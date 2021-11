Trotz vieler Arbeitsjahre droht Oberhausenern Altersarmut

Mit Armut im Alter müssen immer mehr Menschen fertig werden – weil sie in gering bezahlten Berufen gearbeitet haben und das Niveau der gesetzlichen Rente abgesenkt worden ist (Symbolbild).

Oberhausen. Nach Beobachtung von Gewerkschaftern rutschen immer mehr Menschen in Altersarmut – sie fordern eine Stabilisierung der gesetzlichen Rente.

Ein Leben lang arbeiten – und trotzdem reicht die Rente nicht: In Oberhausen sind rund 5300 Vollzeitbeschäftigte selbst nach 45 Arbeitsjahren im Rentenalter von Armut bedroht. Davor warnt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) – und beruft sich hierbei auf Zahlen der Bundesarbeitsagentur und der Deutschen Rentenversicherung.

Demnach verdienen 13 Prozent aller Oberhausener Vollzeitbeschäftigten weniger als 2050 Euro brutto im Monat. Rein rechnerisch müssten sie sogar mehr als 45 Jahre lang arbeiten, um auf eine Rente oberhalb der Grundsicherungsschwelle von aktuell 835 Euro zu kommen.

„Altersarmut ist für viele Menschen längst Realität. Die Rente derer, die zum Beispiel jahrzehntelang in einer Bäckerei oder in Gaststätten gearbeitet haben, reicht schon heute oft nicht aus“, stellt NGG-Ruhrgebiets-Geschäftsführer Martin Mura nach einer Pressemitteilung der Gewerkschaft fest. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nimmt die Zahl der Menschen, die in der Altersgruppe ab 65 Jahren als armutsgefährdet gelten, stetig zu: Aktuell sind dies 18 Prozent, 2009 waren es noch 14 Prozent.

Foto: Martin Mura, NGG-Geschäftsführer fürs Ruhrgebiet / NGG

Das Rentenniveau, also die durchschnittliche Rente nach 45 Beitragsjahren bei mittlerem Verdienst, darf nach Auffassung der Gewerkschafter also nicht weiter absinken. Seit dem Jahr 2000 sei das Rentenniveau bereits von rund 53 Prozent auf aktuell 48 Prozent reduziert worden.

Sinkendes Rentenniveau macht Geringverdienern zu schaffen

„Konkret bedeutet dies, dass Geringverdiener mit einem Einkommen von weniger als 2050 Euro brutto im Monat statt 42 nun fast 46 Jahre lang arbeiten müssen, um überhaupt noch die Grundsicherungsschwelle im Alter zu erreichen“, rechnet Mura vor. Aber vier Jahre länger an der Bäckereitheke, in der Lebensmittelfabrik oder im Schlachthof am Band zu stehen, sei vielen Beschäftigten gesundheitlich gar nicht möglich. Jede Anhebung des Renteneintrittsalters sei somit faktisch eine Rentenkürzung.

Zur Stabilisierung der Rente schlägt die Gewerkschaft NGG vor, mehr Bundesmittel aus Steuergeldern für die gesetzliche Rentenkasse zu verwenden – und die Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung, in die alle einzahlen, weiterzuentwickeln.

