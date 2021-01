Gesellschaft Zahl der Schwerbehinderten steigt in Oberhausen deutlich

Oberhausen Die Lebenserwartung vieler Menschen steigt zum Glück in Deutschland weiter, doch zugleich sind immer mehr im Alter schwerbehindert.

Seit 2015 ist die Zahl der schwerbehinderten Menschen in Oberhausen um 4,6 Prozent gestiegen. Ende 2019 lebten nach Angaben des Statistischen Landesamts NRW knapp 25.000 schwerbehinderte Menschen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent in Oberhausen.

Vier Jahre zuvor, Ende 2015, waren es nur 23.868 Bürger, die anerkannt schwerbehindert waren. Damit galten Ende 2019 insgesamt 11,8 Prozent der Oberhausener als schwerbehindert - der Anteil an Schwerbehinderung von Oberhausenern höher als im NRW-Schnitt (10,6 Prozent). 2015 waren es in Oberhausen noch 11,3 Prozent (NRW: 10,1 Prozent).

„Im Gegensatz zur landläufigen Meinung entstehen fast 90 Prozent der Schwerbehinderungen in Deutschland durch eine Erkrankung. Nur rund drei Prozent sind angeboren, ein Prozent sind auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen und sechs Prozent entfallen auf andere Ursachen“, erläutert Michael Lobscheid, Sprecher der Krankenkasse IKK classic. „Vor allem im Alter wächst dabei das Risiko, durch eine chronische Erkrankung schwerbehindert zu werden, beispielsweise durch einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, eine Krebserkrankung oder auch Diabetes.“ So seien ein Drittel (exakt: 34 Prozent) der schwerbehinderten Menschen 75 Jahre und älter, rund 44 Prozent gehörten der Altersgruppe von 55 bis 74 Jahre an und nur zwei Prozent der Schwerbehinderten seien jünger als 18 Jahre.

Durch die fortschreitende Überalterung der Gesellschaft geht die Krankenkasse davon aus, dass die Zahl an Schwerbehinderten weiter steigt: Sie schätzt aufgrund wissenschaftlicher Prognosen, dass im Jahr 2050 jeder achte Deutsche schwerbehindert sein wird.