, die schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde.

An etwa 50 Stellen musste die Feuerwehr in Mettmann Keller und Tiefgaragen auspumpen, Straßeneinläufe sichern und Aufzüge außer Betrieb setzten.

Dramatisch war auch die Lage in Erkrath. Die Stadt hat ihre Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, wegen des Dauerregens Abwasser zu vermeiden und möglichst nur noch die Toilette zu benutzen. Aufgrund des anhaltenden starken Regens seien die Abwasserkanäle stark überfüllt und auch die Düssel trete an einigen Stellen über die Ufer.

Erkrather sollen Abwasser vermeiden

Um die Kanalisation nicht noch weiter zu überlasten, bat die Stadtverwaltung die Bürgerschaft dringend, Duschen, Waschen und die Nutzung der Spülmaschine zu vermeiden, um die Situation nicht zu verschärfen. Mehrere Stellen im Stadtgebiet waren überflutet. Die Velberter Feuerwehr unterstützte die Kräfte in Erkrath mit sechs Fahrzeugen samt Besatzung.

Auch in Hilden und Haan, so die Polizei, waren Unterführungen voll Wasser gelaufen.