Trotz Corona: Chefkoch eröffnet seine eigene Pita-Manufaktur

Koch Dimitri Alexandris eröffnet mitten in der Corona-Krise seinen eigenen Pita-Imbiss in Sterkrade.

Oberhausen Die Coronakrise katapultiert einen Chefkoch in die Arbeitslosigkeit. Dimitri Alexandris hadert nicht, eröffnet die Pita-Manufaktur in Oberhausen.

Schon Opa hat Pita gebacken. Die Mama auch. Und jetzt führt Dimitri Alexandris die Familientradition fort. Mitten in der Coronakrise wagt er es: Er eröffnet mit der Pita-Manufaktur seinen eigenen Imbiss in Sterkrade und verkauft dort seine mit allerlei Leckereien gefüllten griechischen Fladenbrote.

Sein Restaurant heißt ganz bewusst nicht Mykonos oder Athene. So würde man es vielleicht vermuten für ein griechisches Lokal. Koch Dimitri Alexandris möchte sich absetzen. Auch mit den Gerichten, die er anbietet - bei der Pita-Manufaktur ist der Name Programm: „Wir machen hier Pita – nichts anderes,“ erklärt der 33-Jährige.

Diese Spezialisierung sei der Schlüssel zum Erfolg – neben erstklassigem Service, frischen Zutaten und natürlich dem Geschmack, wirbt Dimitri Alexandris. Viele Gastronomen kämpfen in der Pandemie gegen die Pleite an. Er ist verrückt genug, zusammen mit seiner Frau Gloria Del Rosario (33), ein Restaurant zu öffnen. Kann das gutgehen?

Warme Pita für hungrige Kunden

Es ist Mittwoch, 18 Uhr. Feierabendzeit. Ein Pärchen lehnt an eine weiße Hauswand am Postweg. Die beiden plaudern zwanglos. Der Mann tritt zurück auf den Fußweg, sein Blick schweift hinauf zum Fenster, wo Dimitri und Gloria hacken, schneiden und braten. Es riecht nach Gyros, das gelbliche Licht der Laterne spiegelt sich im Glas, hinter dem die Köche schwitzen. Die Kunden haben Hunger.

Als er die Scheibe zur Seite schiebt, geht alles recht schnell und kontaktlos. Bestellt und bezahlt haben die Kunden bereits - 5,50 Euro pro Pita. Dimitri Alexandris reicht die warme Papiertüte in die kalten Hände der Gäste. „Guten Appetit“, wünscht er. „Danke und tschüsskes“.

Die Pita - weiches Fladenbrot aus Hefeteig

Die Pita, ein etwas dickeres, weiches Fladenbrot aus Hefeteig, wird mit dem Fleisch nach Wahl - Gyros, Souflaki oder Bifteki - heiß serviert. Kalt schmeckt die gerollte und geklappte Variante zwar auch, ist jedoch kein Vergleich zum frischen Original.

„Wir haben einen Anspruch an unser Produkt,“ sagt Dimitri Alexandris. Qualität entscheide. Das habe er in Stuttgart gelernt. In der Nähe ist er aufgewachsen, hat seine Ausbildung zum Koch in einem Sterne-Restaurant absolviert. Französische Küche, gehoben, teuer. Das prägt.

Den Weg zur eigenen Pita-Manufaktur schlug Alexandris zunächst unfreiwillig ein: Der erste Lockdown im Frühjahr katapultierte ihn erst in die Kurzarbeit, dann in die Arbeitslosigkeit. Für Zweifel blieb keine Zeit, die Familie mietete ein Haus in Sterkrade und restaurierte es innerhalb von vier Monaten – von der Fliese bis zur Decke.

Fleisch vom Metzger um die Ecke

Seit Mitte November arbeiten er und seine Frau Gloria nun schon sechs Tage die Woche hinterm Herd. Die Mutter hilft. Wer vom Bürgersteig aus ins Fenster lugt, kann jeden Handgriff des Kochs beobachten. Die Transparenz: Absicht. Das Fleisch kauft Dimitri Alexandris um die Ecke beim Metzger. Der Teig: selbstgebacken. „Das Gemüse verarbeiten wir bis auf die Wurzel.“

Dimitri Alexandris hofft wie wohl jeder Gastronom darauf, dass die harten Corona-Regeln bald gelockert werden können. Der Inhaber der Pita-Manufaktur wünscht sich sehr, dass seine Gäste endlich auch drinnen sitzen und schlemmen dürfen. Derzeit werden die Stühle nur gebraucht, um den Zutritt zur Gaststube zu versperren. Trotzdem wolle er nicht klagen: „Dafür läuft es gut.“