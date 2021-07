Kultur Freiluft-Konzertreihe startet am Kaisergarten in Oberhausen

Oberhausen. Am Donnerstag, 15. Juli, fällt der Startschuss für das Indie Radar Ruhr Open Air in Oberhausen. Bekannte Künstler und Lokalmatadore zu Besuch.

Am Donnerstag, 15. Juli, startet das Indie Radar Ruhr Open Air in Oberhausen. Auf dem Gelände der Trendsportanlage Open Airea am Kaisergarten finden in den nächsten Wochen insgesamt neun Konzerte statt, die meisten davon im Rahmen des „Freistil“-Kulturfestivals.

Den Anfang machen am Donnerstag Silly Boy Blue und Kuoko. Silly Boy Blue, mit bürgerlichem Namen Ana Benabdelkarim, ist eine 22-jährige französische Song-Schreiberin und Sängerin. Schon immer fasziniert von David Bowies und Lana Del Reys Songwelten, schreibt sie Musik „voller post-adoleszenter, zerbrechlicher Gefühle“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Die Künstlerin hat bei ihrem ersten Deutschland-Konzert nicht nur ihre Hits „Hi, it’s me again“ und „The Fight“ mit im Gepäck, sondern auch neue Lieder ihres Debüt-Albums „Breakup Songs“, das im Juni erschienen ist.

Die deutsche Künstlerin Kuoko aus Hamburg schreibt und produziert ihre Musik selbst, auch ihre Musikvideos entspringen allein ihrer Feder. Als Teil des kürzlich gegründeten, queer-feministischen Kollektivs „Seoi“ hat sie für die neue Single „Perfect Girl“ mit der Filmemacherin und Gründerin Jasmin Luu zusammengearbeitet. Das Konzert startet um 20 Uhr.

Hamburger Band Fotos spielt in der Oberhausener Open Airea

Am Freitag folgt Gute-Laune-Rock mit Some Sprouts, die es stets schaffen, „aus flächigen Synthesizer-Sounds, energie- und gefühlvollen Gitarrenlicks, melodischen Basslines und treffenden Drumpatterns Songs zu formen, die man immer wieder fühlen möchte“, schwärmen die Veranstalter. Den Abend eröffnen wird die Bochumer Indie-Rockband Wyme. Was die fünf Charaktere hinter diesem Synonym – Mark am Gesang, Jonas und Ahmet an den Gitarren, Jules am Bass und Lars am Schlagzeug – auf die Bühne bringen, beschreiben die Programm-Macher als „flächig, verrauchte und zugleich melodische Ohrwürmer“, die ihren Fans Antworten zum Alltag und der Liebe näher bringen sollen. Start am Freitag ist 20 Uhr.

Das einzige, nicht im städtischen „Freistil“-Rahmen stattfindende Konzert, geben am Samstag, 17. Juli, die Bands Fotos und Dote. Tom Hessler, Sänger, Songschreiber und Gitarrist der Hamburger Band Fotos hatte das Glück, während des Lockdowns ein kleines Studio in seiner Neuköllner Wohnung zur ständigen Verfügung zu haben. So entstanden neun Songs in drei Monaten Quarantäne, zusammengefasst im Album „Auf zur Illumination!“

Jonah, Moritz, Niclas und Lukas bilden die Band Dote. Kennengelernt haben sich die vier jungen Männer im Schulchor eines Essener Gymnasiums, Ende 2015 fanden sie sich als Band zusammen. Gemeinsam spielen sie Songs, die immer wieder in den sagenumwobenen Indie-Bereich „hineintänzeln, aber auch schnell wieder hinausgehen“. Karten gibt es für 22 Euro im Vorverkauf auf www.indie-radar-ruhr.de, an der Abendkasse kostet der Eintritt 26 Euro. Start ist um 19.30 Uhr.

Musikalisches Fernweh mit Mar Malade

Am Donnerstag, 22. Juli, um 19.30 Uhr, spielt Sängerin Catt gefühlvolle Klaviermelodien, ist aber auch an Trompete, Posaune und Horn aktiv. Begleitet wird sie vom Bochumer Duo Janou, die Lieder aus ihrem ersten Album „What we found“ zum Besten geben werden.

Am 24. Juli wird es sommerlich: Mar Malade bringt musikalisches Fernweh nach Oberhausen und Leo Karter serviert Indie-Pop mit brasilianischem Einschlag. Bereits 2020 konnte er mit seiner Single „Timber“ die Lokalradios in NRW begeistern. Karter singt auf Englisch und Portugiesisch und bringt besonderen Flair in die Trendsportanlage. Start ist um 19.30 Uhr.

Am Sonntag, 25. Juli, geben sich die Singer-Songwriter die Ehre: Max Prosa, Luise Weidehaas, Philipp Eisenblätter und Florence Besch geben gesungene Gedichte, melancholische Chansons und Lo-Fi Pop zum Besten. Los geht es um 19 Uhr.

Viele Lokalmatadoren beim Indie Radar Ruhr Open Air

Jason Bartsch besucht die Open Airea am 28. Juli. Seit 2016 tourt er mit Songs über Fahrräder, seine Heimatstadt und einzige Liebe Bochum oder über Tiere durch die Republik, von Haldern Pop bis Open Flair, von Elbphilharmonie bis Kellerklub. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Karten für die „Freistil"-Konzerte Karten für alle „Freistil"-Konzerte gibt es auf www.theater-oberhausen.de. Die Konzerte kosten sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse neun Euro. Ein Corona-Test ist nicht erforderlich, die Sitzplätze werden mit genügend Abstand gestellt. Am Platz darf außerdem getanzt werden.

Fritzi Ernst hat nach dem Aus der Band Schnipo Schranke wieder Lust auf Musik – und bringt ihr Solo-Album „Keine Termine“ am 29. Juli nach Oberhausen. Los geht es um 20 Uhr.

Das letzte Konzert der Reihe findet am 30. Juli statt. Ab 20 Uhr spielen die Rude Reminders, eine Reggae-Combo aus Mülheim, und Roxopolis, ein Essener Trio mit elektrischem Indie-Sound.

