Der Oberhausener Frederick Cortes (SPD) startet in die Ausschussarbeit in Düsseldorf.

Landtag Neuer Abgeordneter will in NRW Digitalisierung beschleunigen

Oberhausen. Der frühere Oberhausener Juso-Vorsitzende Frederick Cordes aus Sterkrade will im Landtag Zukunftsthemen vorantreiben.

Nach seinem Einzug in den Landtag Ende 2020 beginnt für den Oberhausener Frederick Cordes nun auch die Ausschussarbeit. Cordes sitzt für die SPD-Landtagsfraktion als ordentliches Mitglied im Wirtschafts-/Energie-Ausschuss und im Digitalisierungs-Ausschuss. Außerdem ist der 34-Jährige stellv. Mitglied im Familienausschuss und im Wissenschaftsausschuss. Oberhausen ist damit bis zur Landtagswahl im Frühjahr 2022 mit drei SPD-Abgeordneten vertreten (Sonja Bongers, Stefan Zimkeit, Frederick Cordes) und mit einem CDU-Abgeordneten (Wilhelm Hausmann).

„Ich möchte als junger Landtagsabgeordneter über die Zukunft sprechen und Perspektiven aufzeigen. Deswegen hätte es besser kaum kommen können: Wirtschaft, Energie, Digitalisierung - in den Ausschüssen werden die großen Zukunftsthemen verhandelt,” sagt Cordes nach seinem Start in Düsseldorf. "Nicht nur die schleppenden digitalen Innovationen zeigen: Wir müssen vom Strukturwandel in den Strukturaufbau kommen und in die Zukunft investieren.“

Sohn von Konditormeister Hubert Cordes

Der Sohn des langjährigen Sterkrader SPD-Stadtverordneten und Konditormeisters Hubert Cordes hat nach dem Studium der Geographie in Bochum 2016 gleich die Laufbahn als Berufspolitiker eingeschlagen. So war er Wahlkampfleiter bei der Oberbürgermeisterwahl in Wuppertal sowie im Landtags- und Bundestagswahlkampf in Bielefeld. Juso-Vorsitzender in Oberhausen war er von 2008 bis 2009.