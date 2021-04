Anzeige gegen Kneipen-Wirt nach Corona-Verstoß

Neviges. Der Kommunale Ordnungsdienst kontrollierte einen Wirt in Neviges. Trotz Verbots herrschte in seiner Kneipe Betrieb. Auch die Polizei war vor Ort.

Da hatte der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Velbert den richtigen Riecher: Bei einer routinemäßigen Kontrolle in der Altstadt von Neviges wurde er auf eine bekannte Gaststätte unweit des Doms aufmerksam. In dieser Kneipe hielten sich „augenscheinlich Personen auf“, so der KOD. Bei der anschließenden Kontrolle sahen die Mitarbeiter der Stadt dann einiges, was darauf hinwies, dass hier Betrieb herrschte – was nach der Verordnung von Bund und Ländern zur Eindämmung der Pandemie verboten ist. Gegen den Wirt wurde Anzeige erlassen. Ein Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung , Paragraf 14, könnte ihn 1000 Euro kosten.

Polizei leistete „Amtshilfe“

Bei der Kontrolle war auch die Polizei dabei, die Beamten wurden vom Kommunalen Ordnungsdienst zur Unterstützung angefordert. Dies sei kein ungewöhnlicher Vorgang, so Ulrich Löhe, Sprecher der Kreispolizeibehörde Mettmann. Bei der „Amtshilfe“, wie es offiziell heißt, gehe es lediglich darum, dass die Polizei in zweiter Reihe dabei sei. Und, wenn es nötig sei, natürlich auch eingreife. Es heiße also nicht zwingend, dass in solchen Fällen ein Polizei-Einsatz wirklich notwendig sei.