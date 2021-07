Linke machen Druck: Oberhausener Knappenhalde sanieren

Oberhausen. Die Knappenhalde ist für alle Besucher sichtbar in einem schlimmen Zustand. Jetzt machen immer mehr Lokalpolitiker Druck, die Lage zu verbessern.

Nach einem Besuch auf der Oberhausener Knappenhalde sind die Linken im Rat der Stadt überzeugt, dass der Freizeittreff und Erholungspunkt vieler Bürger dringend einer grundlegenden Sanierung bedarf.

„Leider haben wir bei der Begehung Müllberge gefunden, die so lange dort liegen, dass sie überwuchert sind. Es fehlen Mülleimer an den vorgesehenen Stellen. Diese müssen ersetzt werden, um neuen Müllbergen vorzubeugen“, meint die Alt-Oberhausener Linken-Bezirksvertreterin Andrea Küsters. „Neben der Instandsetzung und Müllbeseitigung ist traurig bemerkbar, dass die Denkmäler und Kunstobjekte kaum noch zu erkennen sind. Wir fordern daher die Wiederherstellung der Objekte und Informationstafeln zu ihrer Geschichte.“

Sicherheit der Spaziergänger auf der Knappenhalde

Im Juni 2021 hatte die Stadtverwaltung versprochen, die schlimmsten Sünden auf der Knappenhalde zu beseitigen, schon alleine deshalb, um die Sicherheit der Spaziergänger zu gewährleisten. Diese Redaktion hatte Mitte Juni unter der Schlagzeile „Ausflugsziel: Oberhausener Knappenhalde mit großen Mängeln“ über die Missstände berichtet. Zuvor hatte die AfD auf den verwahrlosten Zustand der Knappenhalde hingewiesen – auch auf die maroden Geländer.

Bei ihrem Besuch Mitte Juli stellt die Linke Liste bereits einige Verbesserungen fest, die der neue städtische Eigenbetrieb „Servicebetriebe Oberhausen“ (SBO) umgesetzt hat. „Positiv anzumerken ist, dass die SBO an einigen gefährlichen Stellen provisorische Geländer angebracht hat. Das ist zwar gut und wichtig, aber wie heißt es so schön: nichts hält so lange wie ein Provisorium. Das ist uns zu wenig. Aktuell sind längst nicht alle Gefahrenstellen beseitigt“, hat Küsters beobachtet.

Überlegt wird von der Stadt auch, die Knappenhalde grundsätzlich vom Status eines Waldgebietes zum zum Naherholungsgebiet hochzustufen – dann würde das gesamte Gebiet häufiger und intensiver gepfleg und gereinigt werden als heute.

