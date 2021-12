Die Klassenräume der Oberhausener Grundschule an der Wunderstraße bleiben bis auf Weiteres leer. Die Schule wurde wegen eines Corona-Ausbruches vorübergehend geschlossen.

Coronavirus Nach Omikron-Ausbruch: Grundschule in Oberhausen geschlossen

Oberhausen. Die Wunderschule in Oberhausen ist geschlossen. Bereits am Dienstag meldete die Stadt einen Omikron-Ausbruch. Nun gibt es weitere Coronafälle.

Die Oberhausener Grundschule an der Wunderstraße ist bis auf Weiteres geschlossen. Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass ein siebenjähriges Kind mit der Omikron-Variante des Coronavirus’ infiziert ist, hat sich der Ausbruch nun ausgebreitet.

In acht von insgesamt 16 Klassen gibt es nun positiv auf das Coronavirus getestete Kinder. Auch Lehrkräfte, so ist zu hören, sollen betroffen sein. Bestätigt ist dies bislang nicht. Ob es sich in diesen Fällen ebenfalls um die Omikron-Variante handelt, steht noch nicht abschließend fest, die Tests laufen noch.

Mehr Nachrichten zum Thema

„Das Gesundheitsamt hat in Absprache mit der Schulverwaltung und der Schulleitung beschlossen, den Schulbetrieb in Präsenzunterricht ab sofort bis auf Weiteres einzustellen und die Schule zu schließen“, heißt es aus dem Rathaus. Der Unterricht findet ab sofort online statt. Für die Betroffenen wurde Quarantäne angeordnet.

Die Schulklasse des siebenjährigen Kindes, das bereits positiv auf die Omikron-Variante getestet wurde, ist bereits in Quarantäne – 14 Tage statt der üblichen zehn. Bei der Infektion des Kindes handelt es sich um den ersten nachgewiesenen Omikron-Ausbruch in Oberhausen. Ein routinemäßiger Test hatte die Infektion zutage gefördert. Schwere Symptome zeigten sich bislang zum Glück nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen