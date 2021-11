Helene Fischer: Das kosten Eintrittskarten für Oberhausen

Schwebt wieder in Oberhausen ein: Helene Fischer gastiert Mitte 2023 zur Rausch-Tournee in der König-Pilsener-Arena am Centro Oberhausen. Die Karten haben ihren Preis.

Seit einigen Tagen haben Fans von Helene Fischer kaum ein anderes Thema: Die neue „Rausch“-Tournee führt die beliebte Schlagersängerin in anderthalb Jahren auch wieder nach Oberhausen. Fünf Konzerte stehen in der König-Pilsener-Arena neben dem Centro Oberhausen auf dem Programm.

Der reguläre Vorverkauf für die Konzerte am Dienstag, 23. Mai 2023, Mittwoch, 24. Mai 2023, Donnerstag, 26. Mai 2023, Freitag, 27. Mai 2023 und Samstag, 28. Mai 2023 läuft nun - seit Freitagmorgen, 19. November 2021.

Helene Fischer: Billigste Konzert-Karte kostet 64,90 Euro

Das bietet auch Einblicke in die Preisstruktur für die anstehenden Konzerte in der Arena Oberhausen. Die billigste Kartenkategorie wird bislang für 64,90 Euro angeboten. Die regulären Kartenpreise gehen danach gestaffelt hoch bis 154,90 Euro.

Auffällig, die Stehplatzkarten im Innenraum kosten mehr als viele Sitzplatztickets: nämlich rund 114,90 Euro. Für den kleinen „Golden Circle“-Bereich, direkt vor der Bühne, gehen die Preise sogar erst bei 154,90 Euro los. Die Preise für sogenannte „Aisle-Ticket“, also Sitzplätze am Gang, beginnen bei 74,90 Euro und reichen bis 144,90 Euro.

Für die Konzerte am Wochenende sind die Karten am Freitag und Samstag meist noch etwa 10 Euro teurer, am Sonntag um 5 Euro teurer im Vergleich zu den Wochentagen.

Wer noch mehr Geld ausgeben möchte, für den gibt es diverse Fan-Pakete mit Zusatzleistungen wie zum Beispiel einem früheren Einlass in die Halle.

Helene Fischer: Teure Platin-Tickets kosten bis zu 329 Euro

Außerdem liegen „Platin Tickets“ in der virtuellen Auslage, deren Preis sich nach Angaben der Anbieter wie Flug- und Hotelpreise dynamisch gestaltet. Begründung: Diese sollen Fans auch noch kurz vor dem Konzert die Gelegenheit bieten, über den offiziellen Vorverkauf an Eintrittskarten zu gelangen.

Dafür müsste aber sündhaft tief in die Geldbörse gegriffen werden: Die Preisspanne geben die Ticketverkäufer von 199 bis 309 Euro an, am Freitag und Samstag sogar 219 bis 329 Euro. Einen VIP-Status oder andere Zusatzleistung erhält man für diese Tickets übrigens nicht.

Lange über einen Kartenkauf grübeln, sollten interessierte Fans also nicht. Helene Fischer gab bereits vor knapp vier Jahren fünf Konzerte in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Alle Konzerte waren ausverkauft. 50.000 Fans lauschten Hits wie „Atemlos durch die Nacht“, „Herzbeben“ und „Achterbahn“.

